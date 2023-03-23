西班牙76％身障腦麻運動員6小時內完成全馬，寫下世界體育歷史新頁
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32歲的腦性麻痺（Cerebral palsy）運動員羅卡來自西班牙巴塞隆納，19日參加第44屆巴塞隆納馬拉松競賽，在5小時50分51秒衝過終點，完成全馬42.195公里，成為世界上第一位以76％的殘障程度完成馬拉松賽事的選手。除寫下世界體育歷史新頁外，他也鼓舞身障者勇於突破極限。
（中央社）西班牙腦麻患者羅卡（Álex Roca）19日在巴塞隆納（Barcelona）以5小時50分51秒的成績，成為世上第一位以76％身障程度完成馬拉松的運動員。除寫下世界體育歷史新頁外，他也鼓舞身障者勇於突破極限。
根據《世界報》（El Mundo）報導，32歲的腦性麻痺（Cerebral palsy）運動員羅卡來自西班牙巴塞隆納，19日參加第44屆巴塞隆納馬拉松競賽，在朋友們、妻子卡門馬沙（Mari Carmen Maza）、運動員暨體育記者桑胡安（Valentí Sanjuan）的圍繞下，在5小時50分51秒衝過終點，完成全馬42.195公里，成為世界上第一位以76％的殘障程度完成馬拉松賽事的選手。
羅卡在社群媒體包括推特（Twitter）和Instagram分享他跑過終點的過程影片。影片中陪跑的眾人在抵達終點線前，紛紛高唱著「歷史、歷史、歷史」，鼓舞羅卡堅持完賽、創造歷史。影片感人至深，在Instagram共有超過25萬按讚數。
羅卡在發文中感謝他的團隊、以及所有鼓勵過他的人，他說，他的心情無法以言語表達。
羅卡在年僅6個月大時患上皰疹病毒性腦炎，導致腦性癱瘓，造成全身76％的肢體障礙，身體左側的活動能力受到局限，並曾對過度彎曲的腳部肌腱進行過多次手術。他以手語交流溝通，由妻子協助翻譯成語言。
儘管曾被醫生宣告不久於人世，後來又被告知將不良於行，但羅卡把所有診斷拋諸腦後，不讓殘障限制他的人生。
他投身運動賽事，並且樂在其中，逐步完成他為自己設定的挑戰。在達陣這場馬拉松賽事前，他已完成了5項鐵人三項、一項水陸兩項、6項半馬等高難度競賽。為了備戰巴塞隆納全馬，他籌組了一支由教練、體能教練和心理醫生組成的團隊。
這位寫下身障人士馬拉松紀錄的青年在賽後表示，如果你想實現目標，無論遇到什麼困難，只要你有態度、意志力、毅力和韌性，絕對可以達成。就算最終無法實現，你也必已付出一切，將為此感到欣慰。他以自身經驗向世人傳遞一個訊息，「極限取決於你。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
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《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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核稿編輯：Joanna