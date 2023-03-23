印尼政府加速建設新首都努山塔拉，婆羅洲紅毛猩猩生存岌岌可危

隨著印尼政府加快建設新首都努山塔拉（Nusantara）的腳步，當地的熱帶雨林動物棲息也面臨威脅，儘管當初政府高喊要打造一座綠色城市。

根據《路透社》報導，價值320億美元的努山塔拉占地近26萬公頃，幾乎是新加坡面積的4倍，而努山塔拉位於印尼婆羅洲，是世界第三大的島嶼，其涵蓋的熱帶雨林橫跨東南亞的赤道，已有1億多年的歷史。環保人士擔心新首都的建設工程會威脅婆羅洲的特有動物，包括瀕臨滅絕的長鼻猴（long-nosed monkey）、伊洛瓦底江海豚（Irrawaddy dolphins）和紅毛猩猩（orangutans）。

「我們最擔心的是巴厘巴板灣（Balikpapan bay）會變成一個巨大的池塘，這是丟棄努山塔拉產生的殘餘廢物的地方。」當地環境組織Pokja Pesisir的董事Mappaselle表示。

據該組織估計，為了建設煤港與煉油廠，巴厘巴板灣沿岸約400公頃的紅樹林已被砍伐。Mappaselle擔心，政府欲修建一條連接努山塔拉和最近的巴厘巴板市的收費公路，以及一個進口建築材料的港口，屆時可能會有更多雨林被夷為平地。

Photo Credit:GettyImages 努山塔拉雨林。

據環保團體大自然保護協會（The Nature Conservancy），由於建設而面臨威脅的物種中，紅毛猩猩尤其為人關注，世界上超過四分之三的紅毛猩猩仰賴婆羅洲的熱帶雨林中的紅樹林生存，紅毛猩猩的英文名字便來自印尼語orang和hutan，意思是森林之人。

「印尼婆羅洲的熱帶森林正在以驚人的速度消失，猩猩正在失去其自然棲息地，被迫冒險進入新的領地，其中許多領地沒有提供足夠的保護。」致力於努山塔拉環境保育的環保團體YKAN（Yayasan Konservasi Alam Nusantara）董事長Herlina Hartanto表示。

該團體指出，政府至少要為流離失所的猩猩們提供安置處。

國際自然保護聯盟 (IUCN) 也將婆羅洲猩猩的狀態從「瀕危」更改為「極度瀕危」。自1960年以來，它們的數量減少了一半，科學家預計往後的數量也會持續減少。

婆羅洲猩猩生存基金會（Borneo Orangutan Survival Foundation，下簡稱BOSF）在當地設有猩猩保護區，《thejapantimes》指出，目前大約有120隻紅毛猩猩被安置在內。

Photo Credit:GettyImages 在保護園區裡的猩猩。

BOSF首席執行官Jamartin Sihite表示，近年來，BOSF經營的1千8百公頃的再造林保護區約有40%遭到破壞，持續開發只會繼續威脅著這片古老森林中的各種動物和植被。

對於環保團體的指責，政府則回應，紅樹林將在其他地區重新種植，並且已經為流離失所的動物制定了指導方針。

努山塔拉建造計畫負責人Bambang Susantono表示：「我們將努力實現人、自然和文化之間的和諧，因為這是這座城市的靈魂。」

BOSF經理Aldrianto Priadjati回應：「希望在新首都，我們可以為動物（與人類）共同的生活鋪平道路。」

「至少為猩猩提供一個活動場所，讓牠們可以過上更好的生活。」

今年底，預計將有1萬6千名的公務員、軍人和警察由雅加達遷入努山塔拉，而自然資源保護人士則希望政府信守其保護動物的承諾。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