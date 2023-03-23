索羅門群島掀地緣政治拔河，「類瑞士」外交政策無法平息民眾不滿內政
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過去3天，索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞辦公室彷彿搖身變成迷你聯合國。19日他跟日本外務大臣林芳正握手。同一天，蘇嘉瓦瑞還接見中國國家國際發展合作署代表團，訪團到訪荷尼阿拉視察諸如中國政府出資興建的新國家體育館等關鍵基礎設施。蘇嘉瓦瑞21日則接待白宮印太事務協調官坎貝爾。
（中央社）索羅門群島與中國達成安全協議後，在列強間掀起一波地緣政治拔河。分析指出，明（2024）年競選連任的總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）面臨如何在國際外交和國內政治間取得微妙平衡的課題。
《澳洲廣播公司》（ABC）報導，索羅門群島目前奉行的或許堪稱「類瑞士」外交政策，只是是在太平洋地區。
「四海皆兄弟，不與人為敵。」（Friends to all, enemy to none.）索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞一言以蔽之。
由於蘇嘉瓦瑞一再重覆這麼講，這句話本身已經成為正式的政府政策。
這些日子以來，至少在檯面上，似乎那項「政策」正獲得回報：索羅門群島的熱度從不曾像現在這麼高。
過去3天，蘇嘉瓦瑞辦公室彷彿搖身變成迷你聯合國。19日他跟日本外務大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）握手。日本外相走訪索羅門首都荷尼阿拉（Honiara），這還是史上頭一遭。
同一天，蘇嘉瓦瑞還接見中國國家國際發展合作署代表團，訪團到訪荷尼阿拉視察諸如中國政府出資興建的新國家體育館等關鍵基礎設施。
蘇嘉瓦瑞21日則接待白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）。坎貝爾主導華府對這個區域新近形成的「迎頭趕上」（step-up）思維，獲美國總統拜登（Joe Biden）政府支持。
索羅門群島由近1000個島嶼組成，人口約僅70萬，以農村為主。對如此小國的領導人而言，蘇嘉瓦瑞確實行程滿檔。
那麼，索羅門群島何德何能突如其來受到這麼多來自超級強權的大咖們垂青？
澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）太平洋島嶼計畫主任基恩（Meg Keen）告訴澳洲廣播公司：「真正觸發點是索羅門群島跟中國的安全協議。」
「那對這個區域傳送出衝擊波。」
這項備受爭議的安全協議於去（2022）年澳洲聯邦大選期間遭披露後，索羅門馬上成為國際關注焦點。
上述協議是在外交上長期支持台灣的索羅門於2019年轉向中國之後發生，引發外界憂心中國將會在當地建立軍事基地。蘇嘉瓦瑞對此一再地強烈否認。
姑且不論這項協議造成的影響，基恩表示，中國動作頻頻至少已經成為澳洲和美國等其他國家的「行動催化劑」。
「現在，可以看到傳統夥伴們正對當地增加行動。」
有別於林芳正在旋風式訪問中對當地媒體不露口風，坎貝爾21日耗時許久召開記者會。
自從第二次世界大戰以來大體上在當地消失的美國，過去3年以來重回索羅門，不但開設大使館、重整外交關係，並且承諾在美方所稱對抗氣候變遷和非法捕魚的「迫切需求」上提供協助。
坎貝爾在記者會中談到，為何美國突然重回索羅門群島和更廣泛太平洋地區時不無歉意地說：「我們之前做得不夠。」
「做為一個偉大國家和大國，我認為我們大到應該承認自己必須投入更多、必須做得更好。所以你提問美國要在哪裡迎頭趕上，我的答案是到處都要。」
提到索羅門群島和中國的安全協議時，坎貝爾毫不含糊。
他說，「恰當的」作法應該是讓從來沒有對外公開過的這項協議「透明度更高」。他並表示，針對任何潛在中國軍事設施的「進展」，美國代表團「清楚表明美方期待」。
「至於我們在這方面的期待是什麼，我想那非常清楚。我們得到來自總理的非常明確保證，他無意、也不會走向在索羅門建立支持武力投射能力的軍事設施。」
蘇嘉瓦瑞政府明年初將面臨大選，荷尼阿拉老百姓對於這些外賓到訪及其影響的回應不一。
新體育館接近完工，民眾現在已經看得到這場地緣政治拔河的有形成果。
不過很多人不了解，索羅門主要醫院明明破舊不堪，為何需要為11月太平洋運動會（Pacific Games）而蓋一座嶄新體育館，尤其是在青年普遍失業、貧窮繼續阻礙國家發展的情況下。
在政治意涵上，2021年11月索羅門群島的反政府示威眼下已經平息，但是蘇嘉瓦瑞和政府蒙受的批評聲浪沒有停歇，尤其是在針對他決定引進中國警察作法的議題上。
直言不諱反中國的馬萊塔省（Malaita）前省長蘇達尼（Daniel Suidani）已經下台。分析認為，他失勢的原因存在諸多疑點。
基恩表示：「蘇嘉瓦瑞得讓人民覺得他有兌現支票。他受到關注、拿到資源，而且跟全球領袖平起平坐。但這是個微妙平衡，將艱難的地緣政治遊戲玩得淋漓盡致的同時還得摸索國內觀感。」
報導指出，國際外交是一件事，但國內政治和把持住權力又是另一回事。從這個觀點來看，改採「不做任何人的朋友，成為某些人的敵人」作法或許會比較恰當。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
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三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
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三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。