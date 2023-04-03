2023/04/03,
生活

黃婷《一直走就不怕孤獨了》：在育空河上你發現，什麼也不做，竟然可以是一種幸福

黃婷《一直走就不怕孤獨了》：在育空河上你發現，什麼也不做，竟然可以是一種幸福
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

本書以四種視角：第一人稱、第二人稱、日記體、書信體，引領讀者攀登聖母峰基地營、悠遊育空河、遠赴南極、橫跨俄羅斯。在每一段紀錄之中除了有對各種風土民情的細膩描述之外，也有作者對自身生命的深刻省思。 

文：黃婷

江湖

划船的生活空白卻又飽滿。

除了每日必須前行的里程數，就沒有再多必須做的事。經過整日勞動，你喜歡夜裡酒足飯飽之後，坐在營火旁望著大河悠悠，一坐一兩個小時，看天色從藍、黃、橘，漸漸轉為灰，聽著大地無聲，光陰無聲，直到蚊子多了，才入帳篷安歇。

有夥伴戲稱那營火不知能給人下什麼蠱，每個人望著它，目光都漸漸柔和了，癡了，好久好久。火焰忽明忽暗，燒紅的炭以極緩慢的速度萎縮，終至功成身退為灰燼，也為疲勞的一天作結。

你幾乎想不起來，已有多久不曾這樣，奢侈地虛擲光陰，漫無目的，將自己融為火堆裡奄奄一息的廢柴，任憑分秒流逝、烈火燒盡，卻什麼也不做，只是放空。

在城市的日子裡，在那大排長龍的人生軌道上，你總是習慣把每天的行程表填滿：早上追趕文稿進度、下午進公司上班、晚上交際聚餐、夜半再繼續工作⋯⋯做完一件事又緊接著下一件，見完一個朋友又擔心冷落了另一個；怕時間太快，來不及學想學的東西，怕競爭太多，一不努力就要被市場淘汰⋯⋯恐懼占滿了你的意識，於是容不得生活的一點點空白，忽略了空白所能帶來的豐盛。

曾幾何時，你成了自己最不想成為的、汲汲營營的人。

在育空河上你發現，什麼也不做，竟然可以是一種幸福。

更讓你想不到的是：這樣的生活，你仍不曾感覺失去過什麼，反而，飽滿充盈。

你的手機全然斷訊，更別提網際網路，高緯度時間帶超越你的經驗法則，只能隨著日昇月落去感覺分秒的運行。你無法跟外界取得任何聯繫，好像也沒有必要，在這北美大地、育空河畔的荒野，日常生活已不是選擇，生活只是生活本身，它不倚賴你經營，也無所謂什麼目標與追求，它擺脫了責任義務、競爭衝突，僅回到一個人呼吸在天地之間的根本：活著。

生活著。

划船、炊飯、發呆、睡覺、看日昇月落，你只是這樣，自顧自地活著。

你明白了你什麼都不需要，除了一頓溫飽，和讓隔日醒來能有力氣往前划的一夜好眠。

這八天，你花了比過去三十多年加起來都還要多的時間發呆。

原來人在天地間最適合做的事情，就是發呆。

發呆時看那些樹上棲息著的形形色色的鳥，草原上曬太陽的牛羊，安靜的你體會到牠們的安靜，覺得自己跟牠們如此相似、如此接近。

終其一生僅是「發呆」和「吃」的鳥與牛羊，看似毫無貢獻，不也默默身為宇宙的一份子，讓地球和諧地運行著？

就這樣發呆，不時眺望著大河想心事，你想起十二歲時第一本讀的金庸小說，《射鵰英雄傳》第一回，有個酒店老闆曲三，跛了條腿，武功深藏不露，在臨安錢塘江畔的小酒店賣酒。彼時主人翁郭靖與楊康還沒出生，他們的父親郭嘯天與楊鐵心不時在酒店裡喝酒，談論紛亂的時局，曲三偶爾插上兩句話，都頗有見地。說完了，也不多作解釋，不管他人認同與否，就拉張板凳坐在門口，對著大江默默想他的心事。

小說裡，金庸細細地描摹著武林「江湖」的開場情境。江水浩浩湯湯，恰似具象了時光的流轉。大河滾滾不休地奔流而去，天寬地闊，夕陽西下，紅霞滿天，一間破舊的小酒館，簷下獨坐因身殘而更顯得歷經風霜的武林高手，一對深不見底的眸子，沈默裡映照出說不完的故事⋯⋯

那畫面，開啟了年幼的你進武俠小說世界的門，從此在你內心的小宇宙裡，有個世外桃源，你在那裡隱遁了現實生活的無力感。每當滯悶來襲，便想像著一個行遊江湖的人生，想像隨時可以拋開一切，萬事皆空，出走。

你沉醉於「江湖」兩個字所帶來的意象。江與湖，彷彿就是天下，概括了人一生的經歷。你曾在書上讀到，江湖一詞源於《莊子》裡寫的「相濡以沫，不如相忘於江湖」，說的是在枯水中靠彼此唾液相依、才得以活下去的魚，感嘆著倒不如各自放逐於大江大湖的自由自在。武俠小說大師古龍引申：「有人的地方，就是江湖。」「人在江湖，身不由己。」

這是不是許多年來，你不斷在出走的理由？

順應著宿命，在人群中轉悠一陣之後，便會開始為無形的桎梏而感到透不過氣來。也許你總太過於認真扮演著被賦予的角色，太投入執行著被交付的任務，怕別人失望，卻沒有多餘時間停下來看看自己。你像是在滾水中煮著的雞蛋，沸騰的水啪嗒啪嗒狂冒著泡沫，急切地將你推滾在水面之上旋轉、滾動不已，看似熱鬧歡愉、眾水簇擁，實則無所適從、身不由己。

天知道，儘管目前的人生看來無可挑剔，儘管你似已擁抱著多數人渴望的理想生活，可每隔一段時間，你依然渴望逃離，渴望從人群中脫隊，背著一個包袱，像走天涯的俠客，放逐自己於莽莽江湖。不為了哪裡，只為了出去。

站在朗朗晴空下的育空河畔，山林靜謐在側，大水奔流，世界的各種生物相安無事，你孑然一身的那一刻，終於不再為了什麼而追逐，終於心中了無罣礙，酣暢無比，你看見了《阿拉斯加之死》裡的主人翁克里斯多夫所渴望看見的風景，無邊無際，在荒野間，獲得了嚮往的真正自由。

生命如河　一點一滴流過了
沒有什麼永遠不變的
至少我能　把你牢記著
愛戀如河　一生一世綿延著
你曾帶我看過最美的
在我靈魂　烙印著

野生

遠離了人群，你開始靠近人類以外的生物。大大小小的各種，在這原始的大地上悠然自得的生物。

綿延於北美大陸間的育空河，古時曾是淘金人絡繹不絕的水道，如今塵封了歷史，杳無人跡。天空、河水、山、樹連成圖畫般的風景，沈穩地在你眼前靜謐著。你身在圖畫裡，也成為天寬地闊裡的小小點綴。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。