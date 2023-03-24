TNL+ 2023/03/24,
中國

台灣左膠反戰學者把中共侵略威脅當兒戲，一心只想回到造反解殖的60年代

台灣左膠反戰學者把中共侵略威脅當兒戲，一心只想回到造反解殖的60年代
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

這群人自詡左派反戰，一心只想回到那個造反解殖的60年代，但是完全忽視當下國際關係的時空環境，不知道當下最大的權力中心與異化力量，正是習近平的共產中國。

近日有幾位學者高舉反戰旗幟，他們指責美國是戰爭的發起者，並宣稱俄烏戰爭中俄國是被動反擊而非和平破壞者，這種觀點和國民黨疑美論有所不同，其口吻倒是像級了左派的帝國主義論，一個不留神時空仿佛回到60年代。

諷刺的是，現在是2023年，並不是這些人所勾勒的1968年5月，當時的法國與美國加州是反右派權威以及反戰學運的最高峰。這些人可能沒有經歷那個驚心動魄的歲月，所以現在以批判的姿態與口吻指責美國販賣戰爭，從他們的論述水平看來，既沒有新左派的底蘊，更沒有馬庫色與沙特的論證品質，充其量就是一群玻璃心的左膠蛋頭。

左派反戰，卻忽略了當下的時空環境

他們發言後遭到批評，就隨意指責別人扣他們紅帽子，這種態度就是標準的犬儒投機立場。

你們可以高談闊論美帝邪惡與台灣鄉愿，卻從不譴責中共的極權獨裁、武力擴張戕害人權；面對中國與俄羅斯的侵略行徑卻毫無異議，甚至認為烏克蘭與台灣的自我防衛反而導致戰爭的主因，這種倒果為因的荒謬論述，根本就是不明事理而且欠缺國際政治、中國與兩岸關係研究專業脈絡。

這群人自詡是左派反戰，但是完全忽視當下國際關係的時空環境，輕忽習近平掌權下中國的政經條件，其語境似乎就是新帝國主義與後殖民論的混合體，一心只想回到那個造反解殖的60年代。

他們不知道，當下最大的權力中心與異化的力量，不是什麼「晚期資本主義社會」，真正「單向度的社會」正是習近平的共產中國。這些人現在才嚮往「革命前夕的摩托車日記」，不是天真可笑，就是愚昧無知！

60年代的「批判意識」

60年代的確是一個反叛的革命年代。

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