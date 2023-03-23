2023/03/23,
教育

全教總批私中「小聯考」亂象，教育部長：期待《私校法》修法、讓入學回歸教育本質

全教總批私中「小聯考」亂象，教育部長：期待《私校法》修法、讓入學回歸教育本質
Photo Credit：中央社

我們想讓你知道的是

全教總要求朝野立委不應受制於利益團體的壓力而拖延，應立即修訂《私校法》第57條，禁止私校以各種名目做考試招生、營隊招生。同時，更呼籲地方主管機關嚴查私校的入學和辦學，中央主管機關則要完備法治，捍衛國教義務教學正常化。

國中小教學正常化推行近10年，私立國中入學卻因相關規範，至今仍能舉辦各種名目的入學測驗、篩選學生。對此，全國教師工會總聯合會呼籲應盡快修正《私立學校法》，要教育部不要再當「鴕鳥」；教育部長潘文忠則表示，對於該現象並不認同，非常期待修法，讓入學規範回到教育本質。

少子女化問題讓各級學校都面臨招生壓力，但全教總指出，部分私校透過基本學力篩檢、變相辦理入學考試，或者以科學營隊、多元智能成長營、數理語文菁英競賽為包裝進行招生，反而大受家長歡迎。

全教總說明，先前台北某私中報考人數創新高，錄取率不到兩成，還有校長表示甄選入學考試是希望在國中常態編班的情況下，適度篩選學生，提升教師教學品質，並有私校人士認為社會應尊重家長的教育選擇權。對此，全教總批評教育部像「鴕鳥」一樣當沒聽到，或是做出虛弱的宣示，稱會回應外界對私立國中落實教學正常化及常態編班的期待。

有私校人士認為，大家應思考為何私校資源少卻能辦學績優，全教總痛批，明星私中升學績優靠的是入學的成績篩選機制，以及違背教學正常化。在義務教育階段，除了智育發展之外，學校應該提供學生多元適性發展的可能性，每個孩子都要有受到公平對待的機會，全教總認為，不應像現在部分小學三、四年級學生，為了要通過私校「小聯考」，而花費許多時間進行填鴨式的超進度學習，不僅讓童年變調，更讓八成落榜生在進入國中前就遭受人生第一次重大挫折。

全教總籲修法，禁止私校各種名目招生

現行《私校法》第57條第3項明訂，私立學校經學校主管機關評鑑辦理完善者，報請主關機關同意後，入學方式、名額分配將不受相關法令的限制。立法院教育及文化委員會2021年11月初審通過《私校法》部分條文修正草案，民進黨立委林宜瑾等人當時提出，私校入學應比照公立學校，由各直轄市、縣市教育局處設計系統，統一線上登記、電腦抽籤及電腦常態編班。

對於《私立學校法》中相關條文的修正案，全教總要求朝野立委不應受制於利益團體的壓力而拖延，應立即修訂《私校法》第57條，禁止私校以各種名目做考試招生、營隊招生。同時，更呼籲地方主管機關嚴查私校的入學和辦學，中央主管機關則要完備法治，捍衛國教義務教學正常化。

教育部長：應回歸教育本質

對此，教育部長潘文忠在今（23）日立法院教文會前接受媒體聯訪，對於《私校法》的國中規範，他坦言之前的法律確實讓一些情況免於受到相關規範。而他也強調，在國教階段，教育部認為應該回歸教育本質，之前立委針對這方面有修法提案，教育部非常認同且表示支持，會跟委員再做進一步的溝通。

潘文忠嚴正表示，教育部對於這個現象表達不認同立場，並非常期待《私校法》57條修法，讓入學規範回歸教育本質。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。