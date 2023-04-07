《創意龔作心得報告》：從事創意工作會讓你遇到很多導演，貪心一點向他們學習
我們想讓你知道的是
從這個角度看，能在一路上遇到不同的導演，真是很幸運的事。如果只跟他們合作完成一支影片、一件作品，是不是有點辜負了這樣難得的緣分？貪心一點，不要客氣，把握機會向他們學習，這些萬中選一的稀有物種身上，藏著各式各樣意想不到的珍貴寶物，保證不會讓人空手而回。
文：龔大中
別只跟導演合作，向他們學習
從事創意工作會讓你遇到很多導演，不誇張，真的很多。
然而事實上這並不符合統計和機率的原理，要成為一位導演，必須擁有一定天賦的美感和故事力，透過專業技能的養成、實務經驗的積累，加以相對豐富的生命閱歷和對人性的洞察，努力用功拍出些什麼東西，讓人們願意把預算、資源、團隊交付在他手上，攝影、燈光、美術、製片、剪接等好手願意聽他號令指揮，發自內心喊他一聲「導演」，由他全權掌控去完成整條片子，並一肩承擔好壞、成敗所有責任，這樣的存在怎麼算都少之又少。（同理，創意總監也不是隨便就能遇到的）
從這個角度看，能在一路上遇到不同的導演，真是很幸運的事。如果只跟他們合作完成一支影片、一件作品，是不是有點辜負了這樣難得的緣分？貪心一點，不要客氣，把握機會向他們學習，這些萬中選一的稀有物種身上，藏著各式各樣意想不到的珍貴寶物，保證不會讓人空手而回。
張恆泰導演是我大學班上的二哥，教我邁向導演之路以及想要立足什麼風格、領域都是必須規劃經營的，還啟蒙我關於成為「男人」的種種必須，包括送女生回家你得看著她安全進門才能離開。
黃元成導演是我剛入行就認識同年份的三八兄弟，教我認真、熱血、拼命是把片拍好的絕殺武器，真正的rocker不只愛去FUJI ROCK喊破喉嚨，還愛自然、愛做菜、愛媽媽、愛老婆和愛小孩，完全不違和。
來自香港，本名蔡美詩的導演Maisy是我廣告生涯娘親丸子的好姐妹，論輩份應該叫聲阿姨吧，親身示範教我在最挫折失望的臨界點還是不准放棄，要做出對得起自己的作品，以及明明很厲害卻能偽裝成很搞笑、很可愛，才是真正的厲害。
沈可尚導演是不管廣告片、劇情片和紀錄片，還是導演、編劇、攝影、監製甚至電影節總監樣樣來，將自己奉獻給拍片的正港影人，教我這件事不是開玩笑的，要一直想、一直挖、一直試、一直改，一直到覺得什麼都對了為止。開機前他習慣先坐在演員的位子，設身處地想像體會這場戲該如何表達呈現。
盧建彰導演以前是我同組的文案哥兒們，教我在創意、生意和意義之間可以找到相容共生的美好境地，別讓速食化的廣告成為用完即丟的垃圾污染美麗地球，也教我懂得關心人、知足、樂於分享和做個北七。
尹國賢是年輕我十歲的新生代導演，無論跑步距離、酒精攝取和龜毛程度都跟我相見恨晚。除了對公益案的投入，不軋片的堅持，他回奧美母校分享時我還抄下受用的筆記：讓工作團隊成為創作團隊／替作品服務，不是客戶服務／再好的執行都比不上一個純粹的想法／再好的想法都會毀在一個糟糕的執行。
羅景壬是我合作最多的導演，被他稱為戰友是我的幸運，他的存在，更是台灣廣告界的幸運。羅教我即使30秒的廣告也要做足人物性格時代背景的角色動機設定，才能為作品賦予更豐富、立體的厚度；關注社會、文化和議題並誠實地提出批判，我們必須展現這個行業應有的高度。我有一陣子曾經請求默默坐在他高大的身影後方，偷偷觀察學習關於導演的一切，大導演如他收工時輕聲跟製片要了剛剛太忙沒吃到的便當帶回家，充滿美感的惜物舉動，成為日後全聯經濟「美」學靈感的濫觴。
陳玉勳導演拍的《熱帶魚》是我大學時最愛的電影，跟他拍片差不多就像跟偶像見面。與客戶交片陷入膠著時，我親眼看過他請製片把他的包偷拿出去，然後起身假裝上廁所就再沒回來，帥翻了。因為看了多喝水十五影展的短片《失去的顏色》知道我也當導演，自詡為「新銳導演」的他開始叫我「學長」並自稱「學弟」，獨特的邏輯和與生俱來的幽默感不好學，學弟教學長的是要謙虛。被定位為喜劇導演的潛台詞是你們都不知道最難拍的其實是喜劇，2020年《消失的情人節》拿了金馬獎最佳導演、最佳劇情片和最佳原著劇本，傳簡訊恭喜他，他回「謝謝學長」。
Marco Grandia是拍我生涯最貴大片的荷蘭導演，我們在巴賽隆納拍梅西代言蒙牛的世界盃品牌傳播。模擬預演試拍的精準程序，讓三小時拍完梅西二十幾顆鏡頭的不可能任務變可能，學起來。拍片的空檔他會變魔術給大家看，不是開玩笑的，他是有售票演出的職業魔術師。片場有位瀟灑的老先生走來走去，一問之下才知道是他老爸Robert，年輕時因為太太有幽閉恐懼無法坐飛機鮮少出國，兒子當導演後決定到世界各地拍片都要帶著自己的父親一起，聽到這裡我濕了眼眶。
監拍到一半，monitor裡原本鎂光燈閃個不停照著梅西卻換成了Marco，嘴巴還動著好像在唱歌……晚上吃飯時他告訴我，1973他出生那年有首搖滾樂是他最愛的歌曲，十幾年前他開始從自己拍攝喜歡的片子中挑一個key cut，入鏡對嘴，他將整首歌拆解成23句、23 cut，這是他的第16次，全數拍完接起來之後的MV將在他的告別式播放，我恨自己太晚認識他，不然絕對有樣學樣。最後一天那場醫生跟梅西說明傷勢的戲，他突然要我過去穿上白袍照演一遍，交片的時候，他送我一個紀念版，我成為梅西的主治醫師。Marco簡直像一本奇書，教我大開眼界。
還有符昌鋒、楊力州、陳宏一、孔玟燕、易智言、吳念真、莊永新、鄧勇星、王維民、張榮吉、李光偉和林錦和導演，他們都曾在不同階段給過我如沐春風的珍貴養分。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。