日本人的童年夢魘：《怪談比留子》的人頭蜘蛛，為何在30年後還值得你進電影院？
我們想讓你知道的是
村落裡流傳已久的古老傳說、考古學家挖掘古墓誤入禁地、在校園裡逗留打發時間的高中生、用鍋碗瓢盆拼湊的「妖怪感應器」、還有海報上人頭接上蜘蛛腳的妖怪，這部看起來微B的老特攝片，為何值得進電影院再看一次？
文：林君玶
堪稱日本人的童年共同夢魘，適逢上映30週年，《怪談比留子》（ヒルコ 妖怪ハンター）再度登上大螢幕。由鬼才漫畫家諸星大二郎的「妖怪獵人系列」原作改編，以及提到日本邪典電影（Cult film）決不能遺漏、以《鐵男》榮獲國際影展殊榮的導演塚本晋也執導，加上30年前素有「日本大衛鮑伊」的偶像澤田研二飾演主角妖怪獵人。
據說1991年推出當時，因為陣容強大，又在夏天上映，吸引了許多想透過嚇破膽來乘涼的青年男女進電影院，沒想到就這麼變成大家記憶中的恐怖回憶。村落裡流傳已久的古老傳說、考古學家挖掘古墓誤入禁地、在校園裡逗留打發時間的高中生、用鍋碗瓢盆拼湊的「妖怪感應器」、還有海報上人頭接上蜘蛛腳的妖怪，這部看起來微B的老特攝片，為何值得進電影院再看一次？
#01：提到怪談漫畫，你不能不知道諸星大二郎
《怪談比留子》電影原作，出自對日本漫畫界影響至深、擁有無數漫畫迷，與深受文化研究者推崇的漫畫家——諸星大二郎之手。
1970年，諸星大二郎以獲選手塚治虫創辦的漫畫雜誌《COM》每月新人獎出道。創作內容大多從古老歷史與傳說中尋找題材，曾發表過許多以異形顛覆日常價值觀及世界觀的作品。諸星大二郎也十分擅長創作呈現日常不安，富涵深遠寓意的作品。他的作品亦隨處可見受到克蘇魯神話的間接影響。
除了奇談類作品外，諸星大二郎也發表像是《天塌下來那天》這類輕鬆無厘頭的幽默作品。著名作品為《妖怪獵人》、《西遊妖猿傳》等，近期更發表怪誕與幽默兼具的《栞與紙魚子》系列少女漫畫。出道超過五十年，創作風格多元的諸星大二郎，作品橫跨奇想、詭異、恐怖、科幻、搞笑，對日本漫畫與影視，都有深遠影響。
#02：提到日本邪典電影，你不能不知道塚本晉也
以賽博龐克電影《鐵男》出道，震撼全球影壇的導演塚本晉也，《怪談比留子》是他的第二部作品，也是他第一部35釐米電影與第一部主流院線電影。
1960年1月1日出生於東京澀谷，日本大學藝術學部畢業，塚本晉也14歲便拍起8釐米膠卷電影。1987年以《電柱小僧的冒險》在PFF（PIA影展）中獲獎。1989年以電影《鐵男》正式出道，並在羅馬國際奇幻電影節中嶄獲大獎。2014年自編自導自演的電影《野火》，則拿下每日新聞電影獎最佳導演及最佳男主角。
塚本晉也以獵奇的風格見長，作品經常結合搖滾樂及日本特攝技術，擅於以獨立低成本製作電影。作品包括《東京鐵拳》、《異次元殺人事件》、《雙生兒》、《六月之蛇》、《Vital死亡解剖》、《惡夢偵探》、《狂琴畸戀》等等。由塚本獨立操刀參與製作、導演、編劇、攝影、燈光、美術、剪接等所有過程的電影作品，向來頗受國際各大影展的青睞。2018年更以執導作品《斬、》入圍威尼斯影展最高榮譽金獅獎。
塚本晉也同時也是一位表現傑出的演員。除了經常以演員身分出現在自己執導的作品外，在其他導演的作品中也常能看到他的身影。演出作品包含了《Travail 女棋士之戀》、《睡蓮》、《溺水的人》、《殺手阿一》等。近期塚本晉亦參與了庵野秀明的《正宗哥吉拉》，以及馬丁史柯西斯的電影作品《沈默》。
#03：因為漫畫裡的一句台詞而誕生的主角
在《怪談比留子》中飾演主角妖怪獵人的的澤田研二，從60年代後半的Group Sounds時代開始，就不斷以豐富的視覺展現個人特色，更經常在舞台上以獨一無二的艷麗扮相為樂迷帶來驚喜，被譽為「視覺系始祖」，同時亦有「日本大衛鮑伊」之封號，算是日本殿堂級偶像。
而為何是由澤田研二來飾演主角，據說在原作漫畫系列中，有句台詞寫到「稗田老師（妖怪獵人）長得是不是有點像澤田研二？」就因為如此，導演說什麼也要力邀澤田研二來主演，最後費了好大一番功夫，才成功說服澤田研二。
#04：演員們表現精湛的「顏藝」
《怪談比留子》一部30多年前的電影，又是由恐怖漫畫改編，因此演員在表現恐懼、緊張、焦慮的情緒時，以現在的標準看來，或許略嫌浮誇，不過又因為這樣浮誇的表演，才又更能讓觀眾帶入原作漫畫的世界當中，若以這個切入點看來，只能說不得不佩服導演的手法。
而說到浮誇系演技的日本演員，就不能不說到竹中直人了。年輕的竹中直人在《怪談比留子》中飾演了妖怪獵人的義兄——八部老師，結局如何就先不爆雷，不過在片中能夠看到他精湛的「顏藝」，相信許多對他有印象的觀眾，在電影院裡絕對能為此留下深刻印象。
#05：連皮膚質感都毫無遺漏，傾盡全力的數位修復技術
睽違30年重新上映的《怪談比留子》數位修復版，以高解析度掃描原始母片，是完整保留母源校色技術的最新數位修復，而且經由導演、攝影師花費長時間一張張確認過後的完整版本。片中的山巒、道路、天空、太陽與群樹實景之外，光線的漸層、演員臉上的小瑕疵，也都更顯真實。《怪談比留子》數位修復版不僅完美重現了當年光影景緻外，更替影迷童年的噩夢還原上色。
#06：八零年代風格的配樂，是掌握觀眾情緒的重要關鍵
或許同樣處於九零年代，《怪談比留子》中主角與高中男孩的捉鬼橋段，和妖怪獵人手上拼拼湊湊、還裝著紅色警示燈的妖怪感應器，都讓人想起美國經典的抓鬼電影《魔鬼剋星》。
尤其是配樂的部分，八零年代興起的混音器音樂，無論在營造妖怪出現時的緊張氣氛，或是捉鬼二人組在行進間響起的節奏舞曲，都充滿了濃厚的復古氣氛，可說與剪輯和劇情的推進都相當合拍，完全掌握了觀眾在恐怖與搞笑的橋段之間的情緒，若有機會進到電影院觀看此片，一定要多多留意配樂的巧妙安排。
《怪談比留子》劇情大綱
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。