《一日看盡長安花：大唐沉浸式生活體驗》：唐朝最大兩個中央商業區──東市、西市哪個比較好逛？

文：覃宜明

東西市：全國最大的中央商業區

朱雀大街規矩多

別賴床了，趕緊起床吧，先帶你逛逛長安城最有名的「朱雀大街」。

朱雀門是皇城的正南門，從朱雀門開始，一直到長安城的正南門明德門，有一條南北走向的寬闊大街，它的名字叫朱雀大街，也叫天街。

朱雀大街寬一五○公尺，長五○二○公尺，堪稱長安城的主動脈、中軸線。

每天早晨，承天門的晨鼓響起後，明德門厚重的城門便徐徐開啟，波斯、大食、突厥、回紇等國的商人拖著琳琅滿目的商品進城。站在朱雀大街，向北望去，一眼看不到盡頭。胡商腦子裡只有一句話：太長了，只能畏懼和敬仰。而朱雀大街的寬度，更讓他們感受到了大唐帝國的開放、包容。

朱雀大街是隋朝修建的，隋文帝有錢，出手闊綽。最重要的是，隋朝剛剛統一全國，需要建立帝國的權威。想讓小弟們敬服，除了強權鎮壓，形象工程（宮殿群、街道等）的工作也要做足，修建這樣一條朱雀大街是很有必要的。

平日裡，朱雀大街是對百姓開放的。不過，如果皇帝要到南城祭天、外出巡視，或有重要的外國使團來朝，官府會以黃土墊道，潑水淨街，暫時封閉大街。

黃土？潑水？這又是什麼操作？

電視劇裡的朱雀大街是用石板鋪成的，非常乾淨；就算下雨，你的鞋子也不會髒。但現實是這樣的：石板是緊俏的戰略物資，就連皇帝家也沒多少存貨。如果穿越到唐朝，你會發現朱雀大街的路面全部是黃土。

如果下雨，朱雀大街就會黃土鬆動，泥水橫流。為此，設計者在道路兩旁修建了寬闊的排水溝，並種植了綠化植物（如柳樹、榆樹等）。如果皇帝要使用朱雀大街，有關部門就得用黃土填補坑洞，再灑一遍水，以保持路面整潔。

假設有一天，你家裡想修建房子，看到朱雀大街有很多黃土，於是你偷偷挖了幾石回家。對不起，你犯了破壞城市基礎設施罪，挨七十杖刑吧。

如果你沒挖土，卻端著一盆洗菜的廢水倒在溝裡，或者在溝裡小便，那也算違法，要受六十杖刑。

你覺得朱雀大街很寬闊，適合與漂亮姑娘一起策馬奔騰？道路旁的巡邏人員一定會攔住你，並向你出示朱雀大街的使用細則，然後賞你五十板子。

別覺得為了這些小事挨打受罰很委屈，也別怪朝廷嚴苛無情。畢竟，朱雀大街可說是大唐王朝的臉面，踩在王朝臉上囂張，你不受罰才怪呢。

去東西市血拼！

如果你覺得這個地方太動輒得咎了，那我們啟程去東市和西市吧。

它們是長安的中央商業區，很容易打聽到位置：從朱雀門出發，往東走三個坊的距離，就可以看到東市；往西走三個坊的距離，就可以看到西市。

東市、西市的規模相當於兩個坊。根據考古發現，東市長十餘公里，寬九二四公尺；西市長一○三一公尺，寬九二七公尺。

和長安城的規模比起來，兩市面積確實很小。畢竟在那個年代，城市的政治、居住功能是主要的，商業功能只能算附加的。

兩市的東西和南北向各有兩條街，每條街寬約十六公尺，將兩市隔成九個區，呈現「井」字形分布。坊內最大的店鋪門面寬十公尺，最小的門面寬四公尺，進深三公尺多，大多數都是約二十平方公尺的店鋪。不過，店鋪後面還有房間，做為手工生產或臨時休息之用，可以理解為「前店後廠」。

和坊一樣，東市和西市也是用土牆圍起來的，土牆周邊是排水溝。

如果你想逛東市和西市，最好中午過去。朝廷規定，每天中午，兩市會擊鼓三百次，擊鼓完畢後，市場才會正式開放。原因很簡單，大唐執行宵禁（晚上禁止出門）政策，商人們需要等到上午才能進貨。再者，兩市是魚龍混雜的地方，只開放半天，有利於朝廷的治安管理。傍晚時分，你就要開始往外走了，因為在日落前七刻，兩市會響起三百鑼聲，預示著今天的交易正式結束。

既然時間有限，推薦你逛逛西市吧，保證你不虛此行。

雖然兩市的面積差不多，入駐的商家也很相似，但東市附近是王公貴族、官宦家族的集中居住地，這群人儘管有消費能力，卻很少親自上街；而且東市附近居住的百姓少，稀少的人流註定了東市難以繁榮。還有一點，波斯、大食等國的商人都住在西市附近，想看稀奇古怪的東西，只能逛西市。

在唐朝，商業機構有自己的分類，比如行、邸、店、鋪、肆。

如果你是個吃貨，可以去酒肆要個包廂，點一桌高檔的飯菜，再要幾壺美酒，一邊吃，一邊看著過往的人群，說不定就可以看到心儀的對象呢。也可以去茶肆坐坐，點幾碟桂花糕、酪櫻桃，享受一下愜意的午後時光。

如果你家裡來了客人，想辦個聚會，那就去肉肆、魚行、瓜果店採購食材吧。

如果你是位女性，推薦你去珠寶行、胭脂鋪、綢緞行。在西市，布料行分許多種，比如絹行、絲行、布行、帛行、繡行等。

如果你是個讀書人，可以逛逛書肆、樂器店、印刷行。

如果你是個運動愛好者，可以逛逛騾馬行、刀槍店、鞍轡店。

如果你想看看熱鬧，街邊就有人在玩雜耍，比如吐火、頂竿、魔術、疊羅漢、走索……還有算卦的、拉琴賣唱的，應有盡有。

如果你是個單身漢，可以去胡商的店鋪逛逛，看看高鼻子、大眼睛、頭髮鬈曲的外族美女；如果運氣不錯，雙方看對眼，還能來個跨國聯姻。這對長安百姓來說，已經見怪不怪了。一般去胡人商店，主要是買胡馬、香料、藥材、胡食、珠寶等物品。畢竟在當時，家裡要是能擺上幾件外國飾物，還是很能展現個人財力的。

西市還有一種生意：奴婢交易。