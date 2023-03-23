台積電擴大領先三星，旗下創意電子營收已超越韓國矽智財龍頭業者
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三星電子（Samsung）及SK海力士（SK Hynix）本季度的晶片業務恐因提列庫存損失而面臨數十億美元虧損，其中三星和台積電的差距越來越大，除了在代工本業上居於劣勢以外，三星還拖累旗下矽智財公司AD Technology、Koasia。
韓國三星電子（Samsung）遭到記憶體產業拖累，略顯疲態，並且和代工頭龍台積電（TSMC）的差距擴大，此外台積旗下矽智財大廠創意電子（GUC）受惠台積客戶訂單帶動成長，營收已經超越韓國矽智財龍頭業者。
台積電代工穩坐龍頭，矽智財拉開距離
全球景氣仍未完全擺脫泥淖，尤其以電子產業中的記憶體產業為重災戶，DRAM、NAND Flash第1季價格續跌，加上庫存水位過高，終端消費支出持續放緩，記憶體業者將陷入虧損。
根據韓國日報（The Korea Times）報導指出，三星電子及SK海力士（SK Hynix）本季度的晶片業務恐因提列庫存損失而面臨數十億美元虧損。其中三星和台積電的差距越來越大，除了在代工本業上居於劣勢以外，三星還拖累旗下矽智財公司AD Technology、Koasia。
反觀台積電旗下的矽智財大廠創意電子股價一路狂飆直逼1200元的價位。韓媒etnews報導指出，創意70%的銷售額來自台積電的客戶，業績相當火熱，今年元月營收成長26.8％至20.87億元新台幣，折合約 967.1億韓元，已經遠超過AD Technology、Koasia兩家公司營收。
三星受半導體產業拖累
三星集團受到記憶體拖累嚴重。根據國際半導體產業協會（SEMI）調查，全球包含記憶體在內的晶片產業短期內不樂觀，受晶片需求疲軟以及消費者和行動裝置庫存增加影響，下修2023年全球前端晶圓廠設備支出總額，預計將從2022年創紀錄的980億美元下滑22%至760億美元。
不過，2024年則回彈21%至920億美元，重回900億大關。SEMI指出，2023年半導體產業資本支出針對晶片庫存修正而有所調整，但高效能運算（HPC）和汽車領域對半導體長期需求仍持續看漲，預期將帶動明年晶圓廠設備支出復甦。
此外，集邦科技（TrendForce）分析指出，就三星而言，它憑藉成本優勢且力推大容量產品，拉升位元出貨量，然平均銷售單價則大幅降低，導致第4季營收約34.8億美元，季減19.1%，市占率則仍以33.8%保持領先。
三星目前暫無減產規劃，但近年NAND Flash市場競爭者技術進展有成，持續挑戰三星產業領先地位，因此在同業紛紛減產的情況下，三星傾向維持資本支出及研發投入，力求拉大技術及產能優勢。
晶圓代工是半導體產業的火車頭
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說明：「本季SEMI全球晶圓廠預測報告可以看到業界對2024年的初步展望，全球晶圓廠產能可望穩定擴張，以切合汽車、運算領域，以及一系列新興應用推波助瀾下，半導體產業未來的長期成長。」
記憶體低迷，但是晶圓代工成為半導體產業的火車頭。SEMI報告顯示，涵蓋 2022年至2024年的全球晶圓廠預測報告顯示，全球半導體產業產能將持續往上攀升，繼2022年增加7.2%、今年將爬升4.8%，至2024年也有5.6%漲幅。
隨著更多供應商提供晶圓代工服務並擴增晶圓產能，晶圓代工業者2023年將引領半導體業擴張，整體投資額達434億美元，較去年下降12.1%；2024年投資額則將成長12.4%，達488億美元。記憶體雖比去年大幅下滑44.4%至171億美元，仍為2023年全球支出第二大部門，明年投資可望躍升至282億美元。
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核稿編輯：翁世航
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html