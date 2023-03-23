台積電擴大領先三星，旗下創意電子營收已超越韓國矽智財龍頭業者

韓國三星電子（Samsung）遭到記憶體產業拖累，略顯疲態，並且和代工頭龍台積電（TSMC）的差距擴大，此外台積旗下矽智財大廠創意電子（GUC）受惠台積客戶訂單帶動成長，營收已經超越韓國矽智財龍頭業者。

台積電代工穩坐龍頭，矽智財拉開距離

全球景氣仍未完全擺脫泥淖，尤其以電子產業中的記憶體產業為重災戶，DRAM、NAND Flash第1季價格續跌，加上庫存水位過高，終端消費支出持續放緩，記憶體業者將陷入虧損。

根據韓國日報（The Korea Times）報導指出，三星電子及SK海力士（SK Hynix）本季度的晶片業務恐因提列庫存損失而面臨數十億美元虧損。其中三星和台積電的差距越來越大，除了在代工本業上居於劣勢以外，三星還拖累旗下矽智財公司AD Technology、Koasia。

反觀台積電旗下的矽智財大廠創意電子股價一路狂飆直逼1200元的價位。韓媒etnews報導指出，創意70%的銷售額來自台積電的客戶，業績相當火熱，今年元月營收成長26.8％至20.87億元新台幣，折合約 967.1億韓元，已經遠超過AD Technology、Koasia兩家公司營收。

三星受半導體產業拖累

三星集團受到記憶體拖累嚴重。根據國際半導體產業協會（SEMI）調查，全球包含記憶體在內的晶片產業短期內不樂觀，受晶片需求疲軟以及消費者和行動裝置庫存增加影響，下修2023年全球前端晶圓廠設備支出總額，預計將從2022年創紀錄的980億美元下滑22%至760億美元。

不過，2024年則回彈21%至920億美元，重回900億大關。SEMI指出，2023年半導體產業資本支出針對晶片庫存修正而有所調整，但高效能運算（HPC）和汽車領域對半導體長期需求仍持續看漲，預期將帶動明年晶圓廠設備支出復甦。

半導體協會（SEMI）提供

此外，集邦科技（TrendForce）分析指出，就三星而言，它憑藉成本優勢且力推大容量產品，拉升位元出貨量，然平均銷售單價則大幅降低，導致第4季營收約34.8億美元，季減19.1%，市占率則仍以33.8%保持領先。

三星目前暫無減產規劃，但近年NAND Flash市場競爭者技術進展有成，持續挑戰三星產業領先地位，因此在同業紛紛減產的情況下，三星傾向維持資本支出及研發投入，力求拉大技術及產能優勢。

晶圓代工是半導體產業的火車頭

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說明：「本季SEMI全球晶圓廠預測報告可以看到業界對2024年的初步展望，全球晶圓廠產能可望穩定擴張，以切合汽車、運算領域，以及一系列新興應用推波助瀾下，半導體產業未來的長期成長。」

記憶體低迷，但是晶圓代工成為半導體產業的火車頭。SEMI報告顯示，涵蓋 2022年至2024年的全球晶圓廠預測報告顯示，全球半導體產業產能將持續往上攀升，繼2022年增加7.2%、今年將爬升4.8%，至2024年也有5.6%漲幅。

隨著更多供應商提供晶圓代工服務並擴增晶圓產能，晶圓代工業者2023年將引領半導體業擴張，整體投資額達434億美元，較去年下降12.1%；2024年投資額則將成長12.4%，達488億美元。記憶體雖比去年大幅下滑44.4%至171億美元，仍為2023年全球支出第二大部門，明年投資可望躍升至282億美元。

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核稿編輯：翁世航