2023/03/23,
政治

朱立倫宣布國民黨總統提名將採徵召，黨內人士：可幫侯友宜、郭台銘解套

朱立倫宣布國民黨總統提名將採徵召，黨內人士：可幫侯友宜、郭台銘解套
國民黨主席朱立倫（右）、新北市長侯友宜（左）｜Photo Credit: 中央社

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媒體問侯友宜，如果國民黨徵召他參選2024年總統選舉，是否會義無反顧的承擔。他說，從事公職40餘年來，人生都只有一個目標，長期為國家人民做事，永遠保持不變初心，只要願意為國家人民盡最大貢獻與奉獻，本來就是每個人該做的事情。

國民黨總統提名人選，朱立倫：採徵召決定

（中央社）國民黨2024總統提名，黨主席朱立倫昨（22）日說，大家共同的意見就是要採取徵召的方式，團結勝選，避免爭議，會報請中常會共同決議；黨有責任幫主要候選人排除障礙，爭取更多支持。

民進黨總統人選確定將由兼任黨主席的副總統賴清德角逐，國民黨以新北市長侯友宜呼聲最高，鴻海創辦人郭台銘則表態有意重返國民黨爭取提名，其他人選包括中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等。

國民黨近日啟動黨內立委、總統提名的相關作業程序，對於如何產生總統參選人，黨中央近日陸續拜會藍營縣市首長、立委、以及黨內重要意見領袖。朱立倫昨天下午在中常會上表示，大家共同的意見就是要採取徵召的方式，團結勝選，避免爭議，昨天也會報請常會共同決議。

朱立倫表示，總統大選一定要團結一切可以團結的力量，黨有責任幫主要候選人排除障礙，爭取更多支持，必須要團結所有藍軍力量，同時要爭取所有非綠的朋友一同打拚；爭取更多力量，才可能為台灣未來的和平與安定，為民眾的好日子來團結勝選，大家一起加油、一起努力。

朱立倫也說，針對2024立委選舉，中常會將通過成立中央提名委員會，由他負責召集，成員包括3位副主席、秘書長、立法院黨團總召，以及各在地執政的縣市長，未來一起參與提名，共同全力輔選，國民黨要靠團隊一起來努力。

朱立倫說，立委選舉的部分，第一階段將在4月22日完成，第二階段要在5月20日完成，第三階段則要在6月18日完成；對於艱困選區，要號召更多勇敢的藍軍心勇士來承擔、參選。

承擔選2024總統？侯友宜：為國為民初心不變

媒體昨天問新北市長侯友宜，若國民黨徵召選2024年總統，是否願意義無反顧承擔，他表示，為國家人民做事的初心不變，本來就該盡力貢獻；每人都能找到方向，挑起重任全力以赴。

侯友宜上午主持完市政會議後接受聯訪，媒體詢問他是否加入國民黨中央提名委員會。

侯友宜說，尊重黨主席朱立倫的安排，對於國民黨中央提名委員會，各縣市首長們，只要黨有需要，大家都義無反顧，全力團結一起，面對外界的挑戰，做出最大的力量。

媒體詢問，國民黨彰化縣黨部新任主委謝衣鳯21日布達致詞時強調，國民黨最強的母雞是侯友宜，她在這樣的基礎下，選擇站出來與大家共同團結；侯友宜如何看中國國民黨在2024總統選舉的布局。

侯友宜說，相信每個人站在自己的工作崗位上，會以團隊為重，攜手合作，且要有清楚目標，對國家與人民做出最大貢獻，讓國家長足進步。

媒體續問，謝衣鳯說，把對的人放在關鍵的位置上，每個人都有機會變成英雄；侯友宜自認把自己放在那個位置比較適合。

侯友宜說，每個人都有自己的位置，擺對位置相互惕勵攜手並肩作戰，才能適才適所。相信每人都能找到自己的方向，並挑起重責大任，全力以赴。

媒體問，如果國民黨徵召他參選2024年總統選舉，是否會義無反顧的承擔。他說，從事公職40餘年來，人生都只有一個目標，長期為國家人民做事，永遠保持不變初心，只要願意為國家人民盡最大貢獻與奉獻，本來就是每個人該做的事情。

至於對台中市長盧秀燕等人的評價，侯友宜說，盧秀燕是傑出的女性首長，無論是台北市、新北市、台中市都會彼此合作，不僅盧秀燕，各縣市首長都表現亮眼，大家通力合作讓台灣好，才是重要方向。

國民黨總統提名採徵召，黨內人士：可幫侯友宜郭台銘解套

國民黨主席朱立倫昨天宣布將採徵召方式決定總統人選，此舉被視為可為不具有黨籍但想代表國民黨參選總統的郭台銘，以及呼聲最高、但卡在新北市長任期的侯友宜解套。

國民黨近日啟動立委、總統提名的相關作業程序，對於如何產生總統參選人，黨中央近日陸續拜會藍營縣市首長、立委、以及黨內重要意見領袖，朱立倫昨天在中常會定調，將採取徵召方式，團結勝選，避免爭議。

總統人選方面，新北市長侯友宜是目前藍營呼聲最高的人選，但他遲未鬆口表態。黨內人士分析，侯友宜可能擔心宣布參選後，將面對落跑的質疑，因此就算起心動念，也不敢輕舉妄動；但黨中央現在決定徵召，可讓卡在新北市政府，就算想選，也不能主動宣布參選的侯友宜順利解套。

不願具名的國民黨立委也說，不少立委對侯友宜有期待，認為有助提升藍營整體選情，發揮母雞帶小雞效果，加上身為嘉義人的侯友宜，也能幫藍營在南部地區吸票，因此不少人都希望黨中央盡快確定人選，讓全台各地儘早準備，進入選舉狀態。

新北市議會4月將召開定期會，預計6月中質詢才會結束，國民黨新北市議員葉元之認為，國民黨確定用徵召方式決定人選，侯友宜就沒有事先要表態的問題，等到黨確定要徵召侯友宜，侯友宜才必須去回應要不要接受徵召，若接受徵召，他猜想時間點會在6月底。

至於有意重回國民黨爭取總統提名的鴻海創辦人郭台銘，黨內人士說，就算郭台銘在近期順利回黨，也會因為相關規定，無法爭取總統提名，因此，黨中央昨天定調採徵召方式，若最終經過評估，郭台銘最具勝算，便可透過徵召賦予郭台銘黨籍，解決回黨問題，就如同國民黨去年徵召張善政選桃園市長一樣，當初的張善政也沒有黨籍。

朱立倫定調將以徵召決定總統人選後，黨中央開始著手研擬總統提名辦法，知情人士透露，最快可能會在2週後通過，未來將授權黨中央，透過民調等各種科學的依據與方式，找出最具勝選條件的人，且人選不只侷限於黨員。


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