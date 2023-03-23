全教總批私中「小聯考」亂象，教育部長：期待《私校法》修法、讓入學回歸教育本質

國中小教學正常化推行近10年，私立國中入學卻因相關規範，至今仍能舉辦各種名目的入學測驗、篩選學生。對此，全國教師工會總聯合會呼籲應盡快修正《私立學校法》，要教育部不要再當「鴕鳥」；教育部長潘文忠則表示，對於該現象並不認同，非常期待修法，讓入學規範回到教育本質。

少子女化問題讓各級學校都面臨招生壓力，但全教總指出，部分私校透過基本學力篩檢、變相辦理入學考試，或者以科學營隊、多元智能成長營、數理語文菁英競賽為包裝進行招生，反而大受家長歡迎。

全教總說明，先前台北某私中報考人數創新高，錄取率不到兩成，還有校長表示甄選入學考試是希望在國中常態編班的情況下，適度篩選學生，提升教師教學品質，並有私校人士認為社會應尊重家長的教育選擇權。對此，全教總批評教育部像「鴕鳥」一樣當沒聽到，或是做出虛弱的宣示，稱會回應外界對私立國中落實教學正常化及常態編班的期待。

有私校人士認為，大家應思考為何私校資源少卻能辦學績優，全教總痛批，明星私中升學績優靠的是入學的成績篩選機制，以及違背教學正常化。在義務教育階段，除了智育發展之外，學校應該提供學生多元適性發展的可能性，每個孩子都要有受到公平對待的機會，全教總認為，不應像現在部分小學三、四年級學生，為了要通過私校「小聯考」，而花費許多時間進行填鴨式的超進度學習，不僅讓童年變調，更讓八成落榜生在進入國中前就遭受人生第一次重大挫折。

全教總籲修法，禁止私校各種名目招生

現行《私校法》第57條第3項明訂，私立學校經學校主管機關評鑑辦理完善者，報請主關機關同意後，入學方式、名額分配將不受相關法令的限制。立法院教育及文化委員會2021年11月初審通過《私校法》部分條文修正草案，民進黨立委林宜瑾等人當時提出，私校入學應比照公立學校，由各直轄市、縣市教育局處設計系統，統一線上登記、電腦抽籤及電腦常態編班。

對於《私立學校法》中相關條文的修正案，全教總要求朝野立委不應受制於利益團體的壓力而拖延，應立即修訂《私校法》第57條，禁止私校以各種名目做考試招生、營隊招生。同時，更呼籲地方主管機關嚴查私校的入學和辦學，中央主管機關則要完備法治，捍衛國教義務教學正常化。

教育部長：應回歸教育本質

對此，教育部長潘文忠在今（23）日立法院教文會前接受媒體聯訪，對於《私校法》的國中規範，他坦言之前的法律確實讓一些情況免於受到相關規範。而他也強調，在國教階段，教育部認為應該回歸教育本質，之前立委針對這方面有修法提案，教育部非常認同且表示支持，會跟委員再做進一步的溝通。

潘文忠嚴正表示，教育部對於這個現象表達不認同立場，並非常期待《私校法》57條修法，讓入學規範回歸教育本質。

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核稿編輯：翁世航