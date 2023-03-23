泰國特數組織遞交請願書，呼籲總理帕拉育撤回對異議人士指控

據《曼谷郵報》報導，日前泰國國際特赦組織與其他響應者，向泰國總理帕拉育遞交了一份有8517人簽名的請願書，要求政府與警方撤回對所有政治活動人士的指控。國際特赦組織泰國分會主任Piyanut Kotsan於本週三表示，特赦組織也要求泰國政府遵守國際人權標準，包括保釋權、言論自由和和平集會權。

在倫敦特赦秘書處的敦促下，泰國分會採取行動，鼓勵其成員、活動家和支持者致函政府，要求釋放或撤銷針對「和平行使權利」民眾的指控和放寬過度嚴格的保釋條件。

該組織也要求撤銷對運動人士的所有刑事訴訟，並為絕食抗議的政治犯提供醫療。

當中包括年初以絕食抗議君主制的兩名抗議者Tantawan Tuatulanon和Orawan Phuphong。據《Thai PBS》報導，今年1月，Tuatulanon與Phuphong在朱拉隆功大學與法政大學拉起抗議布條，要求學生要在政治「覺醒」，不要屈服於言論自由的壓制，並將紅色油漆潑灑在自己的身上，宣示願意為言論自由流血。

「不要看不起我們的意識形態，不要以為我們會害怕，也不要以為我們害怕為意識形態犧牲生命和自由，血要以血還。」

根據泰國人權律師組織（Thai Lawyers for Human Rights），Tuatulanon與Phuphong皆在2022年2月參加在曼谷的兩場示威活動後，被控冒犯君主罪（lèse majesté），兩人雖後來皆獲得保釋，但為了聲援其他拒絕保釋的政治犯，選擇自願放棄。

結束抗議活動後，隨後2人便回到中央女子懲教所（Central Women's Correctional Institution，簡稱CWCI）展開為期20天的抗議，直到兩人身體不堪負荷被送往醫院，在此期間吸引不少支持者在CWCI前紮營響應。

此次抗議活動也使刑事法庭批准了她們撤銷保釋的請求，兩人出院後便被送往女子還押所（women’s remand home）。

國際特赦組織泰國分會主任Piyanut Kotsan表示，泰國當局經常對政治抗議者提起刑事訴訟，並援引泰國人權律師協會的數據說，自2020年爆發近年內最大的示威遊行以來，至少有1895名抗議者因其公開活動和言論自由示威而面臨指控。

Photo Credit:GettyImages 2020泰國示威抗議圖（非當事人）。

其中，泰國政府拒絕准予21名知名抗議者保釋，至少有5人仍在獄中。

此次也不是泰國特赦組織第一次發起的請願活動，去年8月，該組織在泰國司法部前集會，向司法部長Somsak Thepsuthin提交請願書，敦促他考慮釋放所有因他們的罪行而被還押的維權人士。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