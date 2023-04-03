【日劇】《Silent》：開拓「障害愛日劇」新疆界，潤物細無聲，戀人絮語無須言語
我們想讓你知道的是
《Silent》乃障害愛日劇發展源流中，所拉出來的一條獨一無二的延長線，也是成功開拓疆界的出彩之作，意圖跳脫過去著重男女的糾結情愛之窠臼，延伸出更廣泛的敘事切面，以深具社會的觀察的視角打造出一個聽障者所處的「寂靜而豐富的世界」。
「障害愛日劇」之萌芽、傳承與復興
不要對著我開口說話
你就算說的再多 我也不知道你在說什麼 我聽不見
你別自顧自說得開心 別自顧自地笑得開心
我已經不想再跟你說話了
我從高中畢業那一天起開始漸漸聽不見
總有一天我們再也不能一起聽音樂
我再也聽不到妳的聲音
這對我來說太痛苦了
因為我喜歡妳
所以不敢再見妳
我想被妳討厭
我希望妳能忘記我
────2022富士《Silent》
「障害愛日劇」溯源自90年代的日劇輝煌時期，彼時由北川悅吏子執筆《跟我說愛我》，紅蘋果樹下的邂逅對視，豐川悅司一手纖長的手指打著手語的畫面旋風式地席捲全亞洲，掀起全亞洲無分男女老少爭相學習手語的熱潮以降，迎來飛躍性的發展。
「障害愛日劇」一詞遂因而得以獨立發展為一個具備風格文脈和特定愛情觀的影像載體，用以指稱男女主角一方因罹患先天或後天疾患，因為與一般人墜入情網，在虐戀情深的煎熬中，跨越客觀社會偏見、汙名標籤與心理障礙的媒體再現。
牽動大眾潛意識中對障礙人士作為一個「他者群體」之憐憫投射，同時篤信「真愛」彷彿得以化身為超克社會階層的群我之分的終極救贖，觀眾對障害愛日劇近乎偏執的喜愛，促其在20年間不斷地被再製與生產。舉例而言，1996年由和久井映見和堤真一主演的《天使之愛》描述智能障礙女孩與記者的愛情故事，甚至同劇腳本家──龍居由佳里更早創作的《白色之戀》（又譯：星星的金幣，酒井法子竹、大澤隆夫與竹野內豐主演），都是箇中代表作。
爾後2000年北川再次執筆之《美麗人生》，更因星光熠熠的天王天后加盟而榮膺日劇史上最終回最高收視率、殆至妻夫木聰與柴崎幸2004年之定情作《Orange Days》等，標誌著「切ない恋」的蔚為引領亞洲流行影視文化的風行潮流。
「障害愛日劇」此一概念的定型化發展，也間接標誌了前述經典設下的高門檻之難以超越，著實讓日劇界好一段時間不敢再涉足同類型作品。正因如此，沉寂多年後被適度的加以包裝後推陳出新、細緻靜謐再次登上舞台，卻也帶給觀眾一種恍如隔世的久別重逢之感。
富士電視台2022年秋季檔《Silent》（又譯靜雪、說不出口的愛）之故事依循典型愛情劇的邏輯，以高中時期兩小無猜的青澀愛戀拉開序幕，兩小無猜共享著青春的一切記憶，包括Tower唱片行、SONY同款的耳機和iPod，卻因為男主角佐倉想在高中畢業後罹患耳疾逐漸失聰，無奈之下走上斷聯分手一途，天各一方，時隔八年後再次重逢後在親情、人際與愛情上的葛藤糾纏。
老哏情節看似千篇一律，卻在看似平淡的角落，隨處可見日劇式獨有的氛圍醞釀與韻味深長的留白。事實上《Silent》在一個饒富深意的時間節點問世，如今並不乏跨國大製作加盟豪華卡司、且刻意高舉所謂向經典名歌曲致敬的時代氛圍云云，堆砌產製出看似名為集經典元素大成之懷舊物件、實則空洞無物的所謂致敬之作。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。