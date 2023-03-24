習近平訪俄各有所圖，普亭更幫北京圓了「人民幣國際化」的中國夢
我們想讓你知道的是
習近平與普亭在莫斯科會面後，對世界民主提出了更為嚴峻的挑戰。 從某種程度上來說，世界民主陣營對此的準備和應對是不充分的。可以說，習近平的這次莫斯科之行對今後世界格局的變化定下了基調。而會面對今後發展帶來的影響，值得人們思考。
文：張俊華（德籍華人政治學者，在德國生活三十餘年。他曾就讀於德國法蘭克福大學，並獲得哲學博士學位。此後曾執教於柏林自由大學等高校。現為法國Ecole Universitaire de Management客座教授）
這次不少觀察家把習近平描述成舞台上的主演，而普亭（Vladimir Putin）則是一個舞台上唯唯諾諾的配角。
從力量對比來說，這個比喻也許能理解。但客觀上，習去莫斯科訪問，也是要擺脫中國自己所處的困境：一方面，他要在極短時間內恢復經濟，這樣便宜的大量能源就成了一個很重要的因素，而在西方目前經濟不太景氣、購買力不強的情況下，俄羅斯開放市場，多少能幫中國解決一些自己的商品的出路，再則，北京如果能得到更多的俄羅斯軍事技術，而且，假如今後普亭的海軍能在武力「解放台灣」時幫上一手，這豈不是一件好事。
所以，普亭和習近平的會面，不僅是因為普亭對中國有所求，而且習近平對俄羅斯也是如此。這次會面後，「形成了價值1650億美元的80個投資項目包」，就是這種相互取暖一種表現。
中俄聯盟全球化
北京堅定地站在俄羅斯一邊，這個原則已經通過習近平的莫斯科之行得到了明確。在氣球事件之前，中國的態度似乎還是黏黏糊糊的，但現在習近平已經斬釘截鐵地決定了。當然，北京跟莫斯科的聯盟永遠是所謂的不公開結盟的聯盟，即沒有書面簽約，但能操作就行。
令西方各國更擔憂的是，不僅兩國間的關係在鞏固，北京保證向俄羅斯繼續輸血，而且，雙方的合作正在超出中俄國土之外，中俄聯盟開始有全球化的趨勢，即在全球培養一個跟西方民主對壘的陣營。
普亭這次為了在非洲獲得更多的支持者，同時也能抵抗西方的制裁，決定強化對亞洲、非洲和拉丁美洲的貿易。這樣，他決定今後動員各洲國家一起參與這種抵制，共同使用人民幣。這樣，一方面為自己間接地提供了資金，另一方面也幫了北京圓了「人民幣國際化」的中國夢。當然，實際效果是否會如此，那是另一碼事。
但更令西方受到挑戰的是，中俄兩國通過這種做法，在世界各洲培養了反對西方、對抗西方、支持俄羅斯侵略的力量。
「和平使者」的劇終
習近平的莫斯科之行結束了，他的一整套「和平使者」的戲碼也快演完了。人們現在才明白，為什麼他突然公開表示要在這個時候去莫斯科。記得巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）前段時間說過，他認為巴西應該和中國一起在烏克蘭戰爭中作為調停人，為和平做出貢獻。
但習近平對巴西一起參與這場「和平使者」的演出顯然不感興趣。鬼知道巴西到時候會把什麼理念塞進來，打亂習近平的計劃。於是，在巴西總統去中國之前，習近平先把這場戲演完了。
應該說，莫斯科在這場戲中很配合。普亭本來並不在乎北京的所謂「中國立場」，但在習去莫斯科之前，卻表示要認真研究中國的提議。後來，普亭裝模作樣地表示尊重「國家主權」，同時，在會談和聯合聲明中也強調莫斯科是願意和談的，而不願意到談判桌的是以美國為首的西方以及基輔。俄中重申，雙方反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。
顯然，中俄都知道如何自己利用在聯合國的地位，違反聯合國的章程。習近平自己也知道，俄方根本不會按照「尊重國家主權」去行事，但非要在其「中國立場」裡寫進這一條。
台下活動照舊
表明上，只有愚蠢的西方觀察家才會對北京沒有公開表示用致死武器支持俄羅斯感到特別幸運。如筆者在前一次評論中指出的，即便在戰爭的頭一年，中國官方聲稱並沒有對俄羅斯軍事上有任何支持，但實際上已經為俄羅斯的軍事做了不少事。而這種援助都是通過秘密的渠道、用「民用」的名義、借助第三者進行的。
跟以往一樣，中國確實還沒有決定大規模地向俄羅斯運送大型武器，但暗自肯定將繼續會做以前已經做的交易。中國與俄羅斯接壤的邊界這麼長，暗自運送一些俄需要的軍事用品，只要不是大規模的武器，不會有什麼問題。
當然北京也不是笨蛋，不會只送不拿。作為回報，俄羅斯肯定會向中方提供一些自己武器的「秘方」，這樣也有利於中國的提升自己的軍事力量。
值得一提的是，中俄雙方在會談期間，決定將成立專門委員會，發展兩國衛星導航系統兼容互補。就如筆者上次的評論中提到的，中國的衛星實際上已經為在烏克蘭的俄軍提供了很重要的幫助。而這次決定將通過這個委員會將把這些努力更系統化、制度化。
尷尬的馬屁
最有趣的是這次習近平過早地拍了普亭一個的馬屁。他在莫斯科對普亭說，「我知道俄羅斯明年舉行總統大選。在您的堅定領導下，俄羅斯的發展有了顯著增進。我相信俄國人民會繼續強力支持您。」殊不知，普亭自己都不知道過幾個月他還會不會依然是俄羅斯的領導人，說不上一場政變把他趕下台了。而這個完全取決於戰爭的發展。
俄烏之間的大決戰即烏克蘭的大反攻還沒有開始，更不用說定局！正是因為這樣，普亭至今對明年的總統大選還沒有表態，或者說不敢表態。
習近平說這些奉承的話，表明他對今後俄羅斯換人有著極大的擔憂。但如果習聰明一點，似乎等到決戰之後再說這話也不晚。而現在這麼一說，弄得普亭自己異常尷尬。
蔑視國際法庭
在莫斯科，習近平邀請普亭在「今年方便的時候」訪問中國大陸，出席「一帶一路」高峰論壇。顯然，習近平儘管知道普亭已犯下戰爭罪，並受國際法庭通緝，但習已經下定決心，跟國際法庭對著幹。而且，這種對著幹已經大大超出中俄兩國的範圍。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。