泰國特數組織遞交請願書，呼籲總理帕拉育撤回對異議人士指控
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泰國國際特赦組織向泰國總理帕拉育遞交了一份有8517人簽名的請願書，要求政府與警方撤回對所有政治活動人士的指控，並要求政府遵守國際人權標準的承諾，包括保釋權、言論自由和和平集會權。
據《曼谷郵報》報導，日前泰國國際特赦組織與其他響應者，向泰國總理帕拉育遞交了一份有8517人簽名的請願書，要求政府與警方撤回對所有政治活動人士的指控。國際特赦組織泰國分會主任Piyanut Kotsan於本週三表示，特赦組織也要求泰國政府遵守國際人權標準，包括保釋權、言論自由和和平集會權。
在倫敦特赦秘書處的敦促下，泰國分會採取行動，鼓勵其成員、活動家和支持者致函政府，要求釋放或撤銷針對「和平行使權利」民眾的指控和放寬過度嚴格的保釋條件。
該組織也要求撤銷對運動人士的所有刑事訴訟，並為絕食抗議的政治犯提供醫療。
當中包括年初以絕食抗議君主制的兩名抗議者Tantawan Tuatulanon和Orawan Phuphong。據《Thai PBS》報導，今年1月，Tuatulanon與Phuphong在朱拉隆功大學與法政大學拉起抗議布條，要求學生要在政治「覺醒」，不要屈服於言論自由的壓制，並將紅色油漆潑灑在自己的身上，宣示願意為言論自由流血。
「不要看不起我們的意識形態，不要以為我們會害怕，也不要以為我們害怕為意識形態犧牲生命和自由，血要以血還。」
根據泰國人權律師組織（Thai Lawyers for Human Rights），Tuatulanon與Phuphong皆在2022年2月參加在曼谷的兩場示威活動後，被控冒犯君主罪（lèse majesté），兩人雖後來皆獲得保釋，但為了聲援其他拒絕保釋的政治犯，選擇自願放棄。
結束抗議活動後，隨後2人便回到中央女子懲教所（Central Women's Correctional Institution，簡稱CWCI）展開為期20天的抗議，直到兩人身體不堪負荷被送往醫院，在此期間吸引不少支持者在CWCI前紮營響應。
此次抗議活動也使刑事法庭批准了她們撤銷保釋的請求，兩人出院後便被送往女子還押所（women’s remand home）。
國際特赦組織泰國分會主任Piyanut Kotsan表示，泰國當局經常對政治抗議者提起刑事訴訟，並援引泰國人權律師協會的數據說，自2020年爆發近年內最大的示威遊行以來，至少有1895名抗議者因其公開活動和言論自由示威而面臨指控。
其中，泰國政府拒絕准予21名知名抗議者保釋，至少有5人仍在獄中。
此次也不是泰國特赦組織第一次發起的請願活動，去年8月，該組織在泰國司法部前集會，向司法部長Somsak Thepsuthin提交請願書，敦促他考慮釋放所有因他們的罪行而被還押的維權人士。
新聞來源：
- Amnesty petitions govt to release activists（曼谷郵報）
- Banners supporting two hunger strikers raised at Thammasat and Chulalongkorn universities（Thai PBS）
- Two hunger strikers leave hospital and will continue their fasting（Thai PBS）
- Amnesty International calls for release of all activists held on remand（Thai PBS）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。