習近平訪俄各有所圖，普亭更幫北京圓了「人民幣國際化」的中國夢

文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）

這次不少觀察家把習近平描述成舞台上的主演，而普亭（Vladimir Putin）則是一個舞台上唯唯諾諾的配角。

從力量對比來說，這個比喻也許能理解。但客觀上，習去莫斯科訪問，也是要擺脫中國自己所處的困境：一方面，他要在極短時間內恢復經濟，這樣便宜的大量能源就成了一個很重要的因素，而在西方目前經濟不太景氣、購買力不強的情況下，俄羅斯開放市場，多少能幫中國解決一些自己的商品的出路，再則，北京如果能得到更多的俄羅斯軍事技術，而且，假如今後普亭的海軍能在武力「解放台灣」時幫上一手，這豈不是一件好事。

所以，普亭和習近平的會面，不僅是因為普亭對中國有所求，而且習近平對俄羅斯也是如此。這次會面後，「形成了價值1650億美元的80個投資項目包」，就是這種相互取暖一種表現。

中俄聯盟全球化

北京堅定地站在俄羅斯一邊，這個原則已經通過習近平的莫斯科之行得到了明確。在氣球事件之前，中國的態度似乎還是黏黏糊糊的，但現在習近平已經斬釘截鐵地決定了。當然，北京跟莫斯科的聯盟永遠是所謂的不公開結盟的聯盟，即沒有書面簽約，但能操作就行。

令西方各國更擔憂的是，不僅兩國間的關係在鞏固，北京保證向俄羅斯繼續輸血，而且，雙方的合作正在超出中俄國土之外，中俄聯盟開始有全球化的趨勢，即在全球培養一個跟西方民主對壘的陣營。

普亭這次為了在非洲獲得更多的支持者，同時也能抵抗西方的制裁，決定強化對亞洲、非洲和拉丁美洲的貿易。這樣，他決定今後動員各洲國家一起參與這種抵制，共同使用人民幣。這樣，一方面為自己間接地提供了資金，另一方面也幫了北京圓了「人民幣國際化」的中國夢。當然，實際效果是否會如此，那是另一碼事。

但更令西方受到挑戰的是，中俄兩國通過這種做法，在世界各洲培養了反對西方、對抗西方、支持俄羅斯侵略的力量。

「和平使者」的劇終

習近平的莫斯科之行結束了，他的一整套「和平使者」的戲碼也快演完了。人們現在才明白，為什麼他突然公開表示要在這個時候去莫斯科。記得巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）前段時間說過，他認為巴西應該和中國一起在烏克蘭戰爭中作為調停人，為和平做出貢獻。

但習近平對巴西一起參與這場「和平使者」的演出顯然不感興趣。鬼知道巴西到時候會把什麼理念塞進來，打亂習近平的計劃。於是，在巴西總統去中國之前，習近平先把這場戲演完了。

應該說，莫斯科在這場戲中很配合。普亭本來並不在乎北京的所謂「中國立場」，但在習去莫斯科之前，卻表示要認真研究中國的提議。後來，普亭裝模作樣地表示尊重「國家主權」，同時，在會談和聯合聲明中也強調莫斯科是願意和談的，而不願意到談判桌的是以美國為首的西方以及基輔。俄中重申，雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。

顯然，中俄都知道如何自己利用在聯合國的地位，違反聯合國的章程。習近平自己也知道，俄方根本不會按照「尊重國家主權」去行事，但非要在其「中國立場」裡寫進這一條。

台下活動照舊

表明上，只有愚蠢的西方觀察家才會對北京沒有公開表示用致死武器支持俄羅斯感到特別幸運。如筆者在前一次評論中指出的，即便在戰爭的頭一年，中國官方聲稱並沒有對俄羅斯軍事上有任何支持，但實際上已經為俄羅斯的軍事做了不少事。而這種援助都是通過秘密的渠道、用「民用」的名義、借助第三者進行的。

跟以往一樣，中國確實還沒有決定大規模地向俄羅斯運送大型武器，但暗自肯定將繼續會做以前已經做的交易。中國與俄羅斯接壤的邊界這麼長，暗自運送一些俄需要的軍事用品，只要不是大規模的武器，不會有什麼問題。

當然北京也不是笨蛋，不會只送不拿。作為回報，俄羅斯肯定會向中方提供一些自己武器的「秘方」，這樣也有利於中國的提升自己的軍事力量。

值得一提的是，中俄雙方在會談期間，決定將成立專門委員會，發展兩國衛星導航系統兼容互補。就如筆者上次的評論中提到的，中國的衛星實際上已經為在烏克蘭的俄軍提供了很重要的幫助。而這次決定將通過這個委員會將把這些努力更系統化、制度化。

尷尬的馬屁

最有趣的是這次習近平過早地拍了普亭一個的馬屁。他在莫斯科對普亭說，「我知道俄羅斯明年舉行總統大選。在您的堅定領導下，俄羅斯的發展有了顯著增進。我相信俄國人民會繼續強力支持您。」殊不知，普亭自己都不知道過幾個月他還會不會依然是俄羅斯的領導人，說不上一場政變把他趕下台了。而這個完全取決於戰爭的發展。

俄烏之間的大決戰即烏克蘭的大反攻還沒有開始，更不用說定局！正是因為這樣，普亭至今對明年的總統大選還沒有表態，或者說不敢表態。

習近平說這些奉承的話，表明他對今後俄羅斯換人有著極大的擔憂。但如果習聰明一點，似乎等到決戰之後再說這話也不晚。而現在這麼一說，弄得普亭自己異常尷尬。

蔑視國際法庭

在莫斯科，習近平邀請普亭在「今年方便的時候」訪問中國大陸，出席「一帶一路」高峰論壇。顯然，習近平儘管知道普亭已犯下戰爭罪，並受國際法庭通緝，但習已經下定決心，跟國際法庭對著幹。而且，這種對著幹已經大大超出中俄兩國的範圍。