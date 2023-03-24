專家談GPT-4：Google是圖書館員，ChatGPT是口譯員，腦補是難免的

議題背景

OpenAI在今（2023）年3月14日正式推出GPT-4，比起先前的GPT-3.5回答問題更精準，還可以請GPT-4解讀圖片。OpenAI共同創辦人Greg Brockman也用YouTube影片示範GPT-4的特點與限制。

英國的《衛報》也報導，OpenAI表示GPT-4接受了互聯網上大量資料的訓練，因此改進了很多原本GPT-3的問題並且更有創造力，但用戶在使用語言模型輸出的答案時仍應格外小心，建議再人工檢查過內容。

相關資訊：

一起來看看專家怎麼說。

蔡宗翰（國立中央大學資訊電機學院資訊工程學系教授）

2023年03月16日

1. GPT-4的優勢和限制分別是什麼？

GPT-4是目前為止最強大的語言模型之一，它的優勢在於，GPT-4現在使用更多的訓練資料和計算資源，能夠更準確地回答問題和生成文字，並減少語言偏見的影響。

此外，GPT-4透過學習大量的文字和圖像資料，獲得更高的創造力和想像力，能生成更有趣和獨特的文字和圖像描述。而且，它也具備解讀圖片的能力，可以從圖像中發掘關鍵資訊並生成相關的文字描述。

值得注意的是，GPT-4必須要有大量的計算資源才能運行和訓練，因此在某些設備上可能會難以實現，且會消耗大量的能源。此外，即使GPT-4的準確性比之前的版本更高，仍有可能出現一些錯誤，因此在使用時需格外小心，並進行進一步的確認。

2. 根據您的研究經驗，GPT-4解讀圖片且生成文字的能力，還可以從哪些方面精進呢？是否需要開發新的演算法，或是給予更多高品質的訓練資料？

目前來看，GPT-4在解讀圖片和生成相關文字方面已經取得了很大的進展。但是，這種技術還存在一些限制和挑戰。例如：圖像和文字之間的關聯是一個複雜的問題，目前的語言模型在這方面仍存在一定的局限性。為了進一步提高模型的準確性和精確度，需要開發更先進的演算法和技術。

GPT-4在生成文字時可能會編造非事實性的回答，這可能會對使用者造成誤導和負面影響。為了解決這個問題，可以考慮引入更多的事實驗證機制和檢查機制，同時需要給予模型更加高品質的訓練資料。

另外，語言模型的訓練資料可能存在一定的模型偏見，例如性別、種族、文化背景等方面的偏見。為了解決這個問題，需要更加細緻的調整和訓練模型，同時更加嚴格的審查和檢查模型的輸出結果。

總之，為了進一步提高GPT-4的解讀圖片和生成文字的能力，需要進一步探索和研究相關的演算法和技術，同時也需要給予更多高品質的訓練資料和更加細緻的調整和訓練。台灣必須要有資源投入、深耕，以及研究訓練大型語言模型的技術，絕不能只是使用者，才不會在國際AI軍備競賽中落後。遇到有心者利用GPT-4製造假訊息攻擊時，才有能力判別與解讀假訊息。

3. GPT-4讓大眾對人工智慧的期待更高，但也出現許多擔憂，例如人工智慧可能降低造假門檻與成本。您建議我們如何看待最新的AI生成文字技術，以及在使用上有哪些小撇步和注意哪些事項，以降低從GPT-4得到錯誤資訊的機會？

最新的AI生成文字技術，如GPT-4，具有極高的創造力和生成能力，可以幫助我們更快速、更有效地生成各種類型的文字資料。同時，它也存在一些風險和潛在的問題，例如可能會編造非事實性的回答，產生偏見和不當影響，因此在使用上需要特別注意。

以下是我一些建議的小撇步和注意事項，以降低從GPT-4得到錯誤資訊的機會。

檢查輸出結果：使用者在使用GPT-4生成的文字時，應該始終檢查輸出結果，確保其符合事實和正確性。如果有任何不確定或不正確的地方，應該進一步查證和驗證。

確認來源可靠性：如果從網路上獲取資訊，應該確認其來源的可靠性和真實性，避免受到不可靠的資訊和資料的影響。

使用多種來源：為了避免偏見和局限性，使用者應該使用多種來源的資訊，從不同的角度和視角獲取資料，進行綜合分析和判斷。

注意隱私和安全：在使用GPT-4等技術時，需要注意隱私和安全問題，避免個人資料和機密資訊的外洩和損失。

學習和實踐批判思考：最重要的是，使用者應該學習和實踐批判思考，不盲目相信任何一個模型或技術，並且從不同的角度和角色出發進行思考和判斷，確保獲取到的資料和資訊符合事實和真相。

總之，最新的AI生成文字技術，如GPT-4，為我們帶來了許多便利和效率，但也存在一些風險和挑戰。在使用上，我們應該特別注意其限制和潛在問題，並且採取相應的措施和注意事項，確保獲取到的資料和資訊的正確性和可靠性。

李怡志（國立政治大學傳播學院助理教授）

2023年03月19日

1. GPT-4讓大眾對人工智慧的期待更高，但也出現許多擔憂，例如人工智慧可能降低造假門檻與成本。您建議我們應如何看待AI生成的文章，以及如何辨別內容的正確性呢？

一般人因為先會使用Google才會使用ChatGPT，所以常會以Google的概念來看ChatGPT。Google是一個資料索引目錄，你輸入了關鍵字，索引目錄協助你找到資料。ChatGPT則是學習資料後建立模型，你輸入了提示，他會解讀你的提示之後，給你GPT學會的東西。

如果我們將這兩個角色擬人化之後，Google是一個圖書館員，它不會告訴你任何東西，只會幫你找東西。ChatGPT是一個會超級多語言的口譯員，它不會幫你找東西，但是很愛幫你「翻譯」或「轉譯」，也很樂於自己補充。簡單來說，前者是用「查」，後者用「翻譯」。