【韓劇】《黑暗榮耀2》：絕佳的鋪哏與收線節奏，上一部成功做到這件事的是《延禧攻略》

文：Maple

在觀眾苦等三個月後，《黑暗榮耀2》終於上線，大家紛紛一夜追完。說實話筆者雖然喜愛第一季，從第三集之後也是一口氣追完，但也真沒想到第二季更是一集扣一集，後面五集根本讓人難以停下，編劇細密而穩健在第一季舖下的哏，不但在第二季一一揭曉，甚至連觀眾本來可能以為只是不重要支線的角色，都在劇集中發揮了關鍵作用—簡直就像劇中的圍棋一般，一開始下在棋盤上的每一著棋子，在收官階段都成為了戰役中完美而不可或缺的棋子。

復仇劇反映著現實的不可動搖 壞人壞到底讓人特別爽快

復仇劇儼然已經成為韓劇近年的重要類型，從《梨泰院》、《模範計程車》再到「雙宋」的《財閥家的小兒子》與《黑暗榮耀》，其實都是任務目標非常明確的復仇劇，主角的人生目的無他，就只有打倒迫害、霸凌過自己的敵人，為此不惜賭上人生的一切，決絕地朝這個目標前進。

《黑暗榮耀》的女主角文同垠（宋慧喬），可以說是把這個公式推到了極致，因為她是個沒有任何背景的孤家寡人，而她要對抗的，則是一群有錢有權有勢的少爺公主，而且是惡劣無底限、絲毫沒有同情心或同理心的無情霸凌者。

不想拖累任何人的文同垠，以孤狼的姿態醞釀著她的復仇大計，從她被肆意霸凌、電棒捲燙到全身疤痕的悲慘遭遇，到她決絕又確切地一一執行自己如何抓住僅有的機會，接近仇人身邊的人，她既讓人同情、又讓人敬佩。

而觀眾不免為了她難過、擔心、困惑的問題，編劇也善解人意地在劇中讓其他角色向她發問：「為了復仇，放棄自己的人生，值得嗎？」

更高明的是，不僅文同垠的經歷反應，讓人可以理解她為什麼這麼做，劇中霸凌加害者的行為，更讓人不得不支持她的行動，我們不知不覺，都難免不與跟著文同垠行動的「阿姨」姜賢南一起為她同仇敵愾、希望她成功、把那群欺負她的反派視為「死不足惜的賤女人」（劇中姜賢南設定朴涎鎮手機的名稱）。