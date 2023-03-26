萊茵河發現新型噬菌體，有望對付抗藥性極強的超級細菌？
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具有抗生素耐藥性的細菌是對人類健康的最大威脅之一，而在瑞士境內被分離出的一套獨特的噬菌體系列，則正在幫助全球研究人員們開發新型對抗不可治癒感染的療程。
文：Luigi Jorio
考慮到剛剛結束的疫情，目前討論有益病毒這個話題顯得有些不合時宜。然而，並非所有的病毒都會對我們的健康產生危害。在微生物學家亞歷山大・哈姆斯（Alexander Harms）看來，被稱為噬菌體的一類病毒可通過感染細菌發揮出強大的作用，並挽救人們的生命。
可惜的是，對於這類病毒我們目前仍知之甚少。對此，哈姆斯直白地表示：「在科學層面上，研究噬菌體的難度不亞於探索月球不為人知的那一面。」
2019年，來自德國的哈姆斯聯合了一群高中生開始在噬菌體這個未知領域裡展開了研究。在瑞士巴塞爾的一個暑期課程期間，他們從自然界中採集到了一些噬菌體的樣本並對其特徵進行了標註。這些噬菌體病毒不僅在當下被世界各地研究機構視為重要參考，將來更有望在治療細菌感染方面發揮積極的效果。
細菌殺手
和所有病毒一樣，噬菌體無法進行自我複製，而是通過利用被它們感染的細菌的代謝系統得以生存。在完成複製後，噬菌體通過細胞裂解的方式（亦即對細胞膜的破壞）來激發宿主的死亡。
噬菌體是地球上數量最多且分布最廣的生物體之一。不論是在森林陸地，還是在海洋表面，它們不計其數地存在於地球上所有的生態系統之中。而在生態及碳循環方面，這些微生物也扮演著舉足輕重的角色。譬如，由於突出的裂解活性，噬菌體為海洋細菌所攜帶的營養物質的擴散提供了極大的幫助。
對此，亞歷山大・哈姆斯予以肯定道：「在某種程度上，噬菌體是我們這個星球的驅動力之一。」截至去（2022）年，這位微生物學家尚任職於巴塞爾大學的生物研究中心：一所專門研究分子和基礎生物醫學的機構。現今，他則在蘇黎世聯邦理工學院的食品、營養和健康研究所繼續他的職業生涯。
噬菌體不僅存在於自然界中，同時也存在於我們的身體之中。它們並不會攻擊人類的細胞，但會對人體內細菌種群的組成產生影響。然而，針對噬菌體對人體腸道菌群的影響所進行的研究，目前仍十分匱乏。
在哈姆斯看來，噬菌體之所以成為科學界高度關注的研究工具，主要原因在於這種微生物的選擇性感染細菌的能力。確切地說，一個噬菌體只能識別某個特定種類的細菌，且通常只能識別該細菌種類的某些菌株。在功能方面，噬菌體不僅可以消滅包括沙門氏菌在內的污染食物的致病菌，也可用於治療泌尿系統或呼吸系統的細菌感染。
而一類會對導致慢性感染的「沉睡細菌」發動攻擊的噬菌體，引發了哈姆斯的濃厚興趣。在這種興趣的推動下，這位科學家走進了實驗室，並開始對自然界中的噬菌體展開了研究。
萊茵河中的新型噬菌體
2019年夏日期間，藉著由巴塞爾大學生物研究中心開展的名為「巴塞爾夏季科學院」（Basel Summer Science Academy）的暑期課程的機會，亞歷山大・哈姆斯和一群高中生一起從萊茵河中、池塘裡、堆肥場中以及巴塞爾地區的污水處理廠內，採集到了一些水和土壤的樣本。哈姆斯回憶道：「當時，我們並不知道接下來會發生什麼。」
在實驗室裡，哈姆斯的研究團隊分離出了大量可破壞大腸桿菌的噬菌體，並對其特徵作出了詳細的描述。大腸桿菌是分布最廣的腸道細菌之一，通常對人體無害，但在某些情況下卻能引發嚴重的疾病。兩年後，一套由70種噬菌體組成的系列作為這次研究的成果被刊登在了科學期刊PLOS Biology上。
關於這套系列的研究表明，特徵相似的噬菌體種群發揮出的效果和表現出的功能基本一致，並且完全不受地理位置的影響。亞歷山大・哈姆斯對此感慨道：「這確實是一個令人震撼的結果。」
尤為重要的是，這份研究報告首次將破壞大腸桿菌的噬菌體的多樣性呈現了出來。在全球雖存在著一些更大的、由數百種噬菌體組成的系列，但哈姆斯認為，唯獨在巴塞爾產生的這套系列，做到了以極為系統的方式對各種噬菌體進行特徵標註。
同時，該噬菌體系列也為國外想用噬菌體取代抗生素，來治療細菌感染的研究人員提供了幫助。特別值得一提的是，在潰瘍和慢性傷口被細菌感染後，糖尿病患者時常要面臨截肢的風險，而在此時登場的噬菌體則會利用它擊敗細菌的能力，為病患帶來治癒的希望。
歷史與今天：噬菌體與醫學的淵源
通過靜脈內給藥或通過氣霧劑的方式，將噬菌體用於醫學治療的想法早在二十世紀初的幾十年裡就已成形，前蘇聯便是這方面的典型代表。而在第二次世界大戰期間，噬菌體則被用來治療罹患痢疾和其它細菌感染疾病的士兵。然而，伴隨著青黴素（於1929年被發現）等一系列抗生素類藥物的出現和傳播，至少在西方，針對噬菌體這類有益病毒的研究便逐漸被人遺忘。
另一方面，隨著抗生素耐藥性在全球的增長，諸如肺炎或是肺結核之類的感染性疾病變得更為棘手。根據2022年發表的一項研究報告，由抗生素耐藥性導致的全球死亡人數達到了120萬以上，而該數字更是超過了愛滋病毒或是瘧疾引發的死亡人數。到2050年，死於抗生素耐藥性的人數將會攀升至每年1000萬之多。
當下，抗生素耐藥性被世界衛生組織（WHO）視為對全球衛生安全的重大威脅。與此同時，西方國家也加強了對噬菌體療法的研究。噬菌體作為醫療手段幾乎不會產生副作用，而其攜帶的風險也微乎其微。
推廣噬菌體藥劑並非易事
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
我們想讓你知道的是
臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。