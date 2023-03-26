日本人的童年夢魘：《怪談比留子》的人頭蜘蛛，為何在30年後還值得你進電影院？

文：林君玶

堪稱日本人的童年共同夢魘，適逢上映30週年，《怪談比留子》（ヒルコ 妖怪ハンター）再度登上大螢幕。由鬼才漫畫家諸星大二郎的「妖怪獵人系列」原作改編，以及提到日本邪典電影（Cult film）決不能遺漏、以《鐵男》榮獲國際影展殊榮的導演塚本晋也執導，加上30年前素有「日本大衛鮑伊」的偶像澤田研二飾演主角妖怪獵人。

Photo Credit：希望影視 提供

據說1991年推出當時，因為陣容強大，又在夏天上映，吸引了許多想透過嚇破膽來乘涼的青年男女進電影院，沒想到就這麼變成大家記憶中的恐怖回憶。村落裡流傳已久的古老傳說、考古學家挖掘古墓誤入禁地、在校園裡逗留打發時間的高中生、用鍋碗瓢盆拼湊的「妖怪感應器」、還有海報上人頭接上蜘蛛腳的妖怪，這部看起來微B的老特攝片，為何值得進電影院再看一次？

#01：提到怪談漫畫，你不能不知道諸星大二郎

《怪談比留子》電影原作，出自對日本漫畫界影響至深、擁有無數漫畫迷，與深受文化研究者推崇的漫畫家——諸星大二郎之手。

1970年，諸星大二郎以獲選手塚治虫創辦的漫畫雜誌《COM》每月新人獎出道。創作內容大多從古老歷史與傳說中尋找題材，曾發表過許多以異形顛覆日常價值觀及世界觀的作品。諸星大二郎也十分擅長創作呈現日常不安，富涵深遠寓意的作品。他的作品亦隨處可見受到克蘇魯神話的間接影響。

除了奇談類作品外，諸星大二郎也發表像是《天塌下來那天》這類輕鬆無厘頭的幽默作品。著名作品為《妖怪獵人》、《西遊妖猿傳》等，近期更發表怪誕與幽默兼具的《栞與紙魚子》系列少女漫畫。出道超過五十年，創作風格多元的諸星大二郎，作品橫跨奇想、詭異、恐怖、科幻、搞笑，對日本漫畫與影視，都有深遠影響。

#02：提到日本邪典電影，你不能不知道塚本晉也

以賽博龐克電影《鐵男》出道，震撼全球影壇的導演塚本晉也，《怪談比留子》是他的第二部作品，也是他第一部35釐米電影與第一部主流院線電影。

1960年1月1日出生於東京澀谷，日本大學藝術學部畢業，塚本晉也14歲便拍起8釐米膠卷電影。1987年以《電柱小僧的冒險》在PFF（PIA影展）中獲獎。1989年以電影《鐵男》正式出道，並在羅馬國際奇幻電影節中嶄獲大獎。2014年自編自導自演的電影《野火》，則拿下每日新聞電影獎最佳導演及最佳男主角。

Photo Credit: GettyImages

塚本晉也以獵奇的風格見長，作品經常結合搖滾樂及日本特攝技術，擅於以獨立低成本製作電影。作品包括《東京鐵拳》、《異次元殺人事件》、《雙生兒》、《六月之蛇》、《Vital死亡解剖》、《惡夢偵探》、《狂琴畸戀》等等。由塚本獨立操刀參與製作、導演、編劇、攝影、燈光、美術、剪接等所有過程的電影作品，向來頗受國際各大影展的青睞。2018年更以執導作品《斬、》入圍威尼斯影展最高榮譽金獅獎。

塚本晉也同時也是一位表現傑出的演員。除了經常以演員身分出現在自己執導的作品外，在其他導演的作品中也常能看到他的身影。演出作品包含了《Travail 女棋士之戀》、《睡蓮》、《溺水的人》、《殺手阿一》等。近期塚本晉亦參與了庵野秀明的《正宗哥吉拉》，以及馬丁史柯西斯的電影作品《沈默》。

#03：因為漫畫裡的一句台詞而誕生的主角

在《怪談比留子》中飾演主角妖怪獵人的的澤田研二，從60年代後半的Group Sounds時代開始，就不斷以豐富的視覺展現個人特色，更經常在舞台上以獨一無二的艷麗扮相為樂迷帶來驚喜，被譽為「視覺系始祖」，同時亦有「日本大衛鮑伊」之封號，算是日本殿堂級偶像。

Photo Credit：希望影視 提供

而為何是由澤田研二來飾演主角，據說在原作漫畫系列中，有句台詞寫到「稗田老師（妖怪獵人）長得是不是有點像澤田研二？」就因為如此，導演說什麼也要力邀澤田研二來主演，最後費了好大一番功夫，才成功說服澤田研二。

#04：演員們表現精湛的「顏藝」

《怪談比留子》一部30多年前的電影，又是由恐怖漫畫改編，因此演員在表現恐懼、緊張、焦慮的情緒時，以現在的標準看來，或許略嫌浮誇，不過又因為這樣浮誇的表演，才又更能讓觀眾帶入原作漫畫的世界當中，若以這個切入點看來，只能說不得不佩服導演的手法。

而說到浮誇系演技的日本演員，就不能不說到竹中直人了。年輕的竹中直人在《怪談比留子》中飾演了妖怪獵人的義兄——八部老師，結局如何就先不爆雷，不過在片中能夠看到他精湛的「顏藝」，相信許多對他有印象的觀眾，在電影院裡絕對能為此留下深刻印象。

Photo Credit：希望影視 提供

#05：連皮膚質感都毫無遺漏，傾盡全力的數位修復技術

睽違30年重新上映的《怪談比留子》數位修復版，以高解析度掃描原始母片，是完整保留母源校色技術的最新數位修復，而且經由導演、攝影師花費長時間一張張確認過後的完整版本。片中的山巒、道路、天空、太陽與群樹實景之外，光線的漸層、演員臉上的小瑕疵，也都更顯真實。《怪談比留子》數位修復版不僅完美重現了當年光影景緻外，更替影迷童年的噩夢還原上色。

#06：八零年代風格的配樂，是掌握觀眾情緒的重要關鍵

或許同樣處於九零年代，《怪談比留子》中主角與高中男孩的捉鬼橋段，和妖怪獵人手上拼拼湊湊、還裝著紅色警示燈的妖怪感應器，都讓人想起美國經典的抓鬼電影《魔鬼剋星》。

Photo Credit：希望影視 提供

尤其是配樂的部分，八零年代興起的混音器音樂，無論在營造妖怪出現時的緊張氣氛，或是捉鬼二人組在行進間響起的節奏舞曲，都充滿了濃厚的復古氣氛，可說與剪輯和劇情的推進都相當合拍，完全掌握了觀眾在恐怖與搞笑的橋段之間的情緒，若有機會進到電影院觀看此片，一定要多多留意配樂的巧妙安排。

《怪談比留子》劇情大綱