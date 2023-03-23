IMF將貸款156億美元助烏克蘭經濟穩定，烏東阿夫迪夫卡遭俄軍猛攻恐成「巴赫姆特第二」

（中央社）IMF與烏克蘭初步達成156億美元（約新台幣4800億元）融資協議，在其抵禦侵略時注資。日相岸田文雄訪基輔表示，提供無殺傷性裝備及無償支援計約5億美元（約新台幣152億元）。

IMF與烏達初步協議，貸款4800億元助經濟穩定

國際貨幣基金（IMF）目前預估烏克蘭2023年實際國內生產總值變化範圍在負3％至正1％間。IMF於21日宣布與烏克蘭在工作人員層級達成一項156億美元（約新台幣4800億元）的4年期融資方案協議，內容也考慮到烏克蘭於戰後加入歐洲聯盟的過程。IMF執行董事會將在未來數週討論批准事宜。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）說：「在預算赤字破紀錄的情況下，此一計畫將幫助我們為所有關鍵支出項目提供資金，確保總體經濟穩定，並加強我們與其他國際夥伴的互動。」

岸田文雄與澤倫斯基會談，允諾追加5億美元支援

岸田文雄當地時間21日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談時表示，日本將追加支援烏克蘭，透過北大西洋公約組織（NATO）信託基金提供約3000萬美元無殺傷性裝備、在能源方面等將提供4.7億美元無償支援。

在此之前，日本已表明對烏克蘭提供總計71億美元的人道等援助。七大工業國集團（G7）輪值主席國日本定5月在廣島召開G7領袖高峰會，岸田邀請澤倫斯基以視訊方式與會並獲同意。

外交解決烏克蘭危機，俄稱歡迎中發揮積極作用

結束莫斯科訪問的中國國家主席習近平21日與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）簽署聯合聲明指出，俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮積極作用，歡迎「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件闡述的建設性主張。

雙方指出，解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切並防止形成陣營對抗、拱火澆油。而負責任的對話是穩步解決問題的最佳途徑。雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

俄無人機深夜攻擊烏高中，至少4死20傷

烏克蘭當局今天（當地時間22日）表示，俄軍出動伊朗製見證者（Shahed）型無人機於深夜攻擊首都基輔以南約80公里勒日希夫市（Rzhyshchiv）一所職業高中，部分摧毀校內兩棟宿舍和一棟教學大樓，造成4人喪生，20人受傷，還有數人仍然失蹤。

澤倫斯基在推特貼文說：「20多架伊朗造致命無人機來襲，連同飛彈和各地砲擊事件，這都只是俄羅斯昨天一個晚上對烏克蘭採取的恐怖行動而已。」

烏東阿夫迪夫卡鎮遭俄軍猛攻，恐成巴赫姆特第二

烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk）市鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）的軍事行政首長巴拉巴希（Vitalii Barabash）表示，當地正遭受俄軍猛烈的火砲和火箭系統攻擊。烏克蘭官員曾擔憂，這座市鎮可能成為巴赫姆特（Bakhmut）第二。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，阿夫迪夫卡位於州府頓內次克市以北不遠處，鎮上有座大型金屬冶煉廠。自從俄羅斯去年對烏克蘭發動全面侵略以來，當地即不斷遭到砲擊，但近幾週俄軍又加重地面攻擊。

一些烏克蘭官員曾表示，這座市鎮可能成為巴赫姆特第二。巴赫姆特大致已淪為一座荒城，俄、烏兩軍在當地激戰數週，直到此刻仍是血腥僵局。

巴拉巴希告訴CNN：「情況確實在改變中。」「鎮上遭到的砲擊增加，大規模砲擊和火箭攻擊增加，四周突擊作戰的次數也增加好多倍。陣地遭受的砲擊增加，鎮上和陣地遭受的火箭攻擊、空襲以及飛彈攻擊都增加了。」

巴拉巴希還說，阿夫迪夫卡中心一帶昨夜遭到大規模砲擊，過後鎮上「相對平靜」，但四周防線「整夜砲擊不斷」。

過去一週來，在社群媒體上發布標示出地理位置的影片顯示，俄軍已更加逼近阿夫迪夫卡通往西部和北部的聯外道路。

巴拉巴希說，疏散平民的工作持續進行，但離鎮之路是一條「死亡之路」，因為整條路受到俄軍監視，他們會「立即開槍」。

他並表示，過去3週已有180人離鎮。烏克蘭官員估計，留在阿夫迪夫卡的人民大約還有2000名。根據巴拉巴希的說法，其中包括6名兒童。

澤倫斯基赴巴赫姆特附近前線，慰勞烏軍探視傷兵

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他走訪東部前線巴赫姆特鎮附近的軍事陣地。俄羅斯全面入侵一年多以來最長而且最血腥戰役正在當地持續進行中。

《法新社》報導，與此同時，烏克蘭東南部札波利沙巿（Zaporizhzhia）巿長表示，俄羅斯對一處公寓大樓區進行攻擊，至少造成一人喪生、20多人受傷。

澤倫斯基在社群媒體上發文說：「在頓內次克州巴赫姆特地區的烏克蘭軍方前線陣地。今天我很榮幸來到這裡頒獎給我們的英雄，握手並且感謝他們保護我國主權。」

澤倫斯基辦公室公布影片顯示，他在一個倉庫跟軍人見面並且頒發勳章。

儘管分析認為已盡成廢墟的巴赫姆特幾乎沒有戰略價值，俄軍和烏軍仍都為這場戰役而大舉投入。

巴赫姆特戰前約有8萬人。基輔表示，保衛這座工業城鎮的戰役是沿整條東部前線阻止俄軍的關鍵。

在另一則發文中，澤倫斯基表示，他也探視接受治療的烏克蘭傷兵。影片顯示他在醫生陪同下視察一間醫院，對傷兵打招呼。

澤倫斯基去（2022）年底對美國展開歷史性訪問之前曾經進入巴赫姆特慰勞軍人。那趟華府行是俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，他首度進行海外訪問。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航