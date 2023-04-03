黃婷《一直走就不怕孤獨了》：在育空河上你發現，什麼也不做，竟然可以是一種幸福
我們想讓你知道的是
本書以四種視角：第一人稱、第二人稱、日記體、書信體，引領讀者攀登聖母峰基地營、悠遊育空河、遠赴南極、橫跨俄羅斯。在每一段紀錄之中除了有對各種風土民情的細膩描述之外，也有作者對自身生命的深刻省思。
文：黃婷
江湖
划船的生活空白卻又飽滿。
除了每日必須前行的里程數，就沒有再多必須做的事。經過整日勞動，你喜歡夜裡酒足飯飽之後，坐在營火旁望著大河悠悠，一坐一兩個小時，看天色從藍、黃、橘，漸漸轉為灰，聽著大地無聲，光陰無聲，直到蚊子多了，才入帳篷安歇。
有夥伴戲稱那營火不知能給人下什麼蠱，每個人望著它，目光都漸漸柔和了，癡了，好久好久。火焰忽明忽暗，燒紅的炭以極緩慢的速度萎縮，終至功成身退為灰燼，也為疲勞的一天作結。
你幾乎想不起來，已有多久不曾這樣，奢侈地虛擲光陰，漫無目的，將自己融為火堆裡奄奄一息的廢柴，任憑分秒流逝、烈火燒盡，卻什麼也不做，只是放空。
在城市的日子裡，在那大排長龍的人生軌道上，你總是習慣把每天的行程表填滿：早上追趕文稿進度、下午進公司上班、晚上交際聚餐、夜半再繼續工作⋯⋯做完一件事又緊接著下一件，見完一個朋友又擔心冷落了另一個；怕時間太快，來不及學想學的東西，怕競爭太多，一不努力就要被市場淘汰⋯⋯恐懼占滿了你的意識，於是容不得生活的一點點空白，忽略了空白所能帶來的豐盛。
曾幾何時，你成了自己最不想成為的、汲汲營營的人。
在育空河上你發現，什麼也不做，竟然可以是一種幸福。
更讓你想不到的是：這樣的生活，你仍不曾感覺失去過什麼，反而，飽滿充盈。
你的手機全然斷訊，更別提網際網路，高緯度時間帶超越你的經驗法則，只能隨著日昇月落去感覺分秒的運行。你無法跟外界取得任何聯繫，好像也沒有必要，在這北美大地、育空河畔的荒野，日常生活已不是選擇，生活只是生活本身，它不倚賴你經營，也無所謂什麼目標與追求，它擺脫了責任義務、競爭衝突，僅回到一個人呼吸在天地之間的根本：活著。
生活著。
划船、炊飯、發呆、睡覺、看日昇月落，你只是這樣，自顧自地活著。
你明白了你什麼都不需要，除了一頓溫飽，和讓隔日醒來能有力氣往前划的一夜好眠。
這八天，你花了比過去三十多年加起來都還要多的時間發呆。
原來人在天地間最適合做的事情，就是發呆。
發呆時看那些樹上棲息著的形形色色的鳥，草原上曬太陽的牛羊，安靜的你體會到牠們的安靜，覺得自己跟牠們如此相似、如此接近。
終其一生僅是「發呆」和「吃」的鳥與牛羊，看似毫無貢獻，不也默默身為宇宙的一份子，讓地球和諧地運行著？
就這樣發呆，不時眺望著大河想心事，你想起十二歲時第一本讀的金庸小說，《射鵰英雄傳》第一回，有個酒店老闆曲三，跛了條腿，武功深藏不露，在臨安錢塘江畔的小酒店賣酒。彼時主人翁郭靖與楊康還沒出生，他們的父親郭嘯天與楊鐵心不時在酒店裡喝酒，談論紛亂的時局，曲三偶爾插上兩句話，都頗有見地。說完了，也不多作解釋，不管他人認同與否，就拉張板凳坐在門口，對著大江默默想他的心事。
小說裡，金庸細細地描摹著武林「江湖」的開場情境。江水浩浩湯湯，恰似具象了時光的流轉。大河滾滾不休地奔流而去，天寬地闊，夕陽西下，紅霞滿天，一間破舊的小酒館，簷下獨坐因身殘而更顯得歷經風霜的武林高手，一對深不見底的眸子，沈默裡映照出說不完的故事⋯⋯
那畫面，開啟了年幼的你進武俠小說世界的門，從此在你內心的小宇宙裡，有個世外桃源，你在那裡隱遁了現實生活的無力感。每當滯悶來襲，便想像著一個行遊江湖的人生，想像隨時可以拋開一切，萬事皆空，出走。
你沉醉於「江湖」兩個字所帶來的意象。江與湖，彷彿就是天下，概括了人一生的經歷。你曾在書上讀到，江湖一詞源於《莊子》裡寫的「相濡以沫，不如相忘於江湖」，說的是在枯水中靠彼此唾液相依、才得以活下去的魚，感嘆著倒不如各自放逐於大江大湖的自由自在。武俠小說大師古龍引申：「有人的地方，就是江湖。」「人在江湖，身不由己。」
這是不是許多年來，你不斷在出走的理由？
順應著宿命，在人群中轉悠一陣之後，便會開始為無形的桎梏而感到透不過氣來。也許你總太過於認真扮演著被賦予的角色，太投入執行著被交付的任務，怕別人失望，卻沒有多餘時間停下來看看自己。你像是在滾水中煮著的雞蛋，沸騰的水啪嗒啪嗒狂冒著泡沫，急切地將你推滾在水面之上旋轉、滾動不已，看似熱鬧歡愉、眾水簇擁，實則無所適從、身不由己。
天知道，儘管目前的人生看來無可挑剔，儘管你似已擁抱著多數人渴望的理想生活，可每隔一段時間，你依然渴望逃離，渴望從人群中脫隊，背著一個包袱，像走天涯的俠客，放逐自己於莽莽江湖。不為了哪裡，只為了出去。
站在朗朗晴空下的育空河畔，山林靜謐在側，大水奔流，世界的各種生物相安無事，你孑然一身的那一刻，終於不再為了什麼而追逐，終於心中了無罣礙，酣暢無比，你看見了《阿拉斯加之死》裡的主人翁克里斯多夫所渴望看見的風景，無邊無際，在荒野間，獲得了嚮往的真正自由。
生命如河 一點一滴流過了
沒有什麼永遠不變的
至少我能 把你牢記著
愛戀如河 一生一世綿延著
你曾帶我看過最美的
在我靈魂 烙印著
野生
遠離了人群，你開始靠近人類以外的生物。大大小小的各種，在這原始的大地上悠然自得的生物。
綿延於北美大陸間的育空河，古時曾是淘金人絡繹不絕的水道，如今塵封了歷史，杳無人跡。天空、河水、山、樹連成圖畫般的風景，沈穩地在你眼前靜謐著。你身在圖畫裡，也成為天寬地闊裡的小小點綴。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。