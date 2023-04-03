【日劇】《Silent》：開拓「障害愛日劇」新疆界，潤物細無聲，戀人絮語無須言語

「障害愛日劇」之萌芽、傳承與復興

不要對著我開口說話 你就算說的再多 我也不知道你在說什麼 我聽不見 你別自顧自說得開心 別自顧自地笑得開心 我已經不想再跟你說話了 我從高中畢業那一天起開始漸漸聽不見 總有一天我們再也不能一起聽音樂 我再也聽不到妳的聲音 這對我來說太痛苦了 因為我喜歡妳 所以不敢再見妳 我想被妳討厭 我希望妳能忘記我 ────2022富士《Silent》

「障害愛日劇」溯源自90年代的日劇輝煌時期，彼時由北川悅吏子執筆《跟我說愛我》，紅蘋果樹下的邂逅對視，豐川悅司一手纖長的手指打著手語的畫面旋風式地席捲全亞洲，掀起全亞洲無分男女老少爭相學習手語的熱潮以降，迎來飛躍性的發展。

「障害愛日劇」一詞遂因而得以獨立發展為一個具備風格文脈和特定愛情觀的影像載體，用以指稱男女主角一方因罹患先天或後天疾患，因為與一般人墜入情網，在虐戀情深的煎熬中，跨越客觀社會偏見、汙名標籤與心理障礙的媒體再現。

牽動大眾潛意識中對障礙人士作為一個「他者群體」之憐憫投射，同時篤信「真愛」彷彿得以化身為超克社會階層的群我之分的終極救贖，觀眾對障害愛日劇近乎偏執的喜愛，促其在20年間不斷地被再製與生產。舉例而言，1996年由和久井映見和堤真一主演的《天使之愛》描述智能障礙女孩與記者的愛情故事，甚至同劇腳本家──龍居由佳里更早創作的《白色之戀》（又譯：星星的金幣，酒井法子竹、大澤隆夫與竹野內豐主演），都是箇中代表作。

爾後2000年北川再次執筆之《美麗人生》，更因星光熠熠的天王天后加盟而榮膺日劇史上最終回最高收視率、殆至妻夫木聰與柴崎幸2004年之定情作《Orange Days》等，標誌著「切ない恋」的蔚為引領亞洲流行影視文化的風行潮流。

「障害愛日劇」此一概念的定型化發展，也間接標誌了前述經典設下的高門檻之難以超越，著實讓日劇界好一段時間不敢再涉足同類型作品。正因如此，沉寂多年後被適度的加以包裝後推陳出新、細緻靜謐再次登上舞台，卻也帶給觀眾一種恍如隔世的久別重逢之感。

富士電視台2022年秋季檔《Silent》（又譯靜雪、說不出口的愛）之故事依循典型愛情劇的邏輯，以高中時期兩小無猜的青澀愛戀拉開序幕，兩小無猜共享著青春的一切記憶，包括Tower唱片行、SONY同款的耳機和iPod，卻因為男主角佐倉想在高中畢業後罹患耳疾逐漸失聰，無奈之下走上斷聯分手一途，天各一方，時隔八年後再次重逢後在親情、人際與愛情上的葛藤糾纏。

圖片來源：《Silent》 《Silent》開篇便以唯美而隱喻的鏡頭語言展開。

老哏情節看似千篇一律，卻在看似平淡的角落，隨處可見日劇式獨有的氛圍醞釀與韻味深長的留白。事實上《Silent》在一個饒富深意的時間節點問世，如今並不乏跨國大製作加盟豪華卡司、且刻意高舉所謂向經典名歌曲致敬的時代氛圍云云，堆砌產製出看似名為集經典元素大成之懷舊物件、實則空洞無物的所謂致敬之作。