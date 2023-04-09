【圖解】今敏《千年女優》的影像創作結構，觀者、主述與記憶三大時間軸解析
我們想讓你知道的是
重看大師今敏的《千年女優》我也深受啟發。發現今敏的這條鋼索，可能是通往偉大影像創作的一條線索。跟隨這條線索，我從中找到《電影圖記》的概念，經過多次驗證，我相信《電影圖記》能為所有創作有志者，帶來絕妙嶄新的視野。
文：電影圖記
千年女優的影像創作結構
日本導演今敏（Satoshi Kon, 1963-2010）帶領MADHOUSE創作的動畫電影《千年女優》 ，可以繪製成一幅由左至右的波浪圖形，波浪線無盡的振動延伸，沒有終點。
波浪圖有三條水平線，分別是「觀者」、「主述」及「記憶」的時間軸。從電影的一開始，我們跟隨立花源也為代表的「觀者」，為了拍攝傳奇影星藤原千代子的紀錄片，而與「主述」會面，進而深入千代子的「記憶」，認識千代子一生追隨的神秘畫師，展開一場虛實交錯、波瀾壯闊的時代幻夢。
初看《千年女優》可能會墜入千代子既演也真的自我陳述，加上橫跨時代的跳剪，與立花源也情不自禁的亂入演出，不斷堆疊的虛虛實實逐漸難分難解，劇情宛若走上一纜鋼索，觀影者抑或是創作者本身，一不小心就可能被絢爛的技法吞噬，難以釐清故事的命題方向。
大師如今敏，自然對此游刃有餘。他不但深諳「虛實之技」更成為眾所公認的虛實大師，影響了戴倫・艾洛諾夫斯基 （Darren Aronofsky）、克里斯多福・諾蘭 （Christopher Nolan） 等國際導演。
你知道嗎？
今敏非常不喜歡夢工廠（DreamWorks Video）繪製的美國版DVD封面，甚至拒絕在酷卡上簽名，他聲稱：「這不是千代子」。
重看《千年女優》我也深受啟發。發現今敏的這條鋼索，可能是通往偉大影像創作的一條線索。跟隨這條線索，我從中找到《電影圖記》的概念，經過多次驗證，我相信《電影圖記》能為所有創作有志者，帶來絕妙嶄新的視野。
從千年女優啟發的影像創作解析
電影是一幀一幀的圖像，自然該以圖像來解構品評。
《電影圖記》立志以視覺思考影像結構，捕捉光影中的故事命題。俗話說：「用一句話來形容電影」是編劇檢驗自身創作的重要指標；《電影圖記》以「點」代表人物，「線」代表劇情時間，最後審視前兩者繪製出的「圖」發掘其中隱藏的符碼，萃取洞見、演化創意。
不同的電影圖記可能相似或相異；每位觀影者心中的圖記也可能相異或相似。這個技法耐人尋味之處，在於將觀影體驗轉譯為對個人有意義的圖像。這是我將《電影圖記》的也取為「Schema du Cinema」的原因。
「Schema」亦即 「基模」，是關於感知與記憶的訊息組織框架。透過《電影圖記》我們在相似的框架上討論電影，最後提取的命題符碼時，更彰顯出每位觀影者的獨到見解。
向《電影筆記》致敬。
你知道嗎？
《The Making of Millennium Actress》紀錄片中，製作人Taro Maki表示，一開始的創作起點是從立體圖的概念開始：「從一個角度觀看，有一種表達；當我再看一次，會發現另一種表現，這非常有趣……我們想從這一點開始寫點什麼。」
《千年女優》的三大時間軸
主要角色的分布，分別是立花源也為代表的攝影組，坐落於「觀者」這個時間軸上，這個時間軸同時也用於展現創作者的創作意圖，更有輔助觀影者了解劇情走向、帶入情感的功能，也可以說是一條「詮釋」的時間軸。
