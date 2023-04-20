中國在美、英廣設祕密警察局遍布各大城，人權團體憂國際刑警組織淪北京打壓工具

中國在美設祕密警局，遍布舊金山與休士頓等大城

（中央社）本週稍早，經美國聯邦調查局協助，終結祕設於紐約曼哈頓的中國海外警局，並逮捕兩個涉嫌其中的特工，不過據美國《紐約郵報》掌握的消息，多個類似的非法組織已遍布美國各地。

《紐約郵報》（New York Post）18日報導，據揭露中國在海外祕設警局的人權團體「保護衛士」（Safeguard Defenders）指出，被人贓俱獲且窩藏於曼哈頓（Manhattan）中國城某家拉麵店樓上的祕密警局只是其中之一。

保護衛士公布的最新報告說，紐約市裡還有個中國祕密警局位於某處地址不明的所在，美西大城洛杉磯（Los Angeles）也有個據點。

總部位於西班牙馬德里的人權團體保護衛士最初於去年發布報告，鉅細靡遺揭露布建於全球的100個中國祕密警察局。

這個非營利團體說，不只洛杉磯和紐約，北加州的舊金山（San Franscico）與德州的休士頓（Huston），還有位於內布拉斯加州（Nebraska）與明尼蘇達州（Minnesota）等地的城市，都可找到稱之為「海外警務服務站」的處所。

這些由中共掌控的執法單位，負責在全球各地監控中國公民。

保護衛士的發言人18日告訴《紐約郵報》：「我們發現在美國至少有4個被中國公安部門列管的單位，另外還有4個在美國掛名海外華人服務中心的機構，則是由中共統戰部負責派員進駐。」

中共統戰部的全名是中共中央統一戰線工作部，這是個監控海外少數民族與宗教事務的政府部門。

保護衛士公布的報告說，通常這些海外祕密警察局以非營利組織與僑社為掩護，進駐於當中的特工據稱監視著異議分子等。

《紐約郵報》去年10月曾披露，在紐約中國城，海外祕密警局由位於東百老匯大街107號（107 East Broadway）的「美國紐約長樂公會」（America Changle Association NY）主導。

長樂公會標榜福建同鄉來此社交聚會的公益性質，檔案顯示，這個非營利機構2016年斥資130萬美元（約新台幣3960萬元），承購福州警局華僑事務局位於東百老匯大街的辦公樓。

去年，長樂公會舉辦年度盛大晚宴，紐約市長亞當斯（Eric Adams）是應邀出席的座上賓，但當時市長的公開行程卻沒有這項活動。

聯邦幹員17日逮捕61歲的紐約布朗克斯區（Bronx）居民盧建旺及59歲的曼哈頓居民陳金平，因他們被控設置東百老匯大街的祕密警察局，也就是中國公安部福州支局。

美國司法部發表聲明說，當盧建旺與陳金平獲知被聯邦機構盯上又遭到調查，據稱兩人收掉這個秘密警局。

司法部表示：「經中國公安部官員的指導和掌控，盧和陳協助設立並運作這個秘密警局，參與其中者沒有人告知美國政府，他們在美國的領土，偷偷摸摸設立並運作這個非法的公安部警局。」

根據司法部門的控狀，盧建旺曾協助鎮壓人在紐約的異議分子，中國官員還要求他參與反法輪功的集會。

布魯克林最高聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）發表聲明說：「針對盧陳兩人的指控顯示，中國政府藉由在紐約城裡設立祕密警局，公然侵犯美國主權，像這樣的警局，不容在紐約或美國各界落腳。」

聯邦檢察官指出，盧陳兩人發現聯邦調查局（FBI）找上他們後，還刪除彼此之間和中國公安部的通訊紀錄，妨礙司法調查。

司法部門是在17日公布指控盧陳兩人的控狀，與此同時，布魯克林（Brooklyn）聯邦法院受理的兩起個別訴訟中，還有44名被告也被指控，因他們涉嫌在美國非法代理中國的多項罪名。

美國檢方指出，其中被控的逾30人是「中國公安部912專項工作小組」（MPS 912 Special Project Working Group）成員，這個小組在北京一處公安部的機構運作「酸民農場」（troll farm）。

英國福建同鄉會長疑涉中國祕密警察站，多年來廣泛接觸政商代表

（中央社）英國福建同鄉聯誼總會會長、大型外送點餐平台「通吃網」創辦人林瑞友疑涉入中國在倫敦的祕密警察站，並在中共統戰工作扮演要角。英媒揭露，林瑞友經營英國政治網絡多年，尤其著力目前執政的保守黨。

人權團體「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月首次發布報告，揭露中國在海外設立的「祕密警察站」。隨著調查持續進行，遭揭露的祕密警察站數量也越來越多，從去年9月發布的54個增加至12月公布的102個，遍及53個國家。

根據報告，這些警察站由中國地方層級的公安局在各國設立，其中位於英國的有3個，包括2個在倫敦、1個在蘇格蘭最大城格拉斯哥（Glasgow）。

除了提供海外中國人更新駕照等行政服務，還有「服務僑胞」，據調查，警察站還發揮威嚇脅迫、騷擾、監控、非法逮捕與遣返中國公民的功能，且部分國家政府不僅允許、縱容中方從事相關活動，甚至是祕密警察站成立的推手。

隨著「保護衛士」去年陸續發布相關報告，林瑞友與祕密警察站的關係也引起注意。

林瑞友在大倫敦地區設立的「通吃網」（All Eat App）辦公室被發現與中國祕密警察站所在地址吻合。倫敦都會區警察局與英國內政部曾就此進行調查。