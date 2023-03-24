連嘟嘟車也要全面電動化，泰國政府「3030政策」要如何發展電動車產業？

為跟上國際主流的減碳目標，響應巴黎協議以降的淨零永續承諾，並基於經濟發展與吸引外資等考量，泰國政府在特定的幾個領域積極推動綠色轉型，其中電動車市場的潛力龐大，且汽車產業在大多數工業化國家，由於其產業鏈涵蓋廣泛的關係，都被視作攸關國本的重點扶植領域。泰國一向有「東方底特律」的稱號，又是亞太地區主要的車輛生產基地，自然要在電動車的市場搶佔一席之地，畢竟，電動車被看好是繼智慧型手機之後，即將要廣泛成為人類生活的日常，影響每天的交通方式。

根據泰國外商總會（JFCCT）前主席，前貿易院顧問康樹德先生的看法，泰國長期都是亞太地區的汽車製造中心，從零組件到車體的組裝，乃至上下游一級二級的供應鏈都很完整，技術也相對成熟，若要轉型符合電動車市場的需求，技術的引進、人才培育、與基礎設施的建置尤為重要。受到政府在COP26大會上承諾碳中和的影響，康樹德在2021年便整合了來自台灣的充電樁系統商Noodoe，所自創的本土品牌ESPRO，主打東南亞的電動車充電站市場，除了硬體的設置外，更是看好後續的週邊商機，鎖定充電樁軟體服務，以及車聯網管理系統等等多元商業模式。

與此同時，泰國投資委員會（BOI）也從2020年開始，便持續推動針對電動車主要零部件的投資獎勵，其中也包含在既有的1000多個充電站之外，逐步擴充未來幾年內要達到擁有12000座快充站的目標。此舉吸引了泰國本身大型集團，例如Energy Absolute（EA），泰國石油（PTT）等業者的搶進，在需求多的商場，新建的大型集合住宅，以及加油站等場域，都可以看到不同廠牌的充電樁，提供日益增加的電動車充電所需的服務。

不久前一則泰國當地報導，發現在曼谷熱鬧的市區，已開始出現了以電力為驅動的嘟嘟車穿梭在複雜的巷弄與車陣中。雖說以現行的價格來看，常規以嘟嘟車為謀生的工作者不太可能全面替換成電動車，但這也是放出一個訊號：從高端到大眾的市場，泰國真的要開始邁入電動車時代了。

泰國政府在2021年中出台的「3030政策」就指出：2030年以前，至少30%的出廠汽車要是電動車（約莫75萬輛），而到了2035年起，泰國全境將只售電動車，不再販賣汽柴油車。

美國知名的電動車品牌特斯拉，於去年正式進入泰國市場，在12月7號的發布會當天，光是在網路上Model 3和Model Y的預購數量就超過了4000台，以泰國的物價水準來看，這兩款電動車的售價都不算便宜，特斯拉Model 3要199萬泰銖，而Model Y則是售230萬泰銖，相當於泰國人平均年收（約30萬泰銖）的7倍。不過，對大部分泰國人而言，購車貸款（按揭）成數是可以拉到很高的，在符合一定條件的情況下，甚至可以拿到100%的銀行貸款，這也是為什麼很多剛出社會的新鮮人，送自己的第一份禮物就是買輛好車。

Photo Credit: GettyImages 美國最大電動汽車公司特斯拉。

當然，除了高端電動車市場外，價格相對實惠的中國產電動車，也吸引不少中產階級的目光。儘管泰國仍是日系車廠與汽車相關企業的大本營，但由於優惠政策的影響，中資背景的比亞迪、長城汽車等都鎖定泰國車市大舉擴張，以長城汽車為例，截至2022年底全泰國直營與加盟店面已超過60家。另一方面，價格方面的優勢也有助於中國廠牌進軍泰國，同為電動車，特斯拉動輒兩百萬泰銖，日系的豐田2022年推出的首款量產型電動車bZ4X，經過政府補貼後的售價仍高達183萬泰銖，而中國東風系列的Volt City EV，則推出簡配版電動車，僅售32.5萬泰銖，可謂目前的市場最低價，只不過泰國民眾是否買單，抑或是對品質或資安仍有顧慮而寧願選擇較貴的美系日系車款，仍需要一段時間來觀察。

不光是車廠間競爭激烈，瞄準電動車一二級供應鏈，以及連帶的零組件與組裝服務，甚至是周邊的商機等，更多的大廠這幾年也爭相加入電動車的賽局。舉例來說，來自台灣的富士康集團，已與泰國石油PTT成立的合資公司Horizon Plus，計畫投資高達20億美元，在未來幾年內引進富士康的模組化開發平台，以及其他提供造車turn-key方案的軟硬體服務。此外，像是泰國本土的新創公司MuvMi，就結合了長年經營水陸交通的Chao Phraya Express公司，打算研擬發展電力為主的市區交通方案，來代替雖具有特色卻伴隨高污染的嘟嘟車和柴油動力接駁船。