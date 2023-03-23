2023/03/23,
影劇

《小熊維尼：血與蜜》突然取消香港和澳門映演，導演：別的地方沒問題，就香港有問題

《小熊維尼：血與蜜》突然取消香港和澳門映演，導演：別的地方沒問題，就香港有問題
Photo Credit: 可樂電影

我們想讓你知道的是

《小熊維尼：血與蜜》近日在香港、澳門禁演引起討論，該片導演表示：「電影院之前同意放映它，然後一夜之間所有獨立的電影院都做出了同樣的決定，這不會是一個巧合。他們聲稱是出於技術原因，但並不是。這部電影已經在全球4000多家影院銀幕上放映。只有香港的這30多塊銀幕出現了這種問題。」

電影《小熊維尼：血與蜜》（Winnie the Pooh: Blood and Honey）的發行商「七柱娛樂」（VII Pillars Entertainment）表示，這部最新《小熊維尼：血與蜜》恐怖電影將不會在香港和澳門上映。

該公司對因此導致的「失望和不便」向香港和澳門觀眾致歉。《小熊維尼：血與蜜》於2月在美國上映，3月在英國上映。

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Photo Credit: 可樂電影
《小熊維尼：血與蜜》劇照

近年來，小熊維尼的原始卡通形象曾被一些人用來表達對中國國家主席習近平的不滿。

這一隱喻最早源於2013年。當時，一張中國領導人習近平和美國時任總統奧巴馬（Barack Obama）在加州安納伯格莊園會晤的圖片廣為流傳，很多網友創作了表情包，將他們比喻為動畫人物「小熊維尼」和好友「跳跳虎」。

自那以後，中國的審查人員開始對A・A・米爾恩（A. A. Milne）創作的這個角色進行審查。2018年，電影《摯友維尼》（又譯：《維尼與我》；Christopher Robin）在中國被禁。

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Photo Credit: BBC

香港電影、報刊及物品管理辦事處否認該電影受到審查，表示已經為這部恐怖片頒發了許可證。該部門對路透社表示，它不會對有關這部電影的商業決定發表評論。

然而，該片導演里斯・弗拉克-沃特菲爾德（Rhys Frake-Waterfield）告訴路透社：「電影院之前同意放映它，然後一夜之間所有獨立的電影院都做出了同樣的決定，這不會是一個巧合。」

「他們聲稱是出於技術原因，但並不是。這部電影已經在全球4000多家影院銀幕上放映。只有香港的這三十多塊銀幕出現了這種問題。」

這部恐怖片在電影評級網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）上僅得到4%的評分。它把以善良和誠實著稱的熊描繪成一個揮舞著復仇之斧的半人半熊的角色。

此前，當其預告片一經發佈，就在網上引起熱議。

去年1月，當米爾恩創作的首個小熊維尼故事在美國的95年版權到期，進入公有領域，弗拉克-沃特菲爾德得以拍攝這部電影。

但在20世紀60年代擁有該角色卡通版權的迪斯尼（Disney）公司仍然擁有部分權利。在商標法下，這隻小熊不能在恐怖片中穿上標誌性的紅色T恤。

「我們也不允許讓他說『噢，好煩』之類的話，」弗拉克-沃特菲爾德上個月告訴BBC。

「在這些方面，我們需要注意不要侵犯他們的品牌和領地，因為這不是我們的意圖。」

「我們的目的並不是竊取他們的版權並將其佔為己有。而是從它本身就是公開可用的這一點出發，進行無厘頭的改編，做出這個可怕的替代版本。」

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Photo Credit: 可樂電影

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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