台南繻愛協會傳「變相薪資回捐」，要求社工將津貼轉帳給同事，勞動部認定：未違反勞基法
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台南市繻愛協會近日傳出要求社工將「薪資回捐」，及不依法給予資遣費的爭議。由於《勞基法》是以「雇主是否全額給付給勞工做認定」，但「繻愛案」是要求社工在領到薪資後，直接將薪水的一部分轉帳給其他同事，因此勞動部認定此案「並無不法」。
台南市繻愛希望教育關懷協會（以下簡稱繻愛協會）近日傳出要求社工將「薪資回捐」，及不依法給予資遣費的爭議。曾任職於繻愛協會的吳姓前社工，今（23）日出面說明事件原委。
爭取自己的權益是錯的嗎？
吳姓前社工於去（2022）年年底時接獲繻愛協會公文，表示因為協會終止承接台南市政府社會局方案，要求社工簽署離職申請書。她當時就向繻愛協會表達疑惑，自己又不是「自願離職」，「為什麼要簽這個？」，但繻愛協會回覆只要將離職原因填寫為「契約期滿」，就不算自願離職，之後也會再寄「非自願離職證明書」給她。然而，至今卻都沒有收到任何證明。
吳姓前社工之後向社會局求助，但社會局也只是將案件推給勞工局，甚至暗示她要「好好想一想」，令她開始懷疑起自己現在做的事是不是對的。吳姓前社工說到此處不禁哽咽表示：「難道爭取自己的權益是錯的嗎？」
直到後來找到高雄市社會工作人員職業工會（以下簡稱高雄社工工會）秘書長郭志南協助，經由郭志南的釐清，吳姓前社工才驚覺自己不但有非自願離職的「資遣費」問題，還有「薪資回捐」的問題。
據《華視》報導，吳姓前社工當初任職於繻愛協會時，協會以她是社工系畢業，又有1年工作經驗，符合主管條件，遂被要求掛上主管職，不過每個月要將領到的2000元主管津貼轉給其他同仁。領年終時，還要再給同仁3000元。
吳姓前社工於記者會上表示，當時她並不知道這是不對的行為，經由郭志南的解釋與鼓勵，她才決定把事情說出來，爭取自己的權益。
公司要求你把薪水領出來給同事，勞動部：不違法
時代力量立委王婉諭於記者會上表示，社工薪資雖未直接回捐給雇主，但社工提撥薪資給同事，不但自己無法得到全額給付，也等於是在替雇主負擔人事費用，等於是變形的違法「薪資回捐」。因此向與會的勞動部官員提問：本案要求A社工領出薪資給付B社工的行為，是否違反《勞基法》「全額給付」的規定？
勞動部勞動條件及就業平等司王雅芬專委回應，《勞基法》第22條第2項的規定，是以「雇主是否全額給付給勞工做認定」，勞檢時只要檢視到雇主有全額給付薪資，後面的情形，就不是勞基法可以去規範的。
因此勞動部認為此案有問題的地方在於「內部管理」，所以應回到衛福部對於社福機構補助的管理上。
衛福部社會及家庭署（以下簡稱社家署）杜慈容組長也表示，在接獲本案後就立即交由高雄市社會局及勞工局進行查處，但查處過後發現工資有如期如數給付，因此認定無薪資回捐情事，無違反《勞基法》規定。
但社家署對於地方政府回覆此案「不屬於薪資回捐」樣態一事有疑義，所以有召集了相關部會及專家學者進行研議。在研議中也認定「薪資回捐」是回捐到「團體」或「雇主」才算數。因此這種新型態的「手法」，應該屬管理不當行為，建議還是回到社福補助要點做修正。
對於勞動部如此跳針的回覆，王婉諭痛批：「所以之後一般企業主、機構如果要求員工將錢領出來給另一名員工，勞動部也不認為違法嗎？」
總統蔡英文政府從上任以來就不斷強調社會安全網是她的重責大任，亦一直在強調勞工是她心中最軟的一塊。王婉諭表示：「社會安全網、社工權益並不是在頒布政策後就沒事了，不管社工到底有沒有拿到薪水、不管社工有無被要求回捐薪水，政府、主管機關的態度如此消極，要第一線的工作人員如何對政府有信心？」
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核稿編輯：翁世航
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中底科技BOOST再創新：一圖看懂adidas Ultraboost Light史上最輕盈腳感
我們想讓你知道的是
BOOST科技邁入十周年，adidas推出Ultraboost系列優勢大成之作──Ultraboost Light，以史上最輕的腳感為靈感，傳遞極致（ULTRA）舒適的理念，提供能量回饋的舒適感受。
