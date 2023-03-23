陳珊妮新單曲由AI生成擬真歌聲，杜奕瑾：台灣應該領先全世界，打造生成式藝術創作
我們想讓你知道的是
陳珊妮說，訓練AI歌手，很像真人在配唱的感覺，需要一些比較高階的剪輯和配唱技術。這次與台灣人工智慧實驗室工程師一起工作，聽到這麼擬真的歌聲還有影像，自己感覺「的確會抖一下」，也會思考要貢獻出什麼不一樣的東西，以及創作者與歌手的價值在哪裡，對自己思考音樂創作有蠻大幫助。
（中央社）音樂製作人陳珊妮新單曲〈教我如何做你的愛人〉，由人工智慧（AI）生成擬真歌聲，宣告AI未來歌手時代已來臨。幕後推手之一的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾22日表示，台灣應該領先全世界，擁抱這項新科技，打造生成式藝術創作。
杜奕瑾指出，AI音樂版權問題就像當年MP3剛出來一樣，一定會有一段討論。人工智慧模仿藝人，模仿的結果該怎麼界定版權、未來應用怎麼分潤，現在是非常熱門的議題，這次先把相關題目拋出來，希望外界可以思考一下。
過去AI在音樂市場上大多用於重現逝者歌聲的懷舊片段，陳珊妮與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）工程師合作，推出台灣第一首由仍然活躍於線上的歌手提供歌聲音源的歌曲，今天舉辦記者會揭曉新歌「原唱」是由陳珊妮擔綱製作人調教AI生成的歌聲。
AI透過汲取陳珊妮自行錄製的數十筆高品質人聲資料，融會貫通陳珊妮的歌唱技巧，反覆鍛鍊生成、修正音準穩定性，從而誕生「歌唱能力」，呈現如同陳珊妮本人演唱的輕重緩急、呼吸停頓。
杜奕瑾表示，這首新歌是全世界第一次由歌手「養AI小鬼」演唱歌曲。聊天機器人ChatGPT用網路上的資料生成文字或影片，這次是表演藝人自己用AI工具創造出「小陳珊妮」。台灣人工智慧實驗室也把相關工具放到網路上，只要輸入文字提示，就能透過人工智慧作詞及作曲，由AI素人男歌手的聲音演唱出來。
談到AI未來是否會取代人類，杜奕瑾認為，這是科技進步必然會遇到的過程，當AI可以學習唱腔時，人要訓練自己成為「老闆」，了解自己創作的價值。
「訓練素人很簡單，但是要訓練到專業等級騙過專家不容易。做一個chatbot（聊天機器人）很容易，但是要回答得比專家還專家，就比較困難。」杜奕瑾坦言，ChatGPT會讓人覺得印象深刻，是因為很多時候回答得比人類好。
杜奕瑾表示，過去外界認為AI有很多不確定性，這次藉由科技和藝術的結合，展現這世界已經發展到什麼階段。台灣應該領先全世界，擁抱這項新科技，去做生成式藝術創作，可以一起想像該怎麼回饋創作平台或藝人、分潤怎麼做。
對企業而言，杜奕瑾認為，面對生成式AI應用例如ChatGPT來臨，企業一定要使用，否則會失去競爭力。未來一定會有商業模式創新，只要能夠先想出來，就能占有一席之地。
陳珊妮說，訓練AI歌手，很像真人在配唱的感覺，需要一些比較高階的剪輯和配唱技術。這次與台灣人工智慧實驗室工程師一起工作，聽到這麼擬真的歌聲還有影像，自己感覺「的確會抖一下」，也會思考要貢獻出什麼不一樣的東西，以及創作者與歌手的價值在哪裡，對自己思考音樂創作有蠻大幫助。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna