瑞信危機背後的三個關鍵問題：與矽谷銀行、雷曼兄弟倒閉有何異同？
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被四折賣掉的瑞信，今年167歲，與當年倒閉時158歲的雷曼相仿，而剛剛倒下的矽谷銀行還不到40歲，它們的命運有何異同？瑞信如何一步步走到今天的境地？更重要的是，瑞信的餘波會怎樣影響全球？
現在的銀行「爆雷」，發展太快。矽谷銀行危機48小時內政府就接手，一波未平，更大的瑞信危機接踵而至，上周三（3月15）股價暴跌，到周日（3月19日）這場危機就以一場史詩級交易，暫告段落。
3月19日，瑞士聯邦政府宣佈，瑞士信貸將被瑞銀集團收購，交易總對價為30億瑞士法郎（約合32億美元）。這相當於3月17日收盤市值的四成。
被四折賣掉的瑞信，今年167歲，與當年倒閉時158歲的雷曼相仿，而剛剛倒下的矽谷銀行還不到40歲，它們的命運有何異同？瑞信如何一步步走到今天的境地？更重要的是，瑞信的餘波會怎樣影響全球？
一、瑞信危機與矽谷銀行倒閉有何異同？
二者倒閉的原因有相似之處，就是內部風險控制不善導致。
疫情後美國聯準會採取寬鬆政策，大放水，矽谷銀行管理的資金量水漲船高，如是矽谷銀行決定購買較為安全的美國債券，吃點利息。
然而到了2022年初，風頭急轉，聯準會為了抑制高居不下的通脹，開始加息，幅度和頻率又急又密，此舉造成2022年美債暴跌，矽谷銀行開始血虧。大客戶看到這一情況，紛紛提回存款，擠垮了矽谷銀行。
說到底，矽谷銀行在管理旗下投資時沒有對沖美債收益率波動的風險。
瑞信的危機類似，週期更長，最關鍵的是2021年3月，當時知名的「中概股爆倉」事件中，一家美國家族基金阿奇戈斯資本管理公司（Archegos Capital），通過瑞信和多家美國投行，獲取巨額貸款進行高槓桿股票炒作，並最終「暴雷」。
投行們紛紛出逃，拋售替「阿奇戈斯資本」購買的股票，然而投行們反應也有快有慢，摩根士丹利跑得最快，瑞信最慢，損失也最慘，達到55億美元。
幾乎在同一時間，英國一家供應鏈金融企業格林希爾資本（Greensill Capital）爆雷倒閉，此前這家公司不斷發放貸款，並且打包之後作為金融產品出手，而瑞信設立了4隻供應鏈金融基金來投資「格林希爾資本」打包的債券。通過層層轉包，風險被掩蓋，最終爆雷時，瑞信虧損達到30億美金。
這些事件導致瑞信首席風險官被辭退，因為從「格林希爾資本」再到「阿奇戈斯資本」，兩起事件都展現出瑞信內部對風險監控的疏漏。這一點也在瑞信最近的財報中得到確認，並且成為本輪暴跌的誘因之一。
但瑞信與矽谷銀行，在業務屬性和規模上，大不相同。
即便經歷大量資金外流和連續虧損，瑞信管理的資產規模依然超過1萬億瑞士法郎，相當於1.1萬億美元，或者7.5萬億元人民幣。而全世界GDP超過1萬億美元的國家僅有17個。而矽谷銀行為2000億美元左右。
瑞信是走在風頭浪尖的投行，金融服務五花八門，矽谷銀行更像一家吸儲放貸的傳統銀行。只不過它並不服務一般老百姓，而是專門針對創業企業、創投基金。這些初創公司風險較高，傳統商業銀行並不青睞。而矽谷銀行卻專門針對它們開發業務，比如有些貸款回報甚至是對方的股權。
二、瑞信危機與雷曼兄弟倒閉有何異同？
相比之下，瑞信和雷曼各方面都太像了。
瑞信成立於1856年，雷曼兄弟成立於1850年，兩者都業務繁多，包括財富管理、投資銀行和資產管理、私募基金等，且遍布世界各地。
2008年，雷曼兄弟破產是美國歷史上最大的破產案，也標誌著2008年金融危機全面爆發。惠及全球多年的經濟擴張期嘎然而止。國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，新興經濟2009年急劇減速，增幅只有2.8%，而發達工業國家出現負增長，即-3.4%。
雷曼倒閉歸根結底是因為「房產抵押貸款證券」（MBS）的信用崩盤。當年金融人士普遍認為MBS是「安全資產」，因此經常把它作為抵押品，進行借款，甚至還通過衍生品，進一步放大了槓桿率。
在瑞信危機中，也能看到類似的情況。「格林希爾資本」發放的高風險貸款，被整合之後粉飾成供應鏈金融，並借由「家大業大」的瑞信之手，掩蓋了風險，銷售給瑞信的客戶。
區別在於，當年MBS由於它被廣泛運用在各種金融交易中，因此「傳染性」極強。而「格林希爾資本」打包的金融產品，只坑了瑞信一家。
其次，兩家虧損程度也不一樣。雷曼兄弟當年旗下資產6000多億美元，虧損也達到6000多億美元。瑞信管理資產超過萬億美元，虧損則在百億美元級別。
但隨著矽谷銀行的倒閉，市場猶如驚弓之鳥。瑞士方面的監管層、瑞銀高管、瑞信高管，都在指責美國當前的銀行業危機「催化」了瑞信的危機。
三、瑞信危機的餘波何在？
在這場收購中，最受傷的不是被迫「四折賤賣」的瑞信股東，而是瑞信所發行「額外一級資本」（Additional Tier1，簡稱AT1）債券的持有人，規模達到158億瑞郎（172億美元），被全額減記至零，血本無歸。
AT1債券是2008年金融危機後的發明，銀行發行這類債券以吸收風險，一級資本不足就要將其轉換為普通股，比一般債券風險高，收益也更高。
但即便如此，在併購或者破產清算時的償付慣例是，債券的優先權高於股票。但這一事件中，股票還未歸零，債券卻被全額減記。
瑞士當局對AT1債券的處置，引發巨大爭議，也造成AT1債大跌。歐洲整體AT1的規模不過2750億美元，此次一下減記了170多億。業內人士認為，此舉可能增加歐洲銀行業未來的資金成本。
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
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BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
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- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
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- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。