連嘟嘟車也要全面電動化，泰國政府「3030政策」要如何發展電動車產業？
我們想讓你知道的是
被譽為「東方底特律」的泰國，在擁有多年傳統汽車製造產業鏈的基礎下，近年也搭上發展電動車的熱潮，泰國政府在2021年中出台的「3030政策」就指出了，2030年以前，要達到至少30%的出廠汽車要是電動車（約莫75萬輛）的目標。
為跟上國際主流的減碳目標，響應巴黎協議以降的淨零永續承諾，並基於經濟發展與吸引外資等考量，泰國政府在特定的幾個領域積極推動綠色轉型，其中電動車市場的潛力龐大，且汽車產業在大多數工業化國家，由於其產業鏈涵蓋廣泛的關係，都被視作攸關國本的重點扶植領域。泰國一向有「東方底特律」的稱號，又是亞太地區主要的車輛生產基地，自然要在電動車的市場搶佔一席之地，畢竟，電動車被看好是繼智慧型手機之後，即將要廣泛成為人類生活的日常，影響每天的交通方式。
根據泰國外商總會（JFCCT）前主席，前貿易院顧問康樹德先生的看法，泰國長期都是亞太地區的汽車製造中心，從零組件到車體的組裝，乃至上下游一級二級的供應鏈都很完整，技術也相對成熟，若要轉型符合電動車市場的需求，技術的引進、人才培育、與基礎設施的建置尤為重要。受到政府在COP26大會上承諾碳中和的影響，康樹德在2021年便整合了來自台灣的充電樁系統商Noodoe，所自創的本土品牌ESPRO，主打東南亞的電動車充電站市場，除了硬體的設置外，更是看好後續的週邊商機，鎖定充電樁軟體服務，以及車聯網管理系統等等多元商業模式。
與此同時，泰國投資委員會（BOI）也從2020年開始，便持續推動針對電動車主要零部件的投資獎勵，其中也包含在既有的1000多個充電站之外，逐步擴充未來幾年內要達到擁有12000座快充站的目標。此舉吸引了泰國本身大型集團，例如Energy Absolute（EA），泰國石油（PTT）等業者的搶進，在需求多的商場，新建的大型集合住宅，以及加油站等場域，都可以看到不同廠牌的充電樁，提供日益增加的電動車充電所需的服務。
不久前一則泰國當地報導，發現在曼谷熱鬧的市區，已開始出現了以電力為驅動的嘟嘟車穿梭在複雜的巷弄與車陣中。雖說以現行的價格來看，常規以嘟嘟車為謀生的工作者不太可能全面替換成電動車，但這也是放出一個訊號：從高端到大眾的市場，泰國真的要開始邁入電動車時代了。
泰國政府在2021年中出台的「3030政策」就指出：2030年以前，至少30%的出廠汽車要是電動車（約莫75萬輛），而到了2035年起，泰國全境將只售電動車，不再販賣汽柴油車。
美國知名的電動車品牌特斯拉，於去年正式進入泰國市場，在12月7號的發布會當天，光是在網路上Model 3和Model Y的預購數量就超過了4000台，以泰國的物價水準來看，這兩款電動車的售價都不算便宜，特斯拉Model 3要199萬泰銖，而Model Y則是售230萬泰銖，相當於泰國人平均年收（約30萬泰銖）的7倍。不過，對大部分泰國人而言，購車貸款（按揭）成數是可以拉到很高的，在符合一定條件的情況下，甚至可以拿到100%的銀行貸款，這也是為什麼很多剛出社會的新鮮人，送自己的第一份禮物就是買輛好車。
當然，除了高端電動車市場外，價格相對實惠的中國產電動車，也吸引不少中產階級的目光。儘管泰國仍是日系車廠與汽車相關企業的大本營，但由於優惠政策的影響，中資背景的比亞迪、長城汽車等都鎖定泰國車市大舉擴張，以長城汽車為例，截至2022年底全泰國直營與加盟店面已超過60家。另一方面，價格方面的優勢也有助於中國廠牌進軍泰國，同為電動車，特斯拉動輒兩百萬泰銖，日系的豐田2022年推出的首款量產型電動車bZ4X，經過政府補貼後的售價仍高達183萬泰銖，而中國東風系列的Volt City EV，則推出簡配版電動車，僅售32.5萬泰銖，可謂目前的市場最低價，只不過泰國民眾是否買單，抑或是對品質或資安仍有顧慮而寧願選擇較貴的美系日系車款，仍需要一段時間來觀察。
不光是車廠間競爭激烈，瞄準電動車一二級供應鏈，以及連帶的零組件與組裝服務，甚至是周邊的商機等，更多的大廠這幾年也爭相加入電動車的賽局。舉例來說，來自台灣的富士康集團，已與泰國石油PTT成立的合資公司Horizon Plus，計畫投資高達20億美元，在未來幾年內引進富士康的模組化開發平台，以及其他提供造車turn-key方案的軟硬體服務。此外，像是泰國本土的新創公司MuvMi，就結合了長年經營水陸交通的Chao Phraya Express公司，打算研擬發展電力為主的市區交通方案，來代替雖具有特色卻伴隨高污染的嘟嘟車和柴油動力接駁船。
Tags：
以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、 Chatbot 、 ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。