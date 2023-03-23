英國專欄作家在《泰晤士報》分享來台見聞：沒有比台灣更迷人的地方，絕對不可錯過台南
我們想讓你知道的是
特納提到，當她向朋友們預告即將造訪台灣，其中一位友人問：「你會住在碉堡嗎？」特納不諱言，想造訪日本或中國的人，很少考慮順道來台灣一遊。她形容台灣融合了日本與中國的文化，同時有自己的個性：自成一格、有效率，且「荒謬」地友善。
（中央社）英國知名專欄作家特納（Janice Turner）應觀光局邀請，2月底首次前往台灣，今（23）日在《泰晤士報》（The Times）分享見聞。她提到，不同於許多英國人的想像，在台灣感受不到戰雲密布，且「現在沒有比台灣更迷人的地方」。
她並說，與鄰居相處不易的島嶼（台灣與英國）該相互支持。
特納2月底至3月上旬與編輯普萊斯頓（Ben Preston）一同走訪台灣北、中、南、東部多地。觀光局駐倫敦辦事處近日表示，台灣去（2022）年10月開放觀光客來台，預期特納的報導將有助英國民眾從歷史、文化、自然風光、飲食等面向認識台灣，並進而想親自來台探索。
特納的長篇報導有不少「值得玩味」的細節，透露來自另一個政治、社會和文化環境的人首次訪台時，可能如何看台灣。
特納提到，當她向朋友們預告即將造訪台灣，其中一位友人問：「你會住在碉堡嗎？」特納不諱言，想造訪日本或中國的人，很少考慮順道來台灣一遊。她形容台灣融合了日本與中國的文化，同時有自己的個性：自成一格、有效率，且「荒謬」地友善。
特納指出，平均一年僅約3000名英國旅客造訪台灣，而在台灣的12天期間，她很少見到西方臉孔。她認為這與對台灣的想像未與時俱進以及中國的軍事威嚇有關。她提到，Made in Taiwan（台灣製造）如今已不再意味廉價塑膠製品，而是全球92％的最高階晶片。
特納寫道，正是因為有中國威脅，所以更要去台灣：用品嚐全世界最精緻的餃子捍衛自由民主、在一個不會關押異議人士的地方探索古老的中國文化、透過享受溫泉為亞洲第一個將同性婚姻合法化的政府喝采。
儘管曾在台南數次聽到戰機自軍事基地起飛的巨大聲響，特納說，在台灣彷彿比在英國安全：公共場所整潔有序、行人不會任意穿越馬路、駕駛人遵守速度限制，且幾乎沒有犯罪行為或隨地丟棄的垃圾，雖然街上幾乎看不到垃圾桶。
她提到，台灣社會確實很講究避險，因此可看到類似「橋上不可撐傘」、「電梯內不得交談」、「手扶梯上不可穿拖鞋/涼鞋」的「荒謬」警語。此外，儘管日月潭水質良好，不樂於冒險的台灣人僅在年度泳渡日月潭活動開放游泳。
特納注意到台灣民眾瘋狂熱衷於玩夾娃娃機，且似乎不在意能不能夾到戰利品。
在台北，特納造訪了故宮。她寫道，故宮的龐大文物收藏助長部分台灣人認定自己才是「真正的中國人」、「終有一天會收復大陸」。
在英國，就算是小餐館往往也有酒單，午餐時間小酌也不罕見。特納觀察到，台灣許多餐廳對於有客人竟「不只想喝茶」感到驚訝。不過，根據特納走訪台灣酒吧的經驗，一旦台灣人打定主意要喝酒，他們就會義無反顧全力投入。
特納造訪了高雄佛光山和台北龍山寺。她提到，佛光山像是個光鮮亮麗的商城，且善用高科技，還有會操作無人機的尼姑。在龍山寺，她發現禮拜可以是一個很務實的活動：帶祭品來敬神，然後對神明提出具體要求。
特納似乎對台南特別印象深刻，並稱很享受探索孔廟附近的街弄。她說，絕對不可錯過台南；她願意多待一週，就為了觀察當地人物百態。
特納提到，台南有台灣最美味的食物。她說，在老店「度小月」，她吃了整個旅程最棒的一餐。掌店的創辦人後代稱「度小月」的美味秘訣就在一個「從來不洗的鍋子」裡。
3月15日，《泰晤士報》刊登特納的旅台速寫，觸及台灣的歷史與未來。
文章指出，面對中國的軍事威嚇，台灣民眾顯得淡定。特納提到，她下榻飯店的一名經理對自己年紀不到20歲的兒子竟從短影音應用程式TikTok學會唱中國國歌感到驚恐。這位經理告訴特納，兒子不認為中國是威脅，且想到中國念書。
特納也參觀了國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區，這是她特別請觀光局排入的行程。
特納分享，當她問年輕的導覽員，朋友們是否對中國威脅感到擔憂，導覽員憂傷回應，朋友們並不擔憂，且發生在香港的示威抗議和當局逮捕行動也未讓朋友們有特別感觸；「當你在自由的環境中成長，你就不會珍惜自由，直到它消失的那一天。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。