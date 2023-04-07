《一日看盡長安花：大唐沉浸式生活體驗》：唐朝最大兩個中央商業區──東市、西市哪個比較好逛？
我們想讓你知道的是
如果你想逛東市和西市，最好中午過去。朝廷規定，每天中午，兩市會擊鼓三百次，擊鼓完畢後，市場才會正式開放。原因很簡單，大唐執行宵禁（晚上禁止出門）政策，商人們需要等到上午才能進貨。
文：覃宜明
東西市：全國最大的中央商業區
朱雀大街規矩多
別賴床了，趕緊起床吧，先帶你逛逛長安城最有名的「朱雀大街」。
朱雀門是皇城的正南門，從朱雀門開始，一直到長安城的正南門明德門，有一條南北走向的寬闊大街，它的名字叫朱雀大街，也叫天街。
朱雀大街寬一五○公尺，長五○二○公尺，堪稱長安城的主動脈、中軸線。
每天早晨，承天門的晨鼓響起後，明德門厚重的城門便徐徐開啟，波斯、大食、突厥、回紇等國的商人拖著琳琅滿目的商品進城。站在朱雀大街，向北望去，一眼看不到盡頭。胡商腦子裡只有一句話：太長了，只能畏懼和敬仰。而朱雀大街的寬度，更讓他們感受到了大唐帝國的開放、包容。
朱雀大街是隋朝修建的，隋文帝有錢，出手闊綽。最重要的是，隋朝剛剛統一全國，需要建立帝國的權威。想讓小弟們敬服，除了強權鎮壓，形象工程（宮殿群、街道等）的工作也要做足，修建這樣一條朱雀大街是很有必要的。
平日裡，朱雀大街是對百姓開放的。不過，如果皇帝要到南城祭天、外出巡視，或有重要的外國使團來朝，官府會以黃土墊道，潑水淨街，暫時封閉大街。
黃土？潑水？這又是什麼操作？
電視劇裡的朱雀大街是用石板鋪成的，非常乾淨；就算下雨，你的鞋子也不會髒。但現實是這樣的：石板是緊俏的戰略物資，就連皇帝家也沒多少存貨。如果穿越到唐朝，你會發現朱雀大街的路面全部是黃土。
如果下雨，朱雀大街就會黃土鬆動，泥水橫流。為此，設計者在道路兩旁修建了寬闊的排水溝，並種植了綠化植物（如柳樹、榆樹等）。如果皇帝要使用朱雀大街，有關部門就得用黃土填補坑洞，再灑一遍水，以保持路面整潔。
假設有一天，你家裡想修建房子，看到朱雀大街有很多黃土，於是你偷偷挖了幾石回家。對不起，你犯了破壞城市基礎設施罪，挨七十杖刑吧。
如果你沒挖土，卻端著一盆洗菜的廢水倒在溝裡，或者在溝裡小便，那也算違法，要受六十杖刑。
你覺得朱雀大街很寬闊，適合與漂亮姑娘一起策馬奔騰？道路旁的巡邏人員一定會攔住你，並向你出示朱雀大街的使用細則，然後賞你五十板子。
別覺得為了這些小事挨打受罰很委屈，也別怪朝廷嚴苛無情。畢竟，朱雀大街可說是大唐王朝的臉面，踩在王朝臉上囂張，你不受罰才怪呢。
去東西市血拼！
如果你覺得這個地方太動輒得咎了，那我們啟程去東市和西市吧。
它們是長安的中央商業區，很容易打聽到位置：從朱雀門出發，往東走三個坊的距離，就可以看到東市；往西走三個坊的距離，就可以看到西市。
東市、西市的規模相當於兩個坊。根據考古發現，東市長十餘公里，寬九二四公尺；西市長一○三一公尺，寬九二七公尺。
和長安城的規模比起來，兩市面積確實很小。畢竟在那個年代，城市的政治、居住功能是主要的，商業功能只能算附加的。
兩市的東西和南北向各有兩條街，每條街寬約十六公尺，將兩市隔成九個區，呈現「井」字形分布。坊內最大的店鋪門面寬十公尺，最小的門面寬四公尺，進深三公尺多，大多數都是約二十平方公尺的店鋪。不過，店鋪後面還有房間，做為手工生產或臨時休息之用，可以理解為「前店後廠」。
和坊一樣，東市和西市也是用土牆圍起來的，土牆周邊是排水溝。
如果你想逛東市和西市，最好中午過去。朝廷規定，每天中午，兩市會擊鼓三百次，擊鼓完畢後，市場才會正式開放。原因很簡單，大唐執行宵禁（晚上禁止出門）政策，商人們需要等到上午才能進貨。再者，兩市是魚龍混雜的地方，只開放半天，有利於朝廷的治安管理。傍晚時分，你就要開始往外走了，因為在日落前七刻，兩市會響起三百鑼聲，預示著今天的交易正式結束。
既然時間有限，推薦你逛逛西市吧，保證你不虛此行。
雖然兩市的面積差不多，入駐的商家也很相似，但東市附近是王公貴族、官宦家族的集中居住地，這群人儘管有消費能力，卻很少親自上街；而且東市附近居住的百姓少，稀少的人流註定了東市難以繁榮。還有一點，波斯、大食等國的商人都住在西市附近，想看稀奇古怪的東西，只能逛西市。
在唐朝，商業機構有自己的分類，比如行、邸、店、鋪、肆。
如果你是個吃貨，可以去酒肆要個包廂，點一桌高檔的飯菜，再要幾壺美酒，一邊吃，一邊看著過往的人群，說不定就可以看到心儀的對象呢。也可以去茶肆坐坐，點幾碟桂花糕、酪櫻桃，享受一下愜意的午後時光。
如果你家裡來了客人，想辦個聚會，那就去肉肆、魚行、瓜果店採購食材吧。
如果你是位女性，推薦你去珠寶行、胭脂鋪、綢緞行。在西市，布料行分許多種，比如絹行、絲行、布行、帛行、繡行等。
如果你是個讀書人，可以逛逛書肆、樂器店、印刷行。
如果你是個運動愛好者，可以逛逛騾馬行、刀槍店、鞍轡店。
如果你想看看熱鬧，街邊就有人在玩雜耍，比如吐火、頂竿、魔術、疊羅漢、走索……還有算卦的、拉琴賣唱的，應有盡有。
如果你是個單身漢，可以去胡商的店鋪逛逛，看看高鼻子、大眼睛、頭髮鬈曲的外族美女；如果運氣不錯，雙方看對眼，還能來個跨國聯姻。這對長安百姓來說，已經見怪不怪了。一般去胡人商店，主要是買胡馬、香料、藥材、胡食、珠寶等物品。畢竟在當時，家裡要是能擺上幾件外國飾物，還是很能展現個人財力的。
西市還有一種生意：奴婢交易。
Tags：
不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。