《被中斷的人生》：罹患危及性命的疾病，讓我變成時間國度裡的二等公民
我們想讓你知道的是
大學剛畢業的蘇萊卡，擁有美好的愛情、即將實現的理想。然而，某日她的身體感到奇癢，接下來展開的竟是漫長艱難、如牢獄般的癌友生活。蘇萊卡體認到，疾病、分離、心碎，人們終其一生難免遭逢驟變，在兩個國度、兩種狀態裡擺盪。我們得找到在「中間地帶」活下去的方法，學習接受、應用現有的身心。
文：蘇萊卡．曹華（Suleika Jaouad）
動彈不得
我一直有寫日記的習慣，我小時候的臥房書櫃裡擺了數十本五顏六色的筆記本，每一本都詳細記錄我生命裡的新篇章。那些日記讀起來像是以龍飛鳳舞的密麻字跡與我自己對話，裡頭寫滿我對未來的狂熱夢想與願景、我從沒機會但希望實際體驗的冒險幻想、受到成功女性鼓舞所寫下的隱晦自傳式短篇小說、寫得不好的詩句，以及各式各樣的清單——我總是在寫清單：想做的事、不可以做的事，還有夢想。十二歲的我與自己對話的方式，與十六歲的我或者二十歲的我方式完全不同，然而這些對話都有一個共同點：對未來充滿展望。
原本可以盡情想像未來樂趣的年輕歲月，如今因為死亡的威脅變得令人恐懼且絕望。曾經似乎有著無限可能的未來人生，現在卻被厄運籠罩，前方變成一片黑暗，只有更毒的治療以及可怕的未知等待著我。回憶過往激發出一種我不願意去思考的懷舊之情，一種提醒我已失去許多而且正在失去朋友、青春、生育能力、頭髮的痛苦。我的父母在我開始接受化療的第一天送我的「里程碑項鍊」已經在往返醫院和我家的途中遺失，我的心智也因為化療變得憂鬱遲緩。至於我的信念，我根本沒有自信可以活到骨髓移植的那一天。
罹患危及性命的疾病，讓我變成時間國度裡的二等公民。我的日子變成緩緩發生的緊急情況，我的人生只剩下四面白牆、一張病床和日光燈管，我的身體插著各種管線，將我緊緊拴在監視器和點滴架上。窗外的世界似乎離我越來越遠，我的視野縮小成一個小點。時間就像一間候診室，等待著醫生、輸血與檢查結果，也等待著身體好轉的那一天到來。我試著聚焦於眼前的美好時光——我身體比較舒服時與我父母在腫瘤科裡四處走動、每天晚上睡覺前威爾朗讀書籍給我聽、我弟弟利用周末假期從大學回來探望我——趁著還有機會的時候，我們緊緊相繫。雖然我已盡力正面思考，但仍無可避免地感到悲傷和內疚，因為我忍不住去想：當我撐不下去的時候，威爾和我的家人會變成什麼模樣。
感染讓我的健康狀況又倒退幾個星期，臨床試驗得等到醫生認為我身體夠強壯時才會開始。我是全美國一百三十五名接受試驗的病人之一，每個月的前九天，我將接受兩種強效的化療藥物組合：阿扎胞苷 和伏立諾他 。接著我會有大約兩星期的時間休養身體，然後再進行下一輪的化療週期。臨床試驗會在門診時段進行，這表示當我沒有與醫生約診或者沒有因為併發症而住院時，就會待在位於薩拉托加的家裡。整個療程要花六個月的時間——前提是如果一切都能按照計畫進行。
當我父母家後院的老楓樹的葉子開始轉黃乾枯時，一種令人不安的感覺開始籠罩我和威爾漫長的封閉生活。自從我確診之後，威爾就一直陪在我身邊，而且他打算在整個臨床試驗過程中維持這種狀態。就自私的一面來說，我很高興有這麼多時間與他相伴。雖然我臥床不起、頭髮掉光、偶爾排泄失禁，而且與父母同住，但有個男朋友的事實讓我感覺像個正常人，讓我覺得自己還是年輕人，而且還有人要，甚至外表美麗依舊。然而我知道這種情況不可能永久持續下去，沒有人能夠接受無時無刻與病人相處，就算是我最討厭的人，我也不希望對方過這種生活。因此我很清楚，如果我希望和威爾繼續走下去，我必須鼓勵他重新展開自己的人生。
「我們來替你找份工作吧。」某天下午我輕聲對威爾說。那時我們剛連續玩完五場拼字比賽。
他嘆了一口氣。「我知道，我知道。我也一直在思考這個問題。我現在真的需要有點收入，可是我不想讓妳獨自面對這場病。」
「我的情況不可能好轉，起碼短時間內不可能。」我說。威爾也承認沒辦法讓自己的人生無限期停滯不前。
一開始，威爾先找我父母家附近的工作，可是除了在薩拉托加市中心當酒保或餐廳服務生之外，沒有什麼工作可以選擇。於是我們擴大搜尋範圍。當我發現曼哈頓有一家大型新聞機構正在找助理編輯時，我鼓勵威爾去投遞履歷。威爾很猶豫，因為上班地點距離薩拉托加三個半小時的車程，實在太遠了，無法每天通勤。如果他得到這份工作，意味著我們在工作日的時候必須分隔兩地。
威爾認為距離是個問題，而且臨床試驗即將開始，我的健康狀況又如此脆弱。我告訴他這些都不成問題，因為我希望他快樂。而且有一部分的我也希望透過他來代替我過日子。如果不是因為現實人生中的我正被癌症摧毀，我非常想做這份工作。於是我全神貫注地協助威爾——幫他修改求職信、陪他練習面試，並且替他找到上班後可以免費借住的朋友公寓。當威爾接到錄取通知的電話時，我用虛弱的身體僅存的力氣緊緊擁抱他。「一切都將會好轉。」我說，而且我真心這麼想。
不久之後，在一個爽朗的秋天早晨，我們前往薩拉托加火車站，威爾搭乘快速列車前往曼哈頓，準備開始第一個星期的工作。他轉頭看著我，我對他露出燦爛的笑容，並且熱情地揮揮手，直到火車車門關上。我站在月臺上，看著車輪沿著鐵軌隆隆作響。汽笛在轉彎處響起之後，火車就從我眼前消失了。只剩下我自己一人時，我覺得喜悅之心開始消沉，情緒變得越來越黑暗。
回到我父母家之後，我上樓走進房間，將門鎖上，然後趴在床上。我趴了一會兒，憋住氣，開始朝枕頭大吼，吼到青筋暴現。對於威爾，對於我的朋友們，對於所有可以工作、旅行、探索新事物而且不受疾病約束的人，我又氣又嫉妒。每個人的人生都有所進展，只有我的人生還沒開始就已經結束，實在太不公平了。我吼到聲嘶力竭，將肺部的空氣全部用盡之後才從床上起身。我走到窗戶前的小木桌，翻開我的日記。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！