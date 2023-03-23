經民連：中國「非武力」兼併台灣方式有3種，馬英九訪中若私下會晤中共高層恐犯叛國罪
我們想讓你知道的是
前總統馬英九將在3月27日至4月7日前往中國祭祖，雖然馬英九基金會說明馬英九此行不會與中國中央層級的官員見面，但如果有當地的朋友希望會面或吃飯，他們也會「客隨主便」。這代表若馬英九以「私人身分」與中共高層「朋友」會面也不是不可能的事。而馬英九若在此次中國行中有任何「民主協商」的行為，就算不是以官方的身份，依然有可能觸犯叛國罪。
前總統馬英九即將在3月27日至4月7日前往中國祭祖。由於其作為中華民國卸任民選總統的敏感身份，再加上去（2022）年底甫上任的中國國台辦主任宋濤，剛好就將今年定調為「一國兩制台灣方案」的「民主協商啟動年」，因此馬英九這次的出訪更引起各界高度關注。
經濟民主連合（以下簡稱經民連）今日（23）日特別召開「馬英九中國行與外患叛國的紅線」記者會，說明馬英九的何種行為可能造成「叛國」疑慮。
「民主協商」就是叛國
所謂「一國兩制台灣方案」是中共總書記習近平於2019年1月2日在「《告台灣同胞書》發表40周年紀念會」提出的習五點之一。
內容在倡議兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來做「民主協商」，以推動兩岸關係和平發展，達成「制度性安排」。
雖然馬英九基金會執行長蕭旭岑在3月20日的記者會上曾說明，馬英九此行不會與中國中央層級的官員見面，但如果有當地的朋友希望會面或吃飯，他們也會「客隨主便」。這代表若馬英九以「私人身分」與中共高層「朋友」會面也不是不可能的事。
經民連智庫召集人賴中強律師在記者會上特別說明叛國罪。
據《刑法》第104條規定：「通謀外國或其派遣之人，意圖使中華民國領域屬於該國或他國者，處死刑或無期徒刑。」
行為人只要滿足以下兩個條件：
- 主觀上意圖使中華民國領域屬他國。
- 客觀上有通謀外國或其派遣人。
就算沒有造成「喪失領域」的結果，就構成《刑法》第104條的犯罪要件。
賴中強表示，習近平與宋濤口中的「一國兩制台灣方案」民主協商，就是要消滅中華民國台灣的主權，使中華民國台灣從屬於中國政府統治支配。而馬英九若在此次中國行中有任何「民主協商」的行為，就算不是以官方的身份，依然有可能觸犯叛國罪。
因此賴中強呼籲，如馬英九參與此種協商，即是「通謀中國大陸政府或其派遣之人」，台灣高等檢察署應依照2019年修正的《刑法》外患罪章第115-1條及第104條規定構成「通謀喪失領域罪」偵辦，在馬英九回國後將其逮捕。
中國「非武力」兼併台灣方式不只1種
經民連研究員歐栩韶也在會中提到，經分析中國《反分裂國家法》與中共黨史，中國「非武力」兼併台灣的方式除「民主協商」外，還有「投降協議」、「代理人政府」和「北平模式」3種。
所謂「投降協議」，是指中國政府以結束內戰、軍事互信或和平協議為名，要求台灣承認為中國政府統治支配之領域。
「代理人政府」，是指受中國大陸政府指示，在台澎金馬我國領域內為其從事發行護照、身分證、居住證，課徵稅捐，徵募兵役，核准貨物通關等等中國大陸公權力延伸至我國領域內行使的行為。
而「北平模式」，是指在「開戰」或「將開戰期內」，煽惑軍人不執行職務，或不守紀律或逃叛。
「軍人自己向中國承諾不抵抗」不算叛國
歐栩韶表示目前「民主協商」和「投降協議」都可以依現行外患罪章條文規範處置，但「代理人政府」這項卻沒有任何規範，實為法律上極大漏洞。
問題不止如此，「北平模式」也有罰則輕重差距過大隱憂。
依據《刑法》外患罪章第115-1條、第106條及107條規定，在「開戰」或「將開戰期內」，煽惑軍人不執行職務，或不守紀律或逃叛可處「死刑」或「無期徒刑」。
但若非在「開戰」或「將開戰期內」，同樣的行為卻僅得依《刑法》的妨害秩序罪章第155條規定，「處六月以上五年以下有期徒刑」。
且以上2罪，只處罰「煽惑他人」的人，不處罰「軍人自己向中國大陸政府或其派遣之人承諾不抵抗」的行為。還有「煽惑軍人不執行職務」這點，是否包括煽惑軍人在「將來」（例如解放軍登陸時）不執行職務，亦有必要一併釐清。
此外，現行法外患罪章刑度動輒為「死刑或無期徒刑」，因最低刑度過高（無期徒刑），反而造容易成檢察官、法官猶豫適用的妥當性。且將不涉暴力煽惑行為處以死刑，也有可能與《公民與政治權利國際公約》的第6條第2項「 凡未廢除死刑之國家，非犯情節最重大之罪，不得科處死刑。」的規定相牴觸，也該一併檢討。
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核稿編輯：翁世航
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
我們想讓你知道的是
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台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
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