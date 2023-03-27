【書評】林楷倫《偽魚販指南》、《雪卡毒》：市場中買魚賣魚的人們，是什麼瓦解或串連了生與活？
我們想讓你知道的是
人類吃大魚、大魚吃小魚、小魚吃浮游、浮游分解不要問很可怕的屍塊，毒素隨著食物鏈一層層累積，人中了雪卡毒緊急送醫，卻說不明白也記不清楚自己究竟生吞活剝過什麼東西。總有些帶有毒素的意念漸漸把人變成行屍走肉。
文：陶曉嫚
我喜歡閱讀、吃海鮮，關注華文創作出版品的動向，因此購讀了林楷倫的散文集《偽魚販指南》與短篇小說集《雪卡毒》。
林楷倫寫在市場中買魚賣魚的人們如何交際批貨，稱職專業又勤懇的魚販，可以在消費大潮中日進斗金，靠勞力營生發小財，只是踏實經常沒有與受到世人等量的尊重，也沒有雨在異地過上快樂有趣的生活畫上等號；單調重複的日常常催化人妄想其他的人生出口，例如肉體不動腦筋不轉，靠簽幾個六合彩數字發大財。
《偽魚販》的下半冊有些篇幅描寫林楷倫沉迷賭博的父親，把家產基業丟上賭桌輸光光外，屢次對孩子撒謊以便開槓桿再去翻盤，直到債務的坑再也遮不住……這份經歷太痛，可能光是部分陳述就令作者飽受折磨，所以讀者的眼球跟到這裡，需要一些想像力去揣摩和拼接，內在空洞的人究竟會如何與惡癖勾纏，藉此維持肉體的呼吸心跳。
對我而言，林楷倫的第二本書、短篇小說集《雪卡毒》以他的觀察和想像力——或者說，由他本人以說故事的方式，補白在《偽魚販》痛到無法直說與用散文體描寫的部分。
虛構的文學讓人誠實面對自我，並賦予重新鍛造的自由
閱讀《雪卡毒》之前，我很老派地先Google了雪卡毒的定義——根據衛生福利部醫院提供的衛教資訊，雪卡毒素是一種神經毒，也是最常見的一種海產食源性中毒。
症狀有嘔吐、腹瀉、四肢及口角麻痹、冷熱感覺顛倒、關節及肌肉疼痛，病徵可維持數天至數星期不等。從魚的外觀、氣味或肉質無法分辨是否含有毒素，所以預防中毒的最好方法是「別吃來路不明的海產」。
以批魚販賣維生的林楷倫，當然很熟悉魚和從事漁業的人從哪裡來，他們將會去哪裡。
魚蝦貝類可能是被餌食、漁網、電魚槍從某個海域或淡水中被人撈起，駕船、捕撈、海釣、魚餌供貨的產業鏈都仰賴密集的勞力，林楷倫的短篇小說描寫這些人際的生態系，也寫人的心與腦如何被社會的食物鏈啃到空洞。
例如短篇〈讓鱉鬆口的雷聲，是悶是響？我好想知道〉的故事，開始於一名流連遊藝場、靠大機檯電玩換禮物轉賣的年輕女子。女子做這行當比起營生，更需要的是殺時間。
女人遇上了靠批發幼鱉賣給海釣場當餌、給宗教團體放生的男子。男子送彩票向女人搭訕獻殷勤，女人原本對男子沒興趣，但免費的彩票不拿白不拿，而且她實在太太太無聊了，便跟男人廝混到出現戀愛的架式：
稚鱉活了多少隻，又賣了多少錢。如果可以，我想買一桶來放生，將鱉一隻隻排隊入池，在後方用掃把推入。
推、推、用力地推，直到濕土都有掃把的痕跡，掃過的痕跡蓋過稚鱉淺淺的腳印。
推、推、用力地推，代幣疊成層層，直到後方的推耙無法推動，堆滿的代幣崩塌掉入前方小小的洞，塞滿小小的洞，彩券出到無法出。
林楷倫筆下的人物經常如這對男女，身畔沒有更值得嚮往的事物，於是將就著現況、相信著「真正的生活在他方」。
將就著現況、相信著「真正的生活在他方」的人們
在短篇〈北疆沒有大紅色的魚〉中，林楷倫描寫兩個學生時代沒離家到台灣念書、沒上大學、留在馬祖東引的青年，兩人是朋友也是一起捕魚的夥伴，一個人非常想走、另一人不認為自己有動機走。
「我們真該去台灣闖一闖。」崇莒說。我覺得這個話題太老套，難道這些北疆的年輕人都得離開，一年回來個一兩次炫耀自身的行頭，那些衣服物件模樣都已經可以超商取貨了。
「幹麼去台灣？在這裡不是很好嗎？」
「好無聊喔。」在國之北疆的石碑下，他說。
無聊是沒有未來的同義詞，至於未來應該長得怎樣？去台灣闖蕩的離島青年在命名為北疆的魚攤上，陳列起不是北疆的魚，打上紅燈讓魚看起來更接近討喜的大紅色，外行人看不出蹊蹺，內行人也不拆穿，默默走出到台灣賭一把的藍圖，在磯釣時模仿朋友的口頭禪「好無聊喔」。
關於未來該怎樣，無論靠海還是入山，人都一樣迷惘。短篇〈返山〉中，林楷倫透過一名漢人與原住民混血、教族語的女老師的視角，描寫一邊抗議礦業公司炸山開發、一邊談判補助的村子：
在山上有什麼未來呢？部落的人都知道這點，孩子國中後往外送，最好都不要回來。離部落愈遠的人愈有成就。當長輩說著從不回來的子女，在美國啊在日本啊在台北啊，臉上總帶著得意，得意自己的子女勝過周遭的人，還是對自己編造的故事沾沾自喜。
人類吃大魚、大魚吃小魚、小魚吃浮游、浮游分解不要問很可怕的屍塊，毒素隨著食物鏈一層層累積，人中了雪卡毒緊急送醫，卻說不明白也記不清楚自己究竟生吞活剝過什麼東西。
總有些帶有毒素的意念漸漸把人變成行屍走肉，林楷倫的故事把這些東西梳理出來，讓讀者看見究竟是什麼瓦解或串連了生與活。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：朱家儀
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。