神秘畫師存在於千代子記憶中，位在「記憶」時間軸上，是主角的動能與意念的來源，也就是賦予主角「意義」的時間軸。
而位在「觀者」與「記憶」之間的「主述」時間軸，是千代子連結現在與過去、展現角色成長的時間軸，也是一條「再現」的時間軸。因為我們大量依靠千代子的主觀口述，來理解事情的發展始末，但記憶會隨著時間模糊、扭曲，千代子可說是「不可靠的敘述者」。直到在電影尾聲，我們從立花源也的口中得到證實，一切瑰麗幻想才終究塵埃落定，帶來紮實的戲劇厚度。
創作者筆記：
人物的出場順序不一樣，就有可能建構出完全不一樣的戲劇高潮與意義。假設千代子遇到神秘畫師的回憶事件做開場，又或是從千代子老年居所毀於地震開始……。創作者能把玩的元素與最終產生的故事寓意皆大不相同。在創作中保持開放的心胸，認知創作是一段探索的過程，或許更能找到自己喜歡的故事編排。
提取《千年女優》的隱藏符碼
《千年女優》一開場，立花源也的剪輯室發生了地震，地震結束後才正式進入電影片頭字卡（Title Card）。這個事件置於開場，代表創作者別有用心，是常見故事隱喻的開展手法。
進入千代子住處後，千代子觸碰遺失許久的鑰匙時，也發生了地震，故事至此圍繞著鑰匙的來歷展開。
從千代子的記憶中，我們得知她誕生於1923年的關東大地震，也認知自己與地震有不解之緣；另一次地震是拍攝科幻劇時，差點也因地震而被掉落物砸傷，那一刻起她認為自己終究不敵命運，從此退隱演藝生涯。
當千代子講述完回憶，拿出畫著自己的畫像時，再度發生了地震，千代子因此身體不適被送往醫院，電影也進入了尾聲。
如果不計剪輯室的地震隱喻，在千代子的過往的記憶中有2次地震；在千代子敘述回憶的現場，頭尾也共有2次地震。《千年女優》把玩時間，卻也把時間點切得相當工整。
地震的時間點可說是《千年女優》最重要的理解標記。過去地震的「震波」蕩漾出現在的漣漪，現在的震波，迴響過去的瓊音。過去與現在，記憶與當下，以「波」交互影響，不斷塑造新的命運。
沒有經歷這些波瀾起伏，就沒有在時代洪流中載浮載沈的憂思。「心之所向」便是「鑰匙」。在波的推擠中奮鬥，即使命運捉弄仍堅定追尋。
《千年女優》以波的動能帶來敘事層次與美學上的壯闊，如果沒有隱含波的概念，屢次失敗中沒有再起的動能，便無法奠基最終名言「因為我喜歡追尋那個人的自己」。
當片尾黑幕隨著配樂家平澤進 （Susumu Hirasawa） 的〈Rotation〉鼓聲一落，第六個震波撼動於所有觀影者心中。
如何在自己的創作中運用波形結構？
戴倫・艾洛諾夫斯基的《真愛永恆》 也以三段時間軸交錯，描述一對情侶掙扎於命運的執念；克里斯多福・諾蘭的《全面啟動》中，席尼莫非 （Cillian Murphy） 的角色，特別有千代子鑰匙寓意的影子。
創作如同基因演化，從這次的創作解析中，我們可以：
- 留意觀眾的學習曲線，先建立易於理解的時間軸順序，再開始跳躍
- 使用重複事件做劇情結構標記，每次重複事件對角色有重大的影響
- 探討不同角色對同一事件的不同觀點，得知的不同訊息，在創作中逐步鋪展，讓觀眾最終接收到事件的真相，而角色在片面事實中昇華或墮落
延伸閱讀
- 日本動畫名導今敏──華麗幻想背後的大師創作
- 《千年女優》：那些典型「嫉妒的壞女人」，今敏有另一層不同於迪士尼的見解
- 今敏《千年女優之道》：《藍色恐懼》是「錄影帶作品」，被觀眾罵「爛團隊」也不是我們的錯
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。