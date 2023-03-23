2023/03/23,
歐洲

受香港反送中「Be water」啟發，法國反年改抗爭改採靈活聚散策略

受香港反送中「Be water」啟發，法國反年改抗爭改採靈活聚散策略
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法媒《重點週刊》（Le Point）21日報導，反退休制度改革的年輕人開始將香港Be water的抗爭方法運用在法國街頭，目的就是躲避警察壓迫圍捕。香港人民成功讓香港特首林鄭月娥於2019年6月宣布暫緩修訂逃犯條例，部分法國抗爭者正從中汲取靈感。

（中央社）法國退休制度改革抗議行動延燒不歇，但自政府強制通過法案後，抗爭模式改變。面對大規模警力與衝突，民眾受香港反送中Be water策略啟發，開始採自發小團體靈活聚散的方式。

法國從2019年底大罷工到如今的全國抗爭，退休制度改革法案引發人民怒火，遊行、罷工不斷。但自從總理柏納（Elisabeth Borne）16日於國民議會宣布動用憲法第49.3條，強制通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延至64歲後，法國民眾的抗議形式逐漸出現變化。

相較於過去等待工會討論、規劃發起大規模遊行，越來越多小團體在網路號召後自發出現，穿梭於巷弄中表達抗議。示威者表示，抗爭模式正在改變，香港反送中的Be water給了他們啟發。

2019年的香港反送中運動，開啟社運2.0模式，借用香港已故武打影星李小龍的哲學Be water（如水聚散），像水一樣流動，既柔軟又剛強；示威者能像洪水般湧進，並在達到目的後像潮水般退去。

法媒《重點週刊》（Le Point）21日報導，反退休制度改革的年輕人開始將香港Be water的抗爭方法運用在法國街頭，目的就是躲避警察壓迫圍捕。香港人民成功讓香港特首林鄭月娥於2019年6月宣布暫緩修訂逃犯條例，部分法國抗爭者正從中汲取靈感。

參與多次反退改抗爭的皮耶（Pierre）向《中央社》表示，部分警方手段越來越激進、暴力，甚至逮捕無辜路人，包括日前2名參與校外教學的奧地利國中生，導致奧地利使館須出面交涉放人。「我們順應警方暴力，採取不同策略，變得更彈性、不固定，隨機應變」，目的是「讓警察疲於奔命」。

皮耶告訴《中央社》，示威者通常會採取小團體以快速行動，並在Telegram特定帳號上互相報告各自行動與地點，以及警方集結位置。若有警方出現，「我們會如水般散去，走到安全範圍後再重新集結，有點像貓捉老鼠」。

20日晚間針對政府的不信任投票失敗，退改法案形同通過。年輕人在社群媒體上號召，快速聚集購物商圈巴黎大堂（Les Halles）巷弄內，參與者羅曼（Romain）向《重點週刊》表示：「我們像在香港一樣be water……我們試著這樣做。行動需要改變，好維持施壓，目的就是要展示我們還在。」

香港示威者為了反對中國箝制自由，進化出分工非常明確的街頭抗爭模式。羅曼告訴法媒，「我們還不到那樣的程度，但正試著朝不同的模式前進」。

皮耶向《中央社》說，在路面造成阻礙的策略也更加靈活，也就是他們口中的「放路障」。各隊抗爭者會在不同地點放置鐵柵欄，或燃燒木柵欄、垃圾桶等，有些為了分化警力，有些則為了阻礙交通。

他表示，走向香港模式是自然的發展，「目前抗爭已有起義的氣勢，很多自發、小團體的獨立行動，沒有預先計畫，所以很像游擊戰，或許法國1968年五月風暴就開始有類似的作法」。

面對23日登場的第9日全國動員反退改抗爭，22日有網友在推特上詢問，「示威者明天是否將採取受香港啟發的作法」，包括打開雨傘和以繩索阻礙警方前進等。

創作者bd_geneve_kaboul 22日在Instagram上畫出「阻擋手冊」，呼籲「如水聚散，我的朋友。要像水一樣流動，你可以逃開，並走到下個點集合」。

據法媒表示，不少抗爭者會在網路上討論行動方法，也有不少人透過香港抗爭的影片，分享「好策略」。一名網友寫道：「香港非常厲害，幾乎是都市游擊戰了。如果策略也在這使用，那就太瘋狂了。」

香港反送中抗爭時，抗爭者會試圖癱瘓金融中心地區，掐住北京要害。《重點週刊》指出，「攻擊政府錢包」的策略近年也在法國出現，包括阻斷公路、工廠與煉油廠等。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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