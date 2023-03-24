專家談GPT-4：Google是圖書館員，ChatGPT是口譯員，腦補是難免的
我們想讓你知道的是
如果我們將這兩個角色擬人化之後，Google是一個圖書館員，它不會告訴你任何東西，只會幫你找東西。ChatGPT是一個會超級多語言的口譯員，它不會幫你找東西，但是很愛幫你「翻譯」或「轉譯」，也很樂於自己補充。簡單來說，前者是用「查」，後者用「翻譯」。
議題背景
OpenAI在今（2023）年3月14日正式推出GPT-4，比起先前的GPT-3.5回答問題更精準，還可以請GPT-4解讀圖片。OpenAI共同創辦人Greg Brockman也用YouTube影片示範GPT-4的特點與限制。
英國的《衛報》也報導，OpenAI表示GPT-4接受了互聯網上大量資料的訓練，因此改進了很多原本GPT-3的問題並且更有創造力，但用戶在使用語言模型輸出的答案時仍應格外小心，建議再人工檢查過內容。
相關資訊：
- OpenAI GPT-4公開資訊：GPT-4
- OpenAI GPT-4預印本平台的技術報告：GPT-4 Technical Report
- 英國《衛報》：OpenAI says new model GPT-4 is more creative and less likely to invent facts
- CNN新聞：The technology behindChatGPTis about to get even more powerful
一起來看看專家怎麼說。
蔡宗翰（國立中央大學資訊電機學院資訊工程學系教授）
2023年03月16日
1. GPT-4的優勢和限制分別是什麼？
GPT-4是目前為止最強大的語言模型之一，它的優勢在於，GPT-4現在使用更多的訓練資料和計算資源，能夠更準確地回答問題和生成文字，並減少語言偏見的影響。
此外，GPT-4透過學習大量的文字和圖像資料，獲得更高的創造力和想像力，能生成更有趣和獨特的文字和圖像描述。而且，它也具備解讀圖片的能力，可以從圖像中發掘關鍵資訊並生成相關的文字描述。
值得注意的是，GPT-4必須要有大量的計算資源才能運行和訓練，因此在某些設備上可能會難以實現，且會消耗大量的能源。此外，即使GPT-4的準確性比之前的版本更高，仍有可能出現一些錯誤，因此在使用時需格外小心，並進行進一步的確認。
2. 根據您的研究經驗，GPT-4解讀圖片且生成文字的能力，還可以從哪些方面精進呢？是否需要開發新的演算法，或是給予更多高品質的訓練資料？
目前來看，GPT-4在解讀圖片和生成相關文字方面已經取得了很大的進展。但是，這種技術還存在一些限制和挑戰。例如：圖像和文字之間的關聯是一個複雜的問題，目前的語言模型在這方面仍存在一定的局限性。為了進一步提高模型的準確性和精確度，需要開發更先進的演算法和技術。
GPT-4在生成文字時可能會編造非事實性的回答，這可能會對使用者造成誤導和負面影響。為了解決這個問題，可以考慮引入更多的事實驗證機制和檢查機制，同時需要給予模型更加高品質的訓練資料。
另外，語言模型的訓練資料可能存在一定的模型偏見，例如性別、種族、文化背景等方面的偏見。為了解決這個問題，需要更加細緻的調整和訓練模型，同時更加嚴格的審查和檢查模型的輸出結果。
總之，為了進一步提高GPT-4的解讀圖片和生成文字的能力，需要進一步探索和研究相關的演算法和技術，同時也需要給予更多高品質的訓練資料和更加細緻的調整和訓練。台灣必須要有資源投入、深耕，以及研究訓練大型語言模型的技術，絕不能只是使用者，才不會在國際AI軍備競賽中落後。遇到有心者利用GPT-4製造假訊息攻擊時，才有能力判別與解讀假訊息。
3. GPT-4讓大眾對人工智慧的期待更高，但也出現許多擔憂，例如人工智慧可能降低造假門檻與成本。您建議我們如何看待最新的AI生成文字技術，以及在使用上有哪些小撇步和注意哪些事項，以降低從GPT-4得到錯誤資訊的機會？
最新的AI生成文字技術，如GPT-4，具有極高的創造力和生成能力，可以幫助我們更快速、更有效地生成各種類型的文字資料。同時，它也存在一些風險和潛在的問題，例如可能會編造非事實性的回答，產生偏見和不當影響，因此在使用上需要特別注意。
以下是我一些建議的小撇步和注意事項，以降低從GPT-4得到錯誤資訊的機會。
檢查輸出結果：使用者在使用GPT-4生成的文字時，應該始終檢查輸出結果，確保其符合事實和正確性。如果有任何不確定或不正確的地方，應該進一步查證和驗證。
確認來源可靠性：如果從網路上獲取資訊，應該確認其來源的可靠性和真實性，避免受到不可靠的資訊和資料的影響。
使用多種來源：為了避免偏見和局限性，使用者應該使用多種來源的資訊，從不同的角度和視角獲取資料，進行綜合分析和判斷。
注意隱私和安全：在使用GPT-4等技術時，需要注意隱私和安全問題，避免個人資料和機密資訊的外洩和損失。
學習和實踐批判思考：最重要的是，使用者應該學習和實踐批判思考，不盲目相信任何一個模型或技術，並且從不同的角度和角色出發進行思考和判斷，確保獲取到的資料和資訊符合事實和真相。
總之，最新的AI生成文字技術，如GPT-4，為我們帶來了許多便利和效率，但也存在一些風險和挑戰。在使用上，我們應該特別注意其限制和潛在問題，並且採取相應的措施和注意事項，確保獲取到的資料和資訊的正確性和可靠性。
李怡志（國立政治大學傳播學院助理教授）
2023年03月19日
1. GPT-4讓大眾對人工智慧的期待更高，但也出現許多擔憂，例如人工智慧可能降低造假門檻與成本。您建議我們應如何看待AI生成的文章，以及如何辨別內容的正確性呢？
一般人因為先會使用Google才會使用ChatGPT，所以常會以Google的概念來看ChatGPT。Google是一個資料索引目錄，你輸入了關鍵字，索引目錄協助你找到資料。ChatGPT則是學習資料後建立模型，你輸入了提示，他會解讀你的提示之後，給你GPT學會的東西。
如果我們將這兩個角色擬人化之後，Google是一個圖書館員，它不會告訴你任何東西，只會幫你找東西。ChatGPT是一個會超級多語言的口譯員，它不會幫你找東西，但是很愛幫你「翻譯」或「轉譯」，也很樂於自己補充。簡單來說，前者是用「查」，後者用「翻譯」。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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核稿編輯：Joanna