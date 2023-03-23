2023台北國際自行車展及台灣國際運動及健身展，展望運動科技及永續商機新未來

外貿協會董事長黃志芳表示，台北國際自行車展及台灣國際運動及健身展是全亞洲最大、全球第二大自行車展，今年展覽為邊境解封後實體展覽首度迎接國際買主回歸，兩展合計已有超過90國、4000名國際買主預先登錄觀展，預計可為產業注入活水、帶動商機。

經濟部長王美花提及，自行車產業向來以品質優良及完整供應鏈獲國際肯定，並在兩方面做得很好，一是美學及人體工學設計，二是永續與綠色發展；政府通過「特別條例」，推動產業及中小企業疫後升級轉型，未來將積極輔導產業推動智慧化、低碳化。

總統蔡英文出席聯合開幕典禮時提到，臺灣是自行車及健身用品製造、研發重鎮，去年自行車產值超過2千億，比前年大幅成長23%，且位居全球第二，而我國健身器材、運動衣、護具、球具等運動用品享譽國際，顯示臺灣已成為全球運動用品產業可靠的供應鏈夥伴，未來政府更將持續協助產業升級，朝電動化、智慧化邁進，讓MIT品牌越來越響亮。

今年TAIPEI CYCLE及TaiSPO兩展除受國內外指標大廠包括美利達(MERIDA)、巨大(GIANT)、桂盟(KMC)、SRAM、SHIMANO、喬山(JOHNSON)及岱宇(Dyaco)等持續支持，亦有眾多新血加入。

TAIPEI CYCLE新進廠商佔比達15%、TaiSPO則達25%，新進廠商亮點包括臺灣最大橡膠輸送帶製造業者鑫永銓、電子大廠台達電子跨域投入電動自行車零件及電機系統發展。TaiSPO也引進健身證照諮詢顧問、健身房門禁及資訊系統管理等軟體服務。TAIPEI CYCLE今年亦有歐洲聯合館、日本館及義大利館三大國家館等共31國業者參與展出。

Photo Credit : 貿協 台北國際自行車展今年達850家業者使用3050個攤位。

兩展因應產業趨勢更推出創新展區，包括TAIPEI CYCLE推出「都市低碳載運Cargo Bike & Urban Mobility專區」，Cargo Bike及E-Cargo Bike於歐洲開始大量運用於外送與物流服務，展區依不同使用範疇之各零配件需求為分類，便利國外買主快速找到相對應，且符合法規及需求之產品和供應商。

此外，TaiSPO推出「Sports Tech運動科技專區」，以導入AI、大數據分析、雲端運算應用的健身運動產品及服務為核心，如知名企業喬山、岱宇等參展商，皆提供參觀者體驗具備線上線下整合、效能升級的智能產品。另一新展區「All-Age Fitness全齡體適能專區」，則囊括兒童遊具、銀髮族健身房規劃等產品及服務，提供健康樂齡生活的解決方案。

兩展今年亦創造「展賽會」及「產官學」共同參與的新格局。自展前一周自由車環台賽Tour de Taiwan暖身，再到與展覽同期的NPC Worldwide健身比賽，邀請國際選手、評審來臺，有效帶動展覽的國際交流與曝光。

同時，產學研帶領產業新秀加入，如TaiSPO中陽明交通大學產業加速器所孵化之運動新創業者、臺灣師範大學與國科會合作的「擴大運動科學研究能量與成果橋接計畫」成果展示，及「TAIPEI CYCLE d&i awards自行車展創新設計獎」共46件得獎作品，呈現臺灣自行車及運動產業新創力量。

永續更為今年展覽重要議題，展覽期間舉辦全日論壇「動競新視野與動健未來-自行車及運動健身產業論壇」，上下場次分別以「永續革新」及「運動科技」為主軸。其中「自行車永續聯盟」及「自行車暨健康科技研發中心」攜手發佈臺灣自行車業者減碳路徑方針，為臺灣自行車產業繼A-team創造產業升級轉型典範後，最具指標意義綠色轉型行動。

世界自行車聯盟(WBIA)也將於展覽期間辦理座談會，發佈自行車產業永續供應鏈準則，並提供最佳實踐案例。國內外業界領袖、指標品牌及供應鏈業者接力探討自行車產業的永續實踐作法，象徵對全球發訊自行車產業進入淨零實踐關鍵時刻。

貿協強調，展覽期間推出多項眾多動、靜態活動，如去年大受好評的Live Studio直播間，於展期間不間斷地放送自行車及運動專業媒體、網紅，第一手展場採訪報導，並同步製播兩展全新Podcast頻道「騎健店」。同時，兩展今年皆設置戶外展區，自行車展戶外試騎區Outdoor Demo提供不同形式車道，參觀者可實地試乘體驗車輛行能，而運動健身展場外的Outdoor Taipei，集結露營車、露營帳篷、釣具等戶外休閒用品，加上兩輪越野自行車至四輪休旅車等裝備，提供參觀者體驗複合式戶外運動休閒文化。

TAIPEI CYCLE及TaiSPO將展出至25日，搭配同天開展至4月7日的線上展TAIPEI CYCLE DigitalGo及TaiSPO DigitalGo，業者可憑名片換證入場，展期第三、第四天歡迎一般民眾購票入場。更多展覽即時消息請參考兩展官網(台北國際自行車展TAIPEI CYCLE www.taipeicycle.com.tw、台灣國際運動健身展TaiSPO www.taispo.com.tw)。