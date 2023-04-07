《創意龔作心得報告》：從事創意工作會讓你遇到很多導演，貪心一點向他們學習

文：龔大中

別只跟導演合作，向他們學習

從事創意工作會讓你遇到很多導演，不誇張，真的很多。

然而事實上這並不符合統計和機率的原理，要成為一位導演，必須擁有一定天賦的美感和故事力，透過專業技能的養成、實務經驗的積累，加以相對豐富的生命閱歷和對人性的洞察，努力用功拍出些什麼東西，讓人們願意把預算、資源、團隊交付在他手上，攝影、燈光、美術、製片、剪接等好手願意聽他號令指揮，發自內心喊他一聲「導演」，由他全權掌控去完成整條片子，並一肩承擔好壞、成敗所有責任，這樣的存在怎麼算都少之又少。（同理，創意總監也不是隨便就能遇到的）

從這個角度看，能在一路上遇到不同的導演，真是很幸運的事。如果只跟他們合作完成一支影片、一件作品，是不是有點辜負了這樣難得的緣分？貪心一點，不要客氣，把握機會向他們學習，這些萬中選一的稀有物種身上，藏著各式各樣意想不到的珍貴寶物，保證不會讓人空手而回。

張恆泰導演是我大學班上的二哥，教我邁向導演之路以及想要立足什麼風格、領域都是必須規劃經營的，還啟蒙我關於成為「男人」的種種必須，包括送女生回家你得看著她安全進門才能離開。

黃元成導演是我剛入行就認識同年份的三八兄弟，教我認真、熱血、拼命是把片拍好的絕殺武器，真正的rocker不只愛去FUJI ROCK喊破喉嚨，還愛自然、愛做菜、愛媽媽、愛老婆和愛小孩，完全不違和。

來自香港，本名蔡美詩的導演Maisy是我廣告生涯娘親丸子的好姐妹，論輩份應該叫聲阿姨吧，親身示範教我在最挫折失望的臨界點還是不准放棄，要做出對得起自己的作品，以及明明很厲害卻能偽裝成很搞笑、很可愛，才是真正的厲害。

沈可尚導演是不管廣告片、劇情片和紀錄片，還是導演、編劇、攝影、監製甚至電影節總監樣樣來，將自己奉獻給拍片的正港影人，教我這件事不是開玩笑的，要一直想、一直挖、一直試、一直改，一直到覺得什麼都對了為止。開機前他習慣先坐在演員的位子，設身處地想像體會這場戲該如何表達呈現。

盧建彰導演以前是我同組的文案哥兒們，教我在創意、生意和意義之間可以找到相容共生的美好境地，別讓速食化的廣告成為用完即丟的垃圾污染美麗地球，也教我懂得關心人、知足、樂於分享和做個北七。

尹國賢是年輕我十歲的新生代導演，無論跑步距離、酒精攝取和龜毛程度都跟我相見恨晚。除了對公益案的投入，不軋片的堅持，他回奧美母校分享時我還抄下受用的筆記：讓工作團隊成為創作團隊／替作品服務，不是客戶服務／再好的執行都比不上一個純粹的想法／再好的想法都會毀在一個糟糕的執行。

羅景壬是我合作最多的導演，被他稱為戰友是我的幸運，他的存在，更是台灣廣告界的幸運。羅教我即使30秒的廣告也要做足人物性格時代背景的角色動機設定，才能為作品賦予更豐富、立體的厚度；關注社會、文化和議題並誠實地提出批判，我們必須展現這個行業應有的高度。我有一陣子曾經請求默默坐在他高大的身影後方，偷偷觀察學習關於導演的一切，大導演如他收工時輕聲跟製片要了剛剛太忙沒吃到的便當帶回家，充滿美感的惜物舉動，成為日後全聯經濟「美」學靈感的濫觴。

陳玉勳導演拍的《熱帶魚》是我大學時最愛的電影，跟他拍片差不多就像跟偶像見面。與客戶交片陷入膠著時，我親眼看過他請製片把他的包偷拿出去，然後起身假裝上廁所就再沒回來，帥翻了。因為看了多喝水十五影展的短片《失去的顏色》知道我也當導演，自詡為「新銳導演」的他開始叫我「學長」並自稱「學弟」，獨特的邏輯和與生俱來的幽默感不好學，學弟教學長的是要謙虛。被定位為喜劇導演的潛台詞是你們都不知道最難拍的其實是喜劇，2020年《消失的情人節》拿了金馬獎最佳導演、最佳劇情片和最佳原著劇本，傳簡訊恭喜他，他回「謝謝學長」。

Marco Grandia是拍我生涯最貴大片的荷蘭導演，我們在巴賽隆納拍梅西代言蒙牛的世界盃品牌傳播。模擬預演試拍的精準程序，讓三小時拍完梅西二十幾顆鏡頭的不可能任務變可能，學起來。拍片的空檔他會變魔術給大家看，不是開玩笑的，他是有售票演出的職業魔術師。片場有位瀟灑的老先生走來走去，一問之下才知道是他老爸Robert，年輕時因為太太有幽閉恐懼無法坐飛機鮮少出國，兒子當導演後決定到世界各地拍片都要帶著自己的父親一起，聽到這裡我濕了眼眶。

監拍到一半，monitor裡原本鎂光燈閃個不停照著梅西卻換成了Marco，嘴巴還動著好像在唱歌……晚上吃飯時他告訴我，1973他出生那年有首搖滾樂是他最愛的歌曲，十幾年前他開始從自己拍攝喜歡的片子中挑一個key cut，入鏡對嘴，他將整首歌拆解成23句、23 cut，這是他的第16次，全數拍完接起來之後的MV將在他的告別式播放，我恨自己太晚認識他，不然絕對有樣學樣。最後一天那場醫生跟梅西說明傷勢的戲，他突然要我過去穿上白袍照演一遍，交片的時候，他送我一個紀念版，我成為梅西的主治醫師。Marco簡直像一本奇書，教我大開眼界。

還有符昌鋒、楊力州、陳宏一、孔玟燕、易智言、吳念真、莊永新、鄧勇星、王維民、張榮吉、李光偉和林錦和導演，他們都曾在不同階段給過我如沐春風的珍貴養分。

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