《性與欲望的中國》：國共內戰老兵跟著買春觀光團重返大陸，買下「共產中國」的貧困少女

文:安田峰俊

台灣老人找少女採陰補陽

根據報導,二○○一年島內的性工作者約有七成來自湖南省,其次是四川省和內陸貧困地區的女子。至於那些去島上尋歡的台灣人,多半是年過五十的「歐吉桑」,《壹週刊》是這樣介紹他們的:

王府洲度假區的海灘,隨處可見挺著啤酒肚的中年男子,牽著少女的小手一起散步。其中不乏白髮蒼蒼的老人,活像爺爺帶著孫女,十分引人側目。

(記者參加的)觀光團中還有一位簡先生,已經六十八歲了,臉上和手臂都有老人斑。簡先生牽著二十來歲的四川省女子,在海灘上悠閒散步。他張開缺牙的嘴巴笑開懷,跟我說「年輕真好年輕真好」。

簡先生的說法是,下川島的女子性格純樸,不會漫天喊價。給她們幾百塊錢要做什麼都沒問題。有時候一次包下兩三位小姐,帶她們去吃飯開房間,也花不到一千塊錢。

儘管已是十八年前的往事,顯然還是有違人倫。

早些年,華人民間盛傳老年人與年輕女子交合,有採陰補陽、延年益壽的神效。據說毛澤東晚年也積極採捕年輕處子,以求青春永駐。下川島滿足了台灣老人採氣補體的需求,而《壹週刊》的記者也有直接採訪島內少女,內文如下:

來自湖南省的少女婷婷,今年才十四歲,恐怕是下川島年紀最輕的妓女。她穿著十幾公分高的高跟鞋,一整天都在海邊拉客。

婷婷來到下川島才半年多,她是被騙來賣淫的。一位同鄉(女性)騙她外地有不錯的工作機會,她離開故鄉,一路舟車勞頓來到下川島,才知道自己是來做「小姐」的。當時婷婷才十三歲,身體還沒發育完全,連月經都還沒來。某位台灣老人以四千塊的價格(按當時的匯率,相當於六萬日圓)替她「開苞」。

後來,那位騙人的同鄉偷走婷婷的錢跑了,害她沒錢返回故鄉,只好繼續留在島上賺取交通費。又過一段時間,她發現留在島上能賺很多錢,也就沒想過要回去了。

報導中還描述了一段令人反胃的光景。某位八十多歲的外省老兵,過去是中華民國的陸軍上校,一個八十多歲人竟然買了一個十七歲的中國少女。這位打過國共內戰的老兵,在退守台灣半個世紀後,跟著買春觀光團重返大陸,買下「共產中國」的貧困少女。

(中略)

學術論文探討「台灣社會的魯蛇」

下川島在台灣可謂惡名昭彰,甚至成為社會學者的研究對象。專攻女性主義理論和兩性社會學的陳美華女士,在台灣名校中山大學擔任教授。二○一一年到二○一二年間,她前往廣東省的東莞和下川島進行實地調查,並發表了以下幾篇論文:“Crossing Borders to Buy Sex: Taiwanese Men Negotiating Gender, Class and Nationality in the Chinese Sex Industry”(〈跨國買春:探討中國性產業中台灣男性的性向、階級、國族關係〉),和“Taiwanese Men Who Buy Sex in Dongguan: Exploring Intersectionality of Sexuality and Ethnicity in Sex Tourism”(〈在東莞買春的台灣男性:交叉探索買春團的性特性與民族認同〉)。

她的論文指出了一個饒富興味的現象,往年到下川島或中國其他地區尋歡的台灣男性,在網路上會半開玩笑地使用軍隊或政治術語。

比方說,過去在蔣介石統治台灣的年代,有「反攻大陸」和「救國行動」等口號,而那些買春的台灣男性就把這些口號當成去中國買春的黑話。買春團被他們稱為「救國團」或「炮兵團」,玩遍中國大陸夜生活的歡場老手,則被戲稱為「將軍」。此外,台灣男性還會把歡場小姐給的QQ(中國的通訊軟體)帳號或陰毛當成「戰利品」。至於情色產業被中共當局取締的狀況,又稱為「戰況」。

當時,台灣網路上幾個比較大的中國夜生活資訊論壇,也有用軍階來區分網友的級別。根據陳教授的說法,台灣男性去泰國或越南買春,比較沒有類似的現象,唯獨去中國大陸買春常會用軍事術語。

台灣一直到二○一八年底都還有徵兵制,去下川島尋歡的中老年人多半服過兵役,年輕時也經歷過兩岸劍拔弩張的軍事關係(尤其在福建省的金門島,一直到一九七九年都還有儀式性的「砲戰」)。

去中國大陸尋歡的台灣人,之所以愛用軍事或政治術語,也跟這些背景有關吧。前面提到的《壹週刊》報導中,還有一位年過三十五的台灣男性,他就是在服役時聽同袍談起下川島,才來參加買春觀光團的。在網路尚未普及的年代,台灣男性似乎是在服兵役時,透過口耳相傳得知下川島的存在。

二○一三年,陳美華女士接受台灣媒體採訪時表示,去下川島買春的台灣男性多半缺乏良好的經濟和外貌條件。在一般社會的權力架構和男性階級中,也處於弱勢的地位。陳美華女士採訪的對象中,三十五歲以下的年輕嫖客,去消費的目的主要是滿足性欲,以及嘗試各種新奇的性體驗。而中老年人大都只是想體驗戀愛的感覺。

也有人過度迷戀島上小姐(這又稱為「暈船」或「沉船」),聽信小姐要修繕老家或籌措弟妹學費的藉口,進貢大筆金額。還有人每個月花新台幣兩萬塊(相當於六萬日圓)的國際電話費,繼續和小姐聯絡。這些人的行徑,和日本中年人沉迷菲律賓酒吧十分相似。