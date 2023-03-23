輝達CEO黃仁勳：人工智慧的「iPhone時刻」已經來臨，將推出超級電腦租賃模式「DGX Cloud」

圖形處理器（GPU）大廠輝達（NVIDIA）受到人工智慧（AI）熱潮帶動，成為全球最後矚目的公司。日前傳出輝達為中國「降級改版晶片設計」突破美國禁令後，其執行長黃仁勳再強調人工智慧的「iPhone時刻」來臨，並拋出以「租賃模式」，搶食未來生成式AI大商機。

輝達為中國改版晶片設計

3月22日《路透社》報導，輝達因為白宮禁令，將原本A100晶片效能降低改製成A800晶片，近日以此模式為基礎，再專門對中國改版開發為H800晶片，並交貨給中國業者阿里巴巴、騰訊和百度等科技巨擘。

黃仁勳（Jensen Huang）表示，在中國輝達有特別定製的Ampere和Hopper晶片，而諸如阿里巴巴、騰訊等業者，未來會有能力提供頂級的系統服務，新創中企也有機會開發自己的語言模型。

事實上，該款H800晶片對於中國非常重要。過去數月，由微軟（Microsoft ）投資的人工智慧語言模型ChatGPT風靡全球，它的成功背後是由數萬顆輝達A100圖形晶片所推動的，而改款降低效能H800晶片，是遭美國夾殺下的一條活路。

但是H800晶片在傳輸率上僅約其他先進晶片的一半效能，這代表業者必須花費更多時間訓練人工智慧（AI），未來輝達受到AI浪潮的推波助瀾成為焦點，也意味著中國將持續受制於美國禁令。

黃仁勳：人工智慧的「iPhone時刻」來臨

黃仁勳對外強調，人工智慧的「iPhone時刻」已經來了，人工智慧的時代已經來臨，人工智慧需要強大又昂貴的超級電腦，未來將這些電腦出租給所有企業。

這個租賃模式被為「DGX Cloud」，月租費3萬6999美元起跳，相關如微軟、Google母公司Alphabet以及甲骨文等業者，都可以都可存取內建最多3.2萬顆輝達晶片。

黃仁勳解釋，過去十年雲端運算成長到1兆美元，但是艱難時刻要來了，隨摩爾定律（Moore's Law）告終，再加上節能減碳的趨勢，興建資料中心的速度會放緩，不過，這意味著「租賃模式」藏有巨大的商機。

而隨著人工智慧浪潮襲來，輝達股價22日一度揚至264.68美元，半年來狂飆111.47%，市值增至約6537.60億美元，對照波克夏B股股價，過去半年來累計漲11.9%，目前市值為6580.54億美元。

巴隆金融周刊（Barron’s）報導指出， 輝達股價強勁、市值暴增，目前只落後股神巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）40幾億美元，有望成為美國市值第5高的上市企業。

人工智慧四大趨勢，過半人口將成活躍用戶

除了語言模型以外，針對人工智慧還有許多應用，研究調查公司百達資產管理（ Pictet Asset Management）指出今（2023）年科技4大趨勢，分別為：生成式人中智慧（ Generative AI）、高階晶片、一站式整合軟體平台，還有科技併購熱潮。

其中，生成式人工智慧是一項新興且快速發展的技術，透過讓機器學習模型研究歷史數據的模式，並且創造全新生成的成品，例如文字、圖像、音訊、影片、程式碼、各種設計、行銷素材、3D模型等。目前應用場景目前已橫跨了內容創作、客戶體驗、產品開發。

百達資產管理資深產品經理Anjali Bastianpillai表示，軟體、半導體將會是生成人工智慧的最大受益者，而雲端運算、記憶體和網路解決方案的需求都一路攀升。最後研調機構Gartner報告說明，到2027年，全球50%以上的人口將成為生成式人工智慧下，各種超級應用的活躍用戶。

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核稿編輯：翁世航