2023/03/23,
政治

宏都拉斯總統府證實：外長代表團正前往中國商談建交，總統親信隨行

宏都拉斯總統府證實：外長代表團正前往中國商談建交，總統親信隨行
宏都拉斯外長雷依納。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

宏都拉斯外長雷依納22日率團出發前往中國商談建交事宜。報導指出，與雷依納同行的還包括宏都拉斯總統的女兒歐登希雅。2009年宏都拉斯發生政變時，我國駐宏都拉斯大使館曾提供歐登希雅3周的人道庇護。

《艾菲通訊社》（EFE）今（23）日報導，宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）22日率團由宏都拉斯帕爾梅羅拉國際機場出發，前往中國商談建交事宜。報導指出，與雷依納同行的還包括宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的女兒歐登希雅（Xiomara Hortencia Zelaya Castro，同時也是宏都拉斯國會外交委員會的主席）和卡蕬楚丈夫的兄弟塞拉亞（Carlos Zelaya，現為宏都拉斯國會議員）同行。

宏都拉斯《先驅報》（El Heraldo）也獲得宏都拉斯總統秘書證實，宏都拉斯外長雷依納到中國去是受總統卡蕬楚指示，為了磋商外交事宜，雷納和執政黨（自由重建黨）代表也將與中國外交部長秦剛會面。

宏都拉斯新聞處也證實，總統卡蕬楚已安排訪問中國，但沒有具體說明日期。

宏都拉斯總統卡蕬楚的丈夫塞拉亞（José Manuel Zelaya Rosales）曾於2006-2009年擔任宏國總統，但2009年遭到政變，當時塞拉亞遭強行載往機場驅逐出境，台灣駐宏使館當時曾提供卡蕬楚和塞拉亞的女兒歐登希雅長達3周人道庇護。

吳釗燮今（23）日出席立法院外交國防委員會進行業務報告，會前被問及宏都拉斯組團赴中時表示，「所有的資訊都有掌握」，但吳釗燮也直言宏都拉斯的狀況「情況不是很好」，宏國跟我國提出高價的索求，由於我國不與中國進行金錢外交，所以現在進入非常辛苦的階段，所有駐宏都拉斯的人員還在努力當中，會努力到最後一刻。

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Photo Credit: 關鍵評論網Abby Huang 攝
吳釗燮今（23）日出席立法院外交國防委員會進行業務報告，會前接受媒體訪問。

我方指宏都拉斯向我索討25億天價援助，宏國稱是「債務融資」

昨日我國媒體《中央社》引述知情人士，指宏都拉斯與中國接觸不斷，13日我國外交部收到一封宏國外長給外交部長吳釗燮的信，信中索討近25億美元天價援助，包括3.5億美元興建水壩、協償國債20億美元，9000萬美元醫院興建費等，且不等我方回應，宏國總統14日就於推特宣布擬與中國建交。

宏都拉斯外長雷依納也透過《路透社》澄清，向台灣要求的25億美元援助不是金援，而是「協商後的再融資機制」。

雷依納也否認向台灣發布索取信函後一天就宣佈要與中國建交，聲稱已多次口頭告知台灣當局該項提議，在卡蕬楚宣布尋求與中國建交前，他已提早「約一週」通知台灣當局。

立委羅致政今日質詢時詢問，台宏兩方近日不斷透過媒體放話，幾乎撕破臉，我方近日是否有與宏都拉斯官員見面？吳釗燮表示，我駐宏都拉斯大使張俊菲幾天前有與宏都拉斯外交部長見面。

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Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

吳釗燮今日表示，我方已通知宏都拉斯欠我們的債務可以重新調整部分利息，但宏都拉斯積欠很多國家債務。

吳釗燮強調，友邦「福國利民」的政策和計畫，我方都會全力推動，如瓜地馬拉最近落成的醫院，當提出這個計畫的時候我方認為可以做到，但是在沒有計畫的情況下提出金額，吳釗燮直言「這個就是金錢外交。」

由於宏都拉斯傳出與我斷交的時間，恰逢總統蔡英文準備出訪中美洲，立委吳斯懷質詢時問，如果總統訪美時台灣「被斷交」怎麼辦？吳釗燮回應，「緊急應變機制都有」。

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核稿編輯：翁世航


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