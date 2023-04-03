黃婷《一直走就不怕孤獨了》：在育空河上你發現，什麼也不做，竟然可以是一種幸福

文：黃婷

江湖

划船的生活空白卻又飽滿。

除了每日必須前行的里程數，就沒有再多必須做的事。經過整日勞動，你喜歡夜裡酒足飯飽之後，坐在營火旁望著大河悠悠，一坐一兩個小時，看天色從藍、黃、橘，漸漸轉為灰，聽著大地無聲，光陰無聲，直到蚊子多了，才入帳篷安歇。

有夥伴戲稱那營火不知能給人下什麼蠱，每個人望著它，目光都漸漸柔和了，癡了，好久好久。火焰忽明忽暗，燒紅的炭以極緩慢的速度萎縮，終至功成身退為灰燼，也為疲勞的一天作結。

你幾乎想不起來，已有多久不曾這樣，奢侈地虛擲光陰，漫無目的，將自己融為火堆裡奄奄一息的廢柴，任憑分秒流逝、烈火燒盡，卻什麼也不做，只是放空。

在城市的日子裡，在那大排長龍的人生軌道上，你總是習慣把每天的行程表填滿：早上追趕文稿進度、下午進公司上班、晚上交際聚餐、夜半再繼續工作⋯⋯做完一件事又緊接著下一件，見完一個朋友又擔心冷落了另一個；怕時間太快，來不及學想學的東西，怕競爭太多，一不努力就要被市場淘汰⋯⋯恐懼占滿了你的意識，於是容不得生活的一點點空白，忽略了空白所能帶來的豐盛。

曾幾何時，你成了自己最不想成為的、汲汲營營的人。

在育空河上你發現，什麼也不做，竟然可以是一種幸福。

更讓你想不到的是：這樣的生活，你仍不曾感覺失去過什麼，反而，飽滿充盈。

你的手機全然斷訊，更別提網際網路，高緯度時間帶超越你的經驗法則，只能隨著日昇月落去感覺分秒的運行。你無法跟外界取得任何聯繫，好像也沒有必要，在這北美大地、育空河畔的荒野，日常生活已不是選擇，生活只是生活本身，它不倚賴你經營，也無所謂什麼目標與追求，它擺脫了責任義務、競爭衝突，僅回到一個人呼吸在天地之間的根本：活著。

生活著。

划船、炊飯、發呆、睡覺、看日昇月落，你只是這樣，自顧自地活著。

你明白了你什麼都不需要，除了一頓溫飽，和讓隔日醒來能有力氣往前划的一夜好眠。

這八天，你花了比過去三十多年加起來都還要多的時間發呆。

原來人在天地間最適合做的事情，就是發呆。

發呆時看那些樹上棲息著的形形色色的鳥，草原上曬太陽的牛羊，安靜的你體會到牠們的安靜，覺得自己跟牠們如此相似、如此接近。

終其一生僅是「發呆」和「吃」的鳥與牛羊，看似毫無貢獻，不也默默身為宇宙的一份子，讓地球和諧地運行著？

就這樣發呆，不時眺望著大河想心事，你想起十二歲時第一本讀的金庸小說，《射鵰英雄傳》第一回，有個酒店老闆曲三，跛了條腿，武功深藏不露，在臨安錢塘江畔的小酒店賣酒。彼時主人翁郭靖與楊康還沒出生，他們的父親郭嘯天與楊鐵心不時在酒店裡喝酒，談論紛亂的時局，曲三偶爾插上兩句話，都頗有見地。說完了，也不多作解釋，不管他人認同與否，就拉張板凳坐在門口，對著大江默默想他的心事。

小說裡，金庸細細地描摹著武林「江湖」的開場情境。江水浩浩湯湯，恰似具象了時光的流轉。大河滾滾不休地奔流而去，天寬地闊，夕陽西下，紅霞滿天，一間破舊的小酒館，簷下獨坐因身殘而更顯得歷經風霜的武林高手，一對深不見底的眸子，沈默裡映照出說不完的故事⋯⋯

那畫面，開啟了年幼的你進武俠小說世界的門，從此在你內心的小宇宙裡，有個世外桃源，你在那裡隱遁了現實生活的無力感。每當滯悶來襲，便想像著一個行遊江湖的人生，想像隨時可以拋開一切，萬事皆空，出走。

你沉醉於「江湖」兩個字所帶來的意象。江與湖，彷彿就是天下，概括了人一生的經歷。你曾在書上讀到，江湖一詞源於《莊子》裡寫的「相濡以沫，不如相忘於江湖」，說的是在枯水中靠彼此唾液相依、才得以活下去的魚，感嘆著倒不如各自放逐於大江大湖的自由自在。武俠小說大師古龍引申：「有人的地方，就是江湖。」「人在江湖，身不由己。」

這是不是許多年來，你不斷在出走的理由？

順應著宿命，在人群中轉悠一陣之後，便會開始為無形的桎梏而感到透不過氣來。也許你總太過於認真扮演著被賦予的角色，太投入執行著被交付的任務，怕別人失望，卻沒有多餘時間停下來看看自己。你像是在滾水中煮著的雞蛋，沸騰的水啪嗒啪嗒狂冒著泡沫，急切地將你推滾在水面之上旋轉、滾動不已，看似熱鬧歡愉、眾水簇擁，實則無所適從、身不由己。

天知道，儘管目前的人生看來無可挑剔，儘管你似已擁抱著多數人渴望的理想生活，可每隔一段時間，你依然渴望逃離，渴望從人群中脫隊，背著一個包袱，像走天涯的俠客，放逐自己於莽莽江湖。不為了哪裡，只為了出去。

站在朗朗晴空下的育空河畔，山林靜謐在側，大水奔流，世界的各種生物相安無事，你孑然一身的那一刻，終於不再為了什麼而追逐，終於心中了無罣礙，酣暢無比，你看見了《阿拉斯加之死》裡的主人翁克里斯多夫所渴望看見的風景，無邊無際，在荒野間，獲得了嚮往的真正自由。

生命如河 一點一滴流過了

沒有什麼永遠不變的

至少我能 把你牢記著

愛戀如河 一生一世綿延著

你曾帶我看過最美的

在我靈魂 烙印著

野生

遠離了人群，你開始靠近人類以外的生物。大大小小的各種，在這原始的大地上悠然自得的生物。

綿延於北美大陸間的育空河，古時曾是淘金人絡繹不絕的水道，如今塵封了歷史，杳無人跡。天空、河水、山、樹連成圖畫般的風景，沈穩地在你眼前靜謐著。你身在圖畫裡，也成為天寬地闊裡的小小點綴。