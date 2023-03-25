與其做台版ChatGPT，何不透過AI把客家話和台語保留下來呢？這才是正確的應用方向

文：程世嘉

智慧典藏

前天的一個AI論壇，與會者問我「語言還有意義嗎？學習還有意義嗎？」他是做語言教育，我可以完全感受到他的焦慮。

我還是堅持自己的立場，當這一波AI海嘯過去之後，將會是文科生和創作者的黃金時代，前提是你有能力把AI當成水電一樣自然在使用，而這件事情已經快速在發生當中。不是我多會預測未來，而是我看到精明的創作者已經開始擁抱AI一起創作。

我對於「語言」這件事情就更樂觀了。先不用說各式各樣的翻譯應用已經上場，打破很多語言的藩籬，從文化保存的角度，各位可以想想看AI可以帶來多大幫助。

我們正在從「數位典藏」的時代，進步到「智慧典藏」的時代。

AI不但不會消滅語言，反倒是反過來保存語言，很快每一個人都可以用足夠低的成本去訓練一個AI大腦，把一些稀有的資料餵給這個大腦，保存我們累積下來的智慧。以往我們說數位典藏，接下來的AI時代是智慧典藏。

智慧典藏最大的不同，在於保存的載體是AI，保存了這些智慧之後，它可以永遠跟你互動、永遠跟下一代下下一代互動，它不會像數位典藏一樣被束之高閣、乏人問津。

以語言作為例子，我們可以把世界上稀有的語種放在GPT裡面，讓它永遠把這個稀有語種保存下來，語言不會因為使用人口減少而跟著滅亡，最棒的是這個稀有語種的AI可以永遠跟你互動，甚至教你學稀有語種，就像ChatGPT一樣變成一個數位服務，永遠保留在未來把這個稀有語種發揚光大的機會。

與其做台版ChatGPT，這個才是正確應用AI的方向。台灣何不透過AI把客家話和台語保留下來呢？用低成本訓練台語機器人、客家話機器人、以及其他台灣稀有語種的機器人呢？

捷運每次到站，都要把所有語言唸一次唸到差點唸不完，彰顯每個語言的重要性以示公平，未來當這些語言可以被永久「智慧典藏」時，我們不用擔心使用人口減少，不用因此再急著要把這些語言置入在必修課程當中，不用擔心找不到稀有語種的老師，我們可以永遠保留學習這些語言的機會。

數位典藏保存的是冷冰冰的資料，智慧典藏保留的是我們未來「選擇的機會」和「避免文化滅絕」，AI進步對文化帶來的意義和可能性將會比以往的科技進步都大得多。

本文經程世嘉授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航