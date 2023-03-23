美國晶片出口管制與北京審查制度夾擊，中國科技巨擘發展AI聊天機器人遇阻
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在被問到習近平是否為優秀的國家領導人時，一款中國公開表現最佳、由北京清華大學研發類似ChatGPT的聊天機器人回答：「這項問題可能涉及倫理內容。請改提其他問題。」
（中央社）中國搜尋引擎巨擘百度發表自家聊天機器人反應欠佳，暴露出中國在聊天機器人競賽中，落後對手ChatGPT。北京的審查制度和美國的晶片出口管制，都阻撓中國發展人工智慧的野心。
《法新社》報導，百度16日發表自行研發的聊天機器人「文心一言」，以預錄的方式展示，包括根據簡單問題總結科幻小說情節，以及解答簡單的代數方程式，以避免政治上和事實上錯誤的答案。
自從OpenAI去年11月發表ChatGPT後，掀起全球AI市場淘金潮，中國的阿里巴巴、京東、網易和TikTok母公司字節跳動都投入發展可以模仿人類語言的聊天機器人服務。
ChatGPT在中國掀起流行，迫使百度和中國其他公司急著奪回在主場的掌控權。
卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）研究員希恩（Matt Sheehan）指出：「OpenAI光在測試GPT-4的時間可能就和百度打造文心一言的時間一樣長。」
「中國的科技生態圈沒有資助開放性研究的傳統，開放性研究沒有明確的獲利道路。」
中國審查制度
中國聊天機器人開發者頭痛的問題之一，就是北京嚴格的言論審查，不容許任何挑戰中國共產黨的言論。像是知名卡通角色「小熊維尼」即因中國國家主席習近平屢次被比為小熊維尼，而遭封殺。
在被問到習近平是否為優秀的國家領導人時，一款中國公開表現最佳、由北京清華大學研發類似ChatGPT的聊天機器人回答：「這項問題可能涉及倫理內容。請改提其他問題。」
歐華律師事務所（DLA Piper）科技律師賀寇伯（Lauren Hurcombe）指出，中國嚴格的網路限制意味著企業「和西方競爭者相比，在訓練方面數據大幅減少」。文心一言尚未推出公眾版。
北京宣布希望在2030年前將中國打造成為在AI領域的全球領先國，而麥肯錫公司（McKinsey）預估，屆時AI產業每年將貢獻中國國內生產毛額（GDP）約6000億美元（約新台幣18兆3072億元）。
根據麥肯錫，當中大部分成長來自更多生產線的機器人、自動駕駛車輛，以及醫療突破。中國政府也已經利用AI加強大眾監控系統。
晶片戰
然而，美國為了扼殺中國野心勃勃的科技大業，透過制裁禁令，阻擋中國取得高階晶片、晶片製造設備，以及晶片設計軟體的管道。
華府的殺手鐧讓中國企業難以購入輝達A100和H100晶片，這些晶片被認為是大型AI訓練系統的標準配備。
賀寇伯指出：「癥結在於短期內能否生出國內的供應」。
然而，由於中國企業在美國去年10月宣布出口管制之前，就已經囤貨高階晶片，華府這項禁令的效果還要一段時間才會顯現。
百度本身擁有晶片設計部門崑崙，並且聲稱可以自行量產驅動旗下AI系統的7奈米晶片。
百度智能雲事業群總裁沈抖去年11月在投資人電話會議上，在被詢及美國禁令衝擊時說，「我們認為短期內衝擊十分有限」。
AI落差
中國多年來聲稱申請人工智慧專利件數比美國多。但根據史丹佛大學（Stanford University）2022年AI指數報告，中國在被視為重要性和原創性指標的專利平均引用次數，在2020年和2021年則是遠遠落後美國和其他的開發中國家。
根據這項報告，美國AI新創公司數量也是中國的2倍，2021年民間投資AI金額也是中國的3倍。
中國當局由上而下刺激創新的手法，未能開花結果。
2018年成立的北京智源人工智能研究院，2年前推出一款類似ChatGPT產品「悟道」。
悟道雖然被形容為全球最大的AI語言模型，擁有1.75兆參數，遠遠超過OpenAI之前GPT-3的1750億參數。卻從未真正帶動起風潮。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。