在口罩禁令正式放寬的後疫情時代，對於喜歡運動的人而言，一雙舒適美觀的運動鞋絕對是生活中的必備單品。不過，想要找到一雙簡約、有型又兼具功能性的運動跑鞋，卻沒有想像中容易。巧的是，近期adidas為慶祝BOOST科技邁入十周年，推出一雙無論外觀還是性能都堪稱年度經典的鞋款──Ultraboost Light。
十年淬鍊，成就史上最輕盈腳感
進入正題之前，我們不能忽略adidas獨創的BOOST科技，這個為全球運動跑鞋中底帶來的巨大影響，以及經典跑鞋系列「Ultraboost」一次又一次迭代的蛻變過程。
十年前，adidas以發泡微球與TPU材料合成的創新技術，開發出一顆顆外型近似爆米香的科技材質「BOOST」；經由特殊熱壓技術處理後，一顆顆橢圓討喜的BOOST聚合成特殊的能量膠囊的中底材質，當足部一觸地，數百顆BOOST能量膠囊立即引爆能量， 賦予了跑鞋前所未見的回彈腳感。
- 2013年，首款Boost科技跑鞋「Energy Boost」問世。革命性的科技材質「BOOST」一推出，連帶影響了整體製鞋產業製作工藝的轉變，讓這「能量膠囊」材質在極短的時間內掀起中底革命。
- 2015年，adidas引入Primeknit針織鞋面技術，打造出流線型跑鞋外觀；其中以Ultraboost OG／Ultraboost Triple White為代表，簡約百搭的前衛外型也在當時掀起一波跑鞋熱潮，更有好萊塢大明星愛穿加持。
- 2016年，Ultraboost首次結合「Continental ™馬牌橡膠大底」，搭配鞋領編織技術的更新，讓Ultraboost倚靠著「抓地力」、「耐磨性」及穿戴時的「完整包覆性」再次攀上跑鞋顛峰。
- 2019年，「Primeknit 360度針織鞋面」及「Torsion Spring創新抗扭轉系統」兩大創新技術賦予跑者更完整的包覆與支撐，讓Ultraboost再次迎來足部腳感的全方位進化。
- 2021年，BOOST技術又迎來巨大突破，中底顆粒含量增幅26%，結合最新L.E.P.抗扭轉系統給予使用者超勁感受，又一次顛覆了跑者對彈性能量的想像。
中底科技boost再創新：永續減碳更環保、輕量30%更舒適
歷經十年淬鍊，adidas始終站在時代尖端創造又突破，一步一步推進跑鞋科技的歷史足跡，成就無數年度潮流經典──2023年Ultraboost革命進化，史上最輕、最環保的Ultraboost Light問世。
要被譽為潮流經典跑鞋，俐落百搭的外觀、舒適耐穿的實用性缺一不可。首先，觀察成鞋的基礎科技及數據表現：Ultraboost Light使用了比過去BOOST顆粒輕量30%的「Light BOOST」顆粒製成跑鞋中底，不只將鞋全重降低近10%（尺寸UK8.5 Ultraboost 22-333g；Ultraboost Light 299g），回彈性能也增加4%，並較前代減少整整10%的碳足跡。這些數字不只意味著BOOST科技再上一層樓，更體現了adidas的品牌永續價值，為Ultraboost Light的「Light」賦予了低碳永續的特殊意義。
接著回到大家最關心的舒適度與實用性。這次adidas特意針對過去Ultraboost系列跑鞋的缺點進行優化，鞋面選擇延展性佳、透氣的Primeknit+針織網布，加強編織結構的支撐性、提升鞋面彈性，讓跑步時腳部能夠伸展，如襪子般易穿脫而不壓腳背；而Ultraboost系列一貫使用的Continental™馬牌輪胎大底也依然保留，但特別的是，adidas這次透過左右豆莢式的排列，提供多方向抓地性、減輕穿著負擔；L.E.P抗扭系統也全面更新，從X型換成U型片，提供鞋身更好的穩定度及回彈性能。
最後，我們來看看它的外觀及配色。這次的Ultraboost Light鞋身承繼過去幾代Ultraboost白底的簡約風格，配上鮮明的橘紅色及淡藍色兩色線條點綴，搭著側面顯眼的三條黑線，整體外觀十分出色，搭配日常穿搭也非常適合。由船隻圓潤身形發想設計的中底線條也加強整體鞋身的協調感，強調出單品的存在感與圓融百搭的特質。
一代經典Ultraboost Light，年度必備的風格單品
adidas推出的「Ultraboost Light」跑鞋新經典，它完美傳承BOOST科技極輕超彈的材質特色，又以船隻圓潤的幾何形狀設計，實現輕巧舒適的穿戴感受。無論外觀還是性能，Ultraboost Light絕對可以說是難得一遇的複合性單品，不管你是追求舒適腳感的運動愛好者、還是尋找蒐藏價值與穿搭單品的典藏主義者，都能在上腳後獲得最大的滿足。