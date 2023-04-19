2023/04/19,
歐洲

德國前總理梅克爾卸任後光環褪色，仍獲頒最高榮譽「大十字功績勳章」

德國前總理梅克爾卸任後光環褪色，仍獲頒最高榮譽「大十字功績勳章」
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梅克爾執政期間大多廣受愛戴，卸任後光環卻開始褪色。批評人士特別指責她對俄羅斯總統普亭的政策，並讓德國有了過於依賴俄國能源的弱點，自俄國去年2月開始侵略烏克蘭後，此一弱點徹底暴露了出來。

（中央社）德國前總理梅克爾（Angela Merkel）自2021年底卸下總理職務後就面臨諸多批評，主要是反思她16年的執政成績，尤其是對俄羅斯的政策，但她17日仍獲頒德國最高榮譽特級「大十字功績勳章」。

梅克爾於2005年到2021年統領德國這個歐洲最大經濟體。綜合《法新社》和《路透社》報導，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）17日晚頒發特級「大十字功績勳章」（Grand Cross of the Order of Merit）給她。

68歲的梅克爾憶及「許多非常美妙的經驗」，感謝家人和多位前幕僚在她執政期間的支持。

她說：「常言道，政壇猶如龍潭虎穴。我會說，如果不是為了政治的另一層面，我沒辦法撐過來，這就是我一直樂在其中的原因。」

史坦麥爾在授勳前的演說中盛讚梅克爾「悠長的執政時期和……傑出的政治生涯」。他對梅克爾說：「在16年間，妳以雄心、智慧、熱情為德國效力。」

出席授勳儀式的賓客包括現任總理蕭茲（Olaf Scholz）、歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和梅克爾的丈夫邵爾（Joachim Sauer）。

此前，德國僅頒發特級大十字勳章給兩人，分別是前總理艾德諾（Konrad Adenauer）和柯爾（Helmut Kohl）。

梅克爾執政期間大多廣受愛戴，卸任後光環卻開始褪色。

批評人士特別指責她對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的政策，並讓德國有了過於依賴俄國能源的弱點，自俄國去年2月開始侵略烏克蘭後，此一弱點徹底暴露了出來。

親商的自由民主黨（FDP）籍議員基爾－薩萊（Bijan Djir-Sarai）告訴德國媒體《編輯網絡》（RND）：「德國在她執政末期狀況不是很好。」

史坦麥爾在梅克爾執政期間兩度擔任外交部長，他同樣因為對俄立場受到批評。

史坦麥爾說，俄國侵略烏克蘭，「不只改變了歐洲，也改變了世界，還有我們對德國和歐洲過去政治的觀點。我們要從這裡學到教訓，這很重要。」

梅克爾也因為2011年決定廢除核能發電及2015年接納數十萬敘利亞和伊拉克難民而受到批評。

梅克爾所屬的基督教民主黨（CDU）副主席林內曼（Carsten Linnemann）接受NTV新聞頻道訪問時說，梅克爾立下「卓越功績，尤其是在國際層面」，但她「也犯了錯誤，有些非常明顯。」

林內曼舉例，德國在日本福島核電廠危機之後決定棄用核電是個「錯誤」，因為當時「沒有確定我們要如何以合理的自給自足方式取得能源」就定下政策；此外，德國2015年向難民大開邊境，也有不當。

但也不乏稱許梅克爾的人，甚至包括她在社會民主黨（SPD）和綠黨（Greens）的政敵。

社會民主黨共同主席艾斯肯（Saskia Esken）告訴《編輯網絡》：「我特別欣賞她的外交技巧和有同理心的智慧，有賴於這些優點，她總是能成功打造可行的聯盟，在國家和國際舞台上找到折衷方案。」

綠黨領袖諾利普爾（Omid Nouripour）也說：「就算不認同她的所有政策，也可以承認她立下卓越功績。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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