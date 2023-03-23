2023/03/23,
政治

捷克眾議長艾達莫娃本週六率團訪台，外媒傳安全情報局長也將來台參與會議

捷克眾議長艾達莫娃本週六率團訪台，外媒傳安全情報局長也將來台參與會議
捷克安全情報局（BIS）局長庫德爾卡。Photo Credit: 圖取自捷克安全情報局推特

我們想讓你知道的是

捷克新聞週刊《觀點》今日獨家指出，捷克安全情報局局長庫德爾卡也會參與在韓國和台灣舉行的部分會議，但不會隨訪團直飛亞洲，會直接在當地與訪團成員會面。庫德爾卡擔任捷克安全情報局長超過6年，在此之前，他在曾領導反間諜部門，專門負責破獲來自俄羅斯和中國的間諜。

捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）將於本週六（25日）率團訪台，訪團成員包含國會議員、跨部會官員、產學研等各界代表共160餘人，聲勢浩大。捷克新聞週刊《觀點》（Respekt）今（23）日再指出，捷克安全情報局（BIS）局長庫德爾卡（Michal Koudelka）也將來台參與相關會議。

艾達莫娃本次訪台，是繼2020年8月捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）來台訪問後，捷克國會領袖再度率團訪台，且是台捷相互設處以來捷克來訪規模最大的訪團。

艾達莫娃本次亞洲行包括韓國與台灣，訪團目前正在韓國訪問。捷克新聞週刊《觀點》今日獨家指出，捷克安全情報局局長庫德爾卡也會參與在韓國和台灣舉行的部分會議，但不會隨訪團直飛亞洲，會直接在當地與訪團成員會面。

對此涉外人士向《關鍵評論網》證實，「的確有官員要來」。

捷克安全情報局是捷克的情報機構之一，專責捷克境內的反情報活動，應對危及國家安全的秘密組織的威脅。

捷克安全情報局長庫德爾卡於2016年擔任捷克安全情報局局長，任期滿5年後，2021至2022年為代理局長，2022年2月被再次任命為局長。他於1992年就加入安全情報局，在英國秘密情報局（MI6）與加拿大安全情報局（CSIS）做過培訓，在擔任捷克安全情報局長之前曾領導反間諜部門，專門負責破獲來自俄羅斯和中國的間諜。

捷克安全情報局：中國安全威脅比俄羅斯更隱密

庫德爾卡常對俄羅斯和中國的威脅發出警告，他曾警告俄羅斯情報部門試圖摧毀歐盟和北約，也想摧毀身為其中成員的捷克；他也指出中國對軍事技術的情報很有興趣，也試圖利用捷克當地的華裔社群影響捷克政治。庫德爾卡的觀點與捷克現任總統帕維爾（Petr Pavel）相近。

2023年2月，庫德爾卡公開警告來自中國的安全風險比來自俄羅斯的安全風險更為隱密中國不只會散播假訊息，考量到歐洲對中國藥物生產的依賴，都對歐洲的安全與穩定構成威脅，強調必須做好準備面對這些風險捷克安全情報局2021年的年度報告中，捷克安全情報局中國收購捷克公司以及將生產從捷克轉移到中國的趨勢提出警告。

捷克國家網路資訊安全局（NÚKIB）主任秦特爾（Lukáš Kintr）也警告中國社群媒體TikTok收集過多數局，TikTok在捷克有約200萬名用戶。

我國外交部指出，捷克眾議長艾達莫娃此行將晉見總統蔡英文，拜會立法院長游錫堃、行政院長陳建仁、國發會主任委員龔明鑫、國科會主任委員吳政忠、數位發展部長唐鳳，並接受游院長與外交部長吳釗燮款宴。

艾達莫娃也將應邀赴立法院全會發表演說、出席第18屆台捷經濟合作會議、淨零城市論壇、Czech Hub開幕式、哈維爾攝影展，並在國立台灣大學發表演說。此外，艾達莫娃也將見證台捷雙邊簽署各項合作備忘錄，外交部也與經濟部及外貿協會合作，洽排捷克企業界代表B2B貿易洽談會與投資說明會，協助兩國企業拓展商機。

艾達莫娃訪台前表示，台灣是捷克的重要貿易夥伴，台捷不僅擁有共同的價值觀，台灣企業也在捷克投資了數十億克朗並創造了數千個就業機會，她相信台捷的良好關係將得到進一步加強。

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核稿編輯：翁世航


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