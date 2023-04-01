2023/04/01,
健康

《今天也活得輕鬆一些》：鎮靜安眠藥物會成癮嗎？ 你所不知道的用藥迷思Q&A

《今天也活得輕鬆一些》：鎮靜安眠藥物會成癮嗎？ 你所不知道的用藥迷思Q&A
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我們想讓你知道的是

只要遵照醫囑使用，耐心讓藥物發揮時間，不自己隨意增加劑量，鎮靜安眠藥並沒有那麼容易上癮，而且會是一個好幫手，可以協助你恢復精神。最怕的是急於想要有效果，吃了醫囑的份量後等不到15 分鐘，覺得無效，又多服用一份劑量。

文：李旻珊

鎮靜安眠藥物會成癮嗎？ 你所不知道的用藥迷思Q&A

Q：鎮靜安眠藥很恐怖，一吃就上癮？

只要遵照醫囑使用，耐心讓藥物發揮時間，不自己隨意增加劑量，鎮靜安眠藥並沒有那麼容易上癮，而且會是一個好幫手，可以協助你恢復精神。最怕的是急於想要有效果，吃了醫囑的份量後等不到15 分鐘，覺得無效，又多服用一份劑量；或是在不正確的服藥時間吃藥，就容易出現耐受性，越吃越重，甚至藥物成癮。

在藥物治療的同時，也要記得調整好生活與睡眠習慣。比方說，不過度攝取咖啡因、不過量飲酒、規律運動、不要在睡前使用藍光產品等。藥物和非藥物相輔相成，如果單純只仰賴藥物，而依舊維持不良的生活習慣，除了生理依賴外，也容易造成心理依賴，覺得只要沒有服藥，就會感到緊張或睡不著。

Q：既然有成癮的可能性，症狀好了是否要馬上停藥？

請小心，不要因為害怕藥物成癮就驟然停藥，這麼做可能會導致明顯的戒斷作用，像是失眠、頭痛、焦慮、躁動、顫抖、無法專心、心悸等等。保持耐心，遵從醫囑調降藥物，標準的減藥流程為第一個月每兩週減25％劑量，維持50％初始劑量一至兩個月，在最後一個月時，每兩週減25％劑量，直到將藥物完全停用。

Q：鎮靜安眠藥治標不治本？

是的。不管是苯二氮平類或是Z-drug，鎮靜安眠藥物扮演的主要角色是快速緩解焦慮，或是因焦慮引起的胸悶心悸等身體不適與失眠症狀，常和治療疾病根本的抗憂鬱劑一起開立，在抗憂鬱劑發揮效用前，可以先幫忙緩解不適、解除症狀。但建議短期使用，待抗憂鬱劑效果出來後，再慢慢地將鎮靜安眠類藥物調降，若長期使用有可能會產生依賴性和耐受性。

Q：鎮靜安眠藥物屬於管制藥， 為什麼我在藥局可以買到 「幫助睡眠」的藥物？

有一些藥物除了它的主要功效外，附加功效或是副作用也有助眠效果。在藥妝店常看到標示幫助睡眠的藥物，內容物大多是抗組織胺類，這種藥物主要是透過阻止組織胺與 H1接受器結合來避免組織胺所造成的生理反應，常用來治療過敏；而 H1接受器遍佈身體各處，也遍佈在中樞神經，而第一代抗組織胺親脂性高，容易通過大腦的血腦障壁到大腦中樞，產生鎮靜效果。

相較來說，新一代的抗組織胺親脂性較低，較沒有鎮靜效果。雖說第一代抗組織胺可以有類似安眠藥的效果，但它也有許多副作用，像是口乾舌燥、乾眼、視力模糊或複視、低血壓、心跳加速、排尿困難或便秘等，若本身有青光眼、攝護腺肥大、尿道阻塞，也不適合使用第一代抗組織胺藥物。

國外還有常見幫助睡眠的食品，如褪黑激素，但目前台灣衛福部認定褪黑激素是藥品，無法像國外一樣做為健康食品在架上販售。目前褪黑激素藥品有亞眠靚（學名：melatonin），於2020年通過台灣食藥署審核，雖不是管制藥品，但仍需要醫師處方才能購買。

較新的幫助睡眠藥品還有柔速瑞（學名：Ramelteon），褪黑激素受體促效劑，對褪黑激素MT1及MT2受體都有高度親和性；雙重食慾激素受體拮抗劑達衛眠（學名：Lemborexant），可以阻斷Orexin A、Orexin B 對食慾激素受體結合作用；這兩者皆不是管制藥品，可以幫助入睡和維持睡眠，無依賴性或成癮性風險，目前健保尚未給付，需要醫師處方和自費購買。

而部分抗憂鬱劑、情緒穩定劑、抗精神病劑也有鎮靜效果，使用藥物前一定要和醫師了解藥物的作用和可能副作用，以免出現症狀而讓自己更加焦慮。

書籍介紹

本文摘錄自《今天也活得輕鬆一些：身心科醫師給「高功能焦慮者」，關於心理健康的全面方案》，悅知文化出版

作者：李旻珊

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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