3/20新制實施後每日平均新增109例確診，3/27取消住宿式3機構定期快篩措施

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內自3月20日新制實施後，21-23日平均每日新增109例COVID-19確定病例（併發症），均為本土個案，較新制前一個月之每日中重症平均數119例略降。另上週平均每日新增34例死亡，亦較再前一週之每日死亡平均數41下降。

死亡個案中，92％具慢性病史、69％未打滿3劑疫苗、92％為60歲以上。綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續呈下降趨勢。

指揮官王必勝表示，本周確診人數較上周減少7.5％。防疫新制頒布之後，目前數據看來中重症的通報病例數和之前差不多，未來有更多的資料會再報告。

Photo Credit：指揮中心

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指揮中心發言人羅一鈞表示，本周新增2例兒童重症個案，屬於MIS-C，分別為2歲女童和1歲男童。

2歲女童未曾接種過COVID-19疫苗，2月7日確診，3月1日出現發燒、結膜炎、皮疹及淋巴結腫大等症狀，3月3日就醫住院，中間曾出現心肌炎併發血壓降低，經過類固醇與免疫球蛋白等妥善救治，已經病況好轉並於3月16日出院。

1歲男童部分也未曾接種過COVID-19疫苗，1月24日曾經確診，2月27日開始出現發燒、結膜炎、心肌炎等症狀，3月1日就醫時因出現心肌炎併發心臟衰竭，當天即收治加護病房。經過類固醇與免疫球蛋白救治，已經病況好轉於3月15日出院。

羅一鈞也特別提醒家長對於染疫小朋友可能發生MIS-C，需要注意的症狀有以下：

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另外根據上週定序結果，目前本土主流病毒株為BA.2.75，先前所擔心較具傳播優勢的XBB.1.5上周則出現1例，為北部20多歲女性，是重複感染，二度確診兩次間隔時間僅有18天。所幸為輕症，目前也已經康復。

有關確診者的就醫流程，羅一鈞表示，目前每天還是會有一些檢驗陽性的民眾需要去就醫，除了提醒民眾注意自己有無警示症狀、重症風險因子之外，特別提醒民眾就醫時務必要戴口罩，最好多洗手，到了院所也應主動提供醫護人員自己檢驗陽性的資訊，讓現場的醫護人員能夠妥善的因應。

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3/27起取消住宿式3機構定期快篩，4月30日全面取消定期篩檢

羅一鈞表示，因應住宿式機構的疫情已經趨緩達到低點，從3月27日開始，將針對部分住宿式機構快篩的頻率進行調整。

3月27日起，取消住宿式身心障礙福利機構、兒少安置機構及兒少團體家庭照顧機構定期快篩措施，以有症狀時進行快篩；惟住宿式長照機構、老人福利機構、住宿式精神復健機構、一般及精神護理之家及榮譽國民之家的服務對象，仍維持快篩頻率為每週一次，定期篩檢措施至今年4月30日止。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航