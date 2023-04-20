中國在美、英廣設祕密警察局遍布各大城，人權團體憂國際刑警組織淪北京打壓工具
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美國聯邦調查局（FBI）17日逮捕2名在紐約參與設立中國「海外秘密警察局」的華裔男子，美國司法部並一舉起訴40多名中國警察及網監官員涉嫌參與跨國鎮壓；但中國外交部18日矢口否認所有相關指控，並這是「毫無事實根據」。
中國在美設祕密警局，遍布舊金山與休士頓等大城
（中央社）本週稍早，經美國聯邦調查局協助，終結祕設於紐約曼哈頓的中國海外警局，並逮捕兩個涉嫌其中的特工，不過據美國《紐約郵報》掌握的消息，多個類似的非法組織已遍布美國各地。
《紐約郵報》（New York Post）18日報導，據揭露中國在海外祕設警局的人權團體「保護衛士」（Safeguard Defenders）指出，被人贓俱獲且窩藏於曼哈頓（Manhattan）中國城某家拉麵店樓上的祕密警局只是其中之一。
保護衛士公布的最新報告說，紐約市裡還有個中國祕密警局位於某處地址不明的所在，美西大城洛杉磯（Los Angeles）也有個據點。
總部位於西班牙馬德里的人權團體保護衛士最初於去年發布報告，鉅細靡遺揭露布建於全球的100個中國祕密警察局。
這個非營利團體說，不只洛杉磯和紐約，北加州的舊金山（San Franscico）與德州的休士頓（Huston），還有位於內布拉斯加州（Nebraska）與明尼蘇達州（Minnesota）等地的城市，都可找到稱之為「海外警務服務站」的處所。
這些由中共掌控的執法單位，負責在全球各地監控中國公民。
保護衛士的發言人18日告訴《紐約郵報》：「我們發現在美國至少有4個被中國公安部門列管的單位，另外還有4個在美國掛名海外華人服務中心的機構，則是由中共統戰部負責派員進駐。」
中共統戰部的全名是中共中央統一戰線工作部，這是個監控海外少數民族與宗教事務的政府部門。
保護衛士公布的報告說，通常這些海外祕密警察局以非營利組織與僑社為掩護，進駐於當中的特工據稱監視著異議分子等。
《紐約郵報》去年10月曾披露，在紐約中國城，海外祕密警局由位於東百老匯大街107號（107 East Broadway）的「美國紐約長樂公會」（America Changle Association NY）主導。
長樂公會標榜福建同鄉來此社交聚會的公益性質，檔案顯示，這個非營利機構2016年斥資130萬美元（約新台幣3960萬元），承購福州警局華僑事務局位於東百老匯大街的辦公樓。
去年，長樂公會舉辦年度盛大晚宴，紐約市長亞當斯（Eric Adams）是應邀出席的座上賓，但當時市長的公開行程卻沒有這項活動。
聯邦幹員17日逮捕61歲的紐約布朗克斯區（Bronx）居民盧建旺及59歲的曼哈頓居民陳金平，因他們被控設置東百老匯大街的祕密警察局，也就是中國公安部福州支局。
美國司法部發表聲明說，當盧建旺與陳金平獲知被聯邦機構盯上又遭到調查，據稱兩人收掉這個秘密警局。
司法部表示：「經中國公安部官員的指導和掌控，盧和陳協助設立並運作這個秘密警局，參與其中者沒有人告知美國政府，他們在美國的領土，偷偷摸摸設立並運作這個非法的公安部警局。」
根據司法部門的控狀，盧建旺曾協助鎮壓人在紐約的異議分子，中國官員還要求他參與反法輪功的集會。
布魯克林最高聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）發表聲明說：「針對盧陳兩人的指控顯示，中國政府藉由在紐約城裡設立祕密警局，公然侵犯美國主權，像這樣的警局，不容在紐約或美國各界落腳。」
聯邦檢察官指出，盧陳兩人發現聯邦調查局（FBI）找上他們後，還刪除彼此之間和中國公安部的通訊紀錄，妨礙司法調查。
司法部門是在17日公布指控盧陳兩人的控狀，與此同時，布魯克林（Brooklyn）聯邦法院受理的兩起個別訴訟中，還有44名被告也被指控，因他們涉嫌在美國非法代理中國的多項罪名。
美國檢方指出，其中被控的逾30人是「中國公安部912專項工作小組」（MPS 912 Special Project Working Group）成員，這個小組在北京一處公安部的機構運作「酸民農場」（troll farm）。
英國福建同鄉會長疑涉中國祕密警察站，多年來廣泛接觸政商代表
（中央社）英國福建同鄉聯誼總會會長、大型外送點餐平台「通吃網」創辦人林瑞友疑涉入中國在倫敦的祕密警察站，並在中共統戰工作扮演要角。英媒揭露，林瑞友經營英國政治網絡多年，尤其著力目前執政的保守黨。
人權團體「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月首次發布報告，揭露中國在海外設立的「祕密警察站」。隨著調查持續進行，遭揭露的祕密警察站數量也越來越多，從去年9月發布的54個增加至12月公布的102個，遍及53個國家。
根據報告，這些警察站由中國地方層級的公安局在各國設立，其中位於英國的有3個，包括2個在倫敦、1個在蘇格蘭最大城格拉斯哥（Glasgow）。
除了提供海外中國人更新駕照等行政服務，還有「服務僑胞」，據調查，警察站還發揮威嚇脅迫、騷擾、監控、非法逮捕與遣返中國公民的功能，且部分國家政府不僅允許、縱容中方從事相關活動，甚至是祕密警察站成立的推手。
隨著「保護衛士」去年陸續發布相關報告，林瑞友與祕密警察站的關係也引起注意。
林瑞友在大倫敦地區設立的「通吃網」（All Eat App）辦公室被發現與中國祕密警察站所在地址吻合。倫敦都會區警察局與英國內政部曾就此進行調查。
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
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育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。