2023/03/23,
科技

陳珊妮新單曲由AI生成擬真歌聲，杜奕瑾：台灣應該領先全世界，打造生成式藝術創作

陳珊妮新單曲由AI生成擬真歌聲，杜奕瑾：台灣應該領先全世界，打造生成式藝術創作
音樂製作人陳珊妮（左）與台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（右）22日舉辦記者會宣布，陳珊妮新單曲「教我如何做你的愛人」採用人工智慧（AI）生成的歌聲，酷似真人演唱。中央社記者吳家豪攝 112年3月22日

我們想讓你知道的是

陳珊妮說，訓練AI歌手，很像真人在配唱的感覺，需要一些比較高階的剪輯和配唱技術。這次與台灣人工智慧實驗室工程師一起工作，聽到這麼擬真的歌聲還有影像，自己感覺「的確會抖一下」，也會思考要貢獻出什麼不一樣的東西，以及創作者與歌手的價值在哪裡，對自己思考音樂創作有蠻大幫助。

（中央社）音樂製作人陳珊妮新單曲〈教我如何做你的愛人〉，由人工智慧（AI）生成擬真歌聲，宣告AI未來歌手時代已來臨。幕後推手之一的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾22日表示，台灣應該領先全世界，擁抱這項新科技，打造生成式藝術創作。

杜奕瑾指出，AI音樂版權問題就像當年MP3剛出來一樣，一定會有一段討論。人工智慧模仿藝人，模仿的結果該怎麼界定版權、未來應用怎麼分潤，現在是非常熱門的議題，這次先把相關題目拋出來，希望外界可以思考一下。

過去AI在音樂市場上大多用於重現逝者歌聲的懷舊片段，陳珊妮與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）工程師合作，推出台灣第一首由仍然活躍於線上的歌手提供歌聲音源的歌曲，今天舉辦記者會揭曉新歌「原唱」是由陳珊妮擔綱製作人調教AI生成的歌聲。

AI透過汲取陳珊妮自行錄製的數十筆高品質人聲資料，融會貫通陳珊妮的歌唱技巧，反覆鍛鍊生成、修正音準穩定性，從而誕生「歌唱能力」，呈現如同陳珊妮本人演唱的輕重緩急、呼吸停頓。

杜奕瑾表示，這首新歌是全世界第一次由歌手「養AI小鬼」演唱歌曲。聊天機器人ChatGPT用網路上的資料生成文字或影片，這次是表演藝人自己用AI工具創造出「小陳珊妮」。台灣人工智慧實驗室也把相關工具放到網路上，只要輸入文字提示，就能透過人工智慧作詞及作曲，由AI素人男歌手的聲音演唱出來。

談到AI未來是否會取代人類，杜奕瑾認為，這是科技進步必然會遇到的過程，當AI可以學習唱腔時，人要訓練自己成為「老闆」，了解自己創作的價值。

「訓練素人很簡單，但是要訓練到專業等級騙過專家不容易。做一個chatbot（聊天機器人）很容易，但是要回答得比專家還專家，就比較困難。」杜奕瑾坦言，ChatGPT會讓人覺得印象深刻，是因為很多時候回答得比人類好。

杜奕瑾表示，過去外界認為AI有很多不確定性，這次藉由科技和藝術的結合，展現這世界已經發展到什麼階段。台灣應該領先全世界，擁抱這項新科技，去做生成式藝術創作，可以一起想像該怎麼回饋創作平台或藝人、分潤怎麼做。

對企業而言，杜奕瑾認為，面對生成式AI應用例如ChatGPT來臨，企業一定要使用，否則會失去競爭力。未來一定會有商業模式創新，只要能夠先想出來，就能占有一席之地。

陳珊妮說，訓練AI歌手，很像真人在配唱的感覺，需要一些比較高階的剪輯和配唱技術。這次與台灣人工智慧實驗室工程師一起工作，聽到這麼擬真的歌聲還有影像，自己感覺「的確會抖一下」，也會思考要貢獻出什麼不一樣的東西，以及創作者與歌手的價值在哪裡，對自己思考音樂創作有蠻大幫助。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。