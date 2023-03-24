TNL+ 2023/03/24,
影劇

【韓劇】《黑暗榮耀2》：絕佳的鋪哏與收線節奏，上一部成功做到這件事的是《延禧攻略》

【韓劇】《黑暗榮耀2》：絕佳的鋪哏與收線節奏，上一部成功做到這件事的是《延禧攻略》
Photo Credit: Netflix

我們想讓你知道的是

《黑暗榮耀》的劇本結構簡直就是串流劇的教科書等級，而編劇似乎想證明自己可是真的懂圍棋，用劇本結構來證明自己每一個下在棋盤上的棋子，最終都會在收官階段成為戰局重要的一員，簡直就像《棋靈王》裡，進藤光「預先防守」的那一棋，原本大家以為是平凡無奇，甚至不需要下的一手，進行到後半棋局卻成為重要關鍵。

文：Maple

在觀眾苦等三個月後，《黑暗榮耀2》終於上線，大家紛紛一夜追完。說實話筆者雖然喜愛第一季，從第三集之後也是一口氣追完，但也真沒想到第二季更是一集扣一集，後面五集根本讓人難以停下，編劇細密而穩健在第一季舖下的哏，不但在第二季一一揭曉，甚至連觀眾本來可能以為只是不重要支線的角色，都在劇集中發揮了關鍵作用—簡直就像劇中的圍棋一般，一開始下在棋盤上的每一著棋子，在收官階段都成為了戰役中完美而不可或缺的棋子。

復仇劇反映著現實的不可動搖 壞人壞到底讓人特別爽快

復仇劇儼然已經成為韓劇近年的重要類型，從《梨泰院》、《模範計程車》再到「雙宋」的《財閥家的小兒子》與《黑暗榮耀》，其實都是任務目標非常明確的復仇劇，主角的人生目的無他，就只有打倒迫害、霸凌過自己的敵人，為此不惜賭上人生的一切，決絕地朝這個目標前進。

《黑暗榮耀》的女主角文同垠（宋慧喬），可以說是把這個公式推到了極致，因為她是個沒有任何背景的孤家寡人，而她要對抗的，則是一群有錢有權有勢的少爺公主，而且是惡劣無底限、絲毫沒有同情心或同理心的無情霸凌者。

不想拖累任何人的文同垠，以孤狼的姿態醞釀著她的復仇大計，從她被肆意霸凌、電棒捲燙到全身疤痕的悲慘遭遇，到她決絕又確切地一一執行自己如何抓住僅有的機會，接近仇人身邊的人，她既讓人同情、又讓人敬佩。

而觀眾不免為了她難過、擔心、困惑的問題，編劇也善解人意地在劇中讓其他角色向她發問：「為了復仇，放棄自己的人生，值得嗎？」

更高明的是，不僅文同垠的經歷反應，讓人可以理解她為什麼這麼做，劇中霸凌加害者的行為，更讓人不得不支持她的行動，我們不知不覺，都難免不與跟著文同垠行動的「阿姨」姜賢南一起為她同仇敵愾、希望她成功、把那群欺負她的反派視為「死不足惜的賤女人」（劇中姜賢南設定朴涎鎮手機的名稱）。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。