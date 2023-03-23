台南繻愛協會傳「變相薪資回捐」，要求社工將津貼轉帳給同事，勞動部認定：未違反勞基法

台南市繻愛希望教育關懷協會（以下簡稱繻愛協會）近日傳出要求社工將「薪資回捐」，及不依法給予資遣費的爭議。曾任職於繻愛協會的吳姓前社工，今（23）日出面說明事件原委。

爭取自己的權益是錯的嗎？

吳姓前社工於去（2022）年年底時接獲繻愛協會公文，表示因為協會終止承接台南市政府社會局方案，要求社工簽署離職申請書。她當時就向繻愛協會表達疑惑，自己又不是「自願離職」，「為什麼要簽這個？」，但繻愛協會回覆只要將離職原因填寫為「契約期滿」，就不算自願離職，之後也會再寄「非自願離職證明書」給她。然而，至今卻都沒有收到任何證明。

吳姓前社工之後向社會局求助，但社會局也只是將案件推給勞工局，甚至暗示她要「好好想一想」，令她開始懷疑起自己現在做的事是不是對的。吳姓前社工說到此處不禁哽咽表示：「難道爭取自己的權益是錯的嗎？」

直到後來找到高雄市社會工作人員職業工會（以下簡稱高雄社工工會）秘書長郭志南協助，經由郭志南的釐清，吳姓前社工才驚覺自己不但有非自願離職的「資遣費」問題，還有「薪資回捐」的問題。

據《華視》報導，吳姓前社工當初任職於繻愛協會時，協會以她是社工系畢業，又有1年工作經驗，符合主管條件，遂被要求掛上主管職，不過每個月要將領到的2000元主管津貼轉給其他同仁。領年終時，還要再給同仁3000元。

Photo Credit：翻攝自華視新聞畫面 吳姓前社工與繻愛協會的對話紀錄。

吳姓前社工於記者會上表示，當時她並不知道這是不對的行為，經由郭志南的解釋與鼓勵，她才決定把事情說出來，爭取自己的權益。

公司要求你把薪水領出來給同事，勞動部：不違法

時代力量立委王婉諭於記者會上表示，社工薪資雖未直接回捐給雇主，但社工提撥薪資給同事，不但自己無法得到全額給付，也等於是在替雇主負擔人事費用，等於是變形的違法「薪資回捐」。因此向與會的勞動部官員提問：本案要求A社工領出薪資給付B社工的行為，是否違反《勞基法》「全額給付」的規定？

勞動部勞動條件及就業平等司王雅芬專委回應，《勞基法》第22條第2項的規定，是以「雇主是否全額給付給勞工做認定」，勞檢時只要檢視到雇主有全額給付薪資，後面的情形，就不是勞基法可以去規範的。

因此勞動部認為此案有問題的地方在於「內部管理」，所以應回到衛福部對於社福機構補助的管理上。

Photo Credit: 立法委員王婉諭辦公室 勞動部勞動條件及就業平等司王雅芬專委於記者會上回應王婉諭提問。

衛福部社會及家庭署（以下簡稱社家署）杜慈容組長也表示，在接獲本案後就立即交由高雄市社會局及勞工局進行查處，但查處過後發現工資有如期如數給付，因此認定無薪資回捐情事，無違反《勞基法》規定。

但社家署對於地方政府回覆此案「不屬於薪資回捐」樣態一事有疑義，所以有召集了相關部會及專家學者進行研議。在研議中也認定「薪資回捐」是回捐到「團體」或「雇主」才算數。因此這種新型態的「手法」，應該屬管理不當行為，建議還是回到社福補助要點做修正。

Photo Credit: 立法委員王婉諭辦公室 衛福部社會及家庭署杜慈容組長杜慈容組長於記者會上回覆此案經查無違反《勞基法》規定，而是屬於管理不當行為。

對於勞動部如此跳針的回覆，王婉諭痛批：「所以之後一般企業主、機構如果要求員工將錢領出來給另一名員工，勞動部也不認為違法嗎？」

總統蔡英文政府從上任以來就不斷強調社會安全網是她的重責大任，亦一直在強調勞工是她心中最軟的一塊。王婉諭表示：「社會安全網、社工權益並不是在頒布政策後就沒事了，不管社工到底有沒有拿到薪水、不管社工有無被要求回捐薪水，政府、主管機關的態度如此消極，要第一線的工作人員如何對政府有信心？」

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核稿編輯：翁世航