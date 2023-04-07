《性與欲望的中國》：國共內戰老兵跟著買春觀光團重返大陸，買下「共產中國」的貧困少女
我們想讓你知道的是
曾經，中華人民共和國是個「性荒地」。共產黨剷除賣淫，性愛被認為是「資產階級」的，甚至連《少年維特的煩惱》這類文學作品也被禁止。然而，改革開放後帶來的經濟高速增長改變了社會面貌，性文化也趨於成熟。
文：安田峰俊
台灣老人找少女採陰補陽
根據報導，二○○一年島內的性工作者約有七成來自湖南省，其次是四川省和內陸貧困地區的女子。至於那些去島上尋歡的台灣人，多半是年過五十的「歐吉桑」，《壹週刊》是這樣介紹他們的：
王府洲度假區的海灘，隨處可見挺著啤酒肚的中年男子，牽著少女的小手一起散步。其中不乏白髮蒼蒼的老人，活像爺爺帶著孫女，十分引人側目。
（記者參加的）觀光團中還有一位簡先生，已經六十八歲了，臉上和手臂都有老人斑。簡先生牽著二十來歲的四川省女子，在海灘上悠閒散步。他張開缺牙的嘴巴笑開懷，跟我說「年輕真好年輕真好」。
簡先生的說法是，下川島的女子性格純樸，不會漫天喊價。給她們幾百塊錢要做什麼都沒問題。有時候一次包下兩三位小姐，帶她們去吃飯開房間，也花不到一千塊錢。
儘管已是十八年前的往事，顯然還是有違人倫。
早些年，華人民間盛傳老年人與年輕女子交合，有採陰補陽、延年益壽的神效。據說毛澤東晚年也積極採捕年輕處子，以求青春永駐。下川島滿足了台灣老人採氣補體的需求，而《壹週刊》的記者也有直接採訪島內少女，內文如下：
來自湖南省的少女婷婷，今年才十四歲，恐怕是下川島年紀最輕的妓女。她穿著十幾公分高的高跟鞋，一整天都在海邊拉客。
婷婷來到下川島才半年多，她是被騙來賣淫的。一位同鄉（女性）騙她外地有不錯的工作機會，她離開故鄉，一路舟車勞頓來到下川島，才知道自己是來做「小姐」的。當時婷婷才十三歲，身體還沒發育完全，連月經都還沒來。某位台灣老人以四千塊的價格（按當時的匯率，相當於六萬日圓）替她「開苞」。
後來，那位騙人的同鄉偷走婷婷的錢跑了，害她沒錢返回故鄉，只好繼續留在島上賺取交通費。又過一段時間，她發現留在島上能賺很多錢，也就沒想過要回去了。
報導中還描述了一段令人反胃的光景。某位八十多歲的外省老兵，過去是中華民國的陸軍上校，一個八十多歲人竟然買了一個十七歲的中國少女。這位打過國共內戰的老兵，在退守台灣半個世紀後，跟著買春觀光團重返大陸，買下「共產中國」的貧困少女。
（中略）
學術論文探討「台灣社會的魯蛇」
下川島在台灣可謂惡名昭彰，甚至成為社會學者的研究對象。專攻女性主義理論和兩性社會學的陳美華女士，在台灣名校中山大學擔任教授。二○一一年到二○一二年間，她前往廣東省的東莞和下川島進行實地調查，並發表了以下幾篇論文：“Crossing Borders to Buy Sex: Taiwanese Men Negotiating Gender, Class and Nationality in the Chinese Sex Industry”（〈跨國買春：探討中國性產業中台灣男性的性向、階級、國族關係〉），和“Taiwanese Men Who Buy Sex in Dongguan: Exploring Intersectionality of Sexuality and Ethnicity in Sex Tourism”（〈在東莞買春的台灣男性：交叉探索買春團的性特性與民族認同〉）。
她的論文指出了一個饒富興味的現象，往年到下川島或中國其他地區尋歡的台灣男性，在網路上會半開玩笑地使用軍隊或政治術語。
比方說，過去在蔣介石統治台灣的年代，有「反攻大陸」和「救國行動」等口號，而那些買春的台灣男性就把這些口號當成去中國買春的黑話。買春團被他們稱為「救國團」或「炮兵團」，玩遍中國大陸夜生活的歡場老手，則被戲稱為「將軍」。此外，台灣男性還會把歡場小姐給的QQ（中國的通訊軟體）帳號或陰毛當成「戰利品」。至於情色產業被中共當局取締的狀況，又稱為「戰況」。
當時，台灣網路上幾個比較大的中國夜生活資訊論壇，也有用軍階來區分網友的級別。根據陳教授的說法，台灣男性去泰國或越南買春，比較沒有類似的現象，唯獨去中國大陸買春常會用軍事術語。
台灣一直到二○一八年底都還有徵兵制，去下川島尋歡的中老年人多半服過兵役，年輕時也經歷過兩岸劍拔弩張的軍事關係（尤其在福建省的金門島，一直到一九七九年都還有儀式性的「砲戰」）。
去中國大陸尋歡的台灣人，之所以愛用軍事或政治術語，也跟這些背景有關吧。前面提到的《壹週刊》報導中，還有一位年過三十五的台灣男性，他就是在服役時聽同袍談起下川島，才來參加買春觀光團的。在網路尚未普及的年代，台灣男性似乎是在服兵役時，透過口耳相傳得知下川島的存在。
二○一三年，陳美華女士接受台灣媒體採訪時表示，去下川島買春的台灣男性多半缺乏良好的經濟和外貌條件。在一般社會的權力架構和男性階級中，也處於弱勢的地位。陳美華女士採訪的對象中，三十五歲以下的年輕嫖客，去消費的目的主要是滿足性欲，以及嘗試各種新奇的性體驗。而中老年人大都只是想體驗戀愛的感覺。
也有人過度迷戀島上小姐（這又稱為「暈船」或「沉船」），聽信小姐要修繕老家或籌措弟妹學費的藉口，進貢大筆金額。還有人每個月花新台幣兩萬塊（相當於六萬日圓）的國際電話費，繼續和小姐聯絡。這些人的行徑，和日本中年人沉迷菲律賓酒吧十分相似。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。