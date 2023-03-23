印尼政府加速建設新首都努山塔拉，婆羅洲紅毛猩猩生存岌岌可危
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隨著印尼政府加快建設新首都努山塔拉的腳步，當地的熱帶雨林動物棲息也面臨威脅，尤其是紅毛猩猩的生存引發環保人士關注，環保團體紛紛要求政府安置因工程而流離失所的猩猩。
隨著印尼政府加快建設新首都努山塔拉（Nusantara）的腳步，當地的熱帶雨林動物棲息也面臨威脅，儘管當初政府高喊要打造一座綠色城市。
根據《路透社》報導，價值320億美元的努山塔拉占地近26萬公頃，幾乎是新加坡面積的4倍，而努山塔拉位於印尼婆羅洲，是世界第三大的島嶼，其涵蓋的熱帶雨林橫跨東南亞的赤道，已有1億多年的歷史。環保人士擔心新首都的建設工程會威脅婆羅洲的特有動物，包括瀕臨滅絕的長鼻猴（long-nosed monkey）、伊洛瓦底江海豚（Irrawaddy dolphins）和紅毛猩猩（orangutans）。
「我們最擔心的是巴厘巴板灣（Balikpapan bay）會變成一個巨大的池塘，這是丟棄努山塔拉產生的殘餘廢物的地方。」當地環境組織Pokja Pesisir的董事Mappaselle表示。
據該組織估計，為了建設煤港與煉油廠，巴厘巴板灣沿岸約400公頃的紅樹林已被砍伐。Mappaselle擔心，政府欲修建一條連接努山塔拉和最近的巴厘巴板市的收費公路，以及一個進口建築材料的港口，屆時可能會有更多雨林被夷為平地。
據環保團體大自然保護協會（The Nature Conservancy），由於建設而面臨威脅的物種中，紅毛猩猩尤其為人關注，世界上超過四分之三的紅毛猩猩仰賴婆羅洲的熱帶雨林中的紅樹林生存，紅毛猩猩的英文名字便來自印尼語orang和hutan，意思是森林之人。
「印尼婆羅洲的熱帶森林正在以驚人的速度消失，猩猩正在失去其自然棲息地，被迫冒險進入新的領地，其中許多領地沒有提供足夠的保護。」致力於努山塔拉環境保育的環保團體YKAN（Yayasan Konservasi Alam Nusantara）董事長Herlina Hartanto表示。
該團體指出，政府至少要為流離失所的猩猩們提供安置處。
國際自然保護聯盟 (IUCN) 也將婆羅洲猩猩的狀態從「瀕危」更改為「極度瀕危」。自1960年以來，它們的數量減少了一半，科學家預計往後的數量也會持續減少。
婆羅洲猩猩生存基金會（Borneo Orangutan Survival Foundation，下簡稱BOSF）在當地設有猩猩保護區，《thejapantimes》指出，目前大約有120隻紅毛猩猩被安置在內。
BOSF首席執行官Jamartin Sihite表示，近年來，BOSF經營的1千8百公頃的再造林保護區約有40%遭到破壞，持續開發只會繼續威脅著這片古老森林中的各種動物和植被。
對於環保團體的指責，政府則回應，紅樹林將在其他地區重新種植，並且已經為流離失所的動物制定了指導方針。
努山塔拉建造計畫負責人Bambang Susantono表示：「我們將努力實現人、自然和文化之間的和諧，因為這是這座城市的靈魂。」
BOSF經理Aldrianto Priadjati回應：「希望在新首都，我們可以為動物（與人類）共同的生活鋪平道路。」
「至少為猩猩提供一個活動場所，讓牠們可以過上更好的生活。」
今年底，預計將有1萬6千名的公務員、軍人和警察由雅加達遷入努山塔拉，而自然資源保護人士則希望政府信守其保護動物的承諾。
新聞來源：
- Fears for orangutans, dolphins as Indonesia presses on with new capital（路透社）
- New Indonesia capital imperils ancient Eden with 'ecological disaster'（thejapantimes）
- Indonesia's Iconic Orangutans（the nature conservancy）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。