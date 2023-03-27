《阿根廷1985》雖未收穫奧斯卡，但軍政府恐怖統治至今仍影響阿根廷政局

文：向駿（Antonio C. Hsiang，現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）

電影《阿根廷1985》（Argentina 1985）榮獲美國電影藝術與科學學院第95屆奧斯卡金像獎的最佳國際影片提名，這是繼1985年《官方說法》（La Historia Oficial）榮獲最佳外語片，以及《五月廣場母親》（Las Madres de la Plaza de Mayo/The Mothers of Plaza de Mayo）獲最佳紀錄片提名後，阿根廷軍政府（1976－1983）題材再次獲奧斯卡青睞。

阿根廷官方歷史

1982年6月14日，阿根廷軍政府總統加爾鐵里（Leopoldo Galtieri）在英阿福克蘭戰爭失利遭政變推翻後，奧斯卡・聖瓊（Alfredo Oscar Saint-Jean,1982.6.18－1983.7.1）和比尼奧內（Reynaldo Bignone,1982.7.1－1983.12.10）短暫擔任臨時國家領導人。

1983年12月10日，民選總統阿方辛（Raúl Ricardo Alfonsín）就職後，下令曾涉及綁架、刑求、謀殺上萬阿根廷平民的9名軍政府成員必須受審，負責審訊的重任落在檢查官斯特拉塞拉（Julio Strassera）和副檢查官歐甘波（Luis Moreno Ocampo）身上。1985年9月18日斯特拉塞拉在結案陳述中說「我們將給這些軍方指揮官當年沒有給受害者的公平審判。」他的結辯以兩個字結束：Nunca Más（不讓悲劇重演）。

然而被起訴的前軍政府高層們，並沒有獲得檢方要求的刑罰。其中幾位被無罪釋放，好幾位被輕判，甚至到了下屆政府又有幾位被特赦。《阿根廷1985》導演米特（Santiago Mitre）所說：「我認為當時這個審訊，象徵著人們的團結。見證社會在經歷阿根廷史上最黑暗時代之後如何復原。見證社會是可以朝好的、正確的、具啟發性的方向前進。」

創辦於1922年9月15日的《外交事務》期刊（Foreign Affairs），去年為慶祝出版100週年，邀請學者就不同地區挑出五本「世紀書籍」（Books for the Century），美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）拉美區域資深研究員歐尼爾（Shannon K. O’Neil）挑選的五本之一就是《永遠不再：阿根廷國家失蹤委員會報告》（Nunca Más: The Report of the Argentine National Commission on the Disappeared），原因是該報告「令人震撼的清晰內容，提升了在阿根廷和整個拉美對民主的支持。」《經濟學人》拉美專欄（Bello）認為《阿根廷1985》幫助我們了解當前的政治，舉例說明如下。

去年9月，《阿根廷1985》上映前夕，當年的副檢察官歐甘波接受當地媒體訪問時指出，1985年這個持續五個月的案件作證人數多達800位，包括兩位前總統。當被問到如何和當前政治兩極化對比時，他特別提到當時阿根廷軍方和國內游擊組織武裝鬥爭的嚴重性，當年審判的重要教訓就是「死亡不能當成政治武器」，他暗示的是2015年1月檢察官尼斯曼（Alberto Nisman）死亡懸案。