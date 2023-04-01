【2023台大電影節】影評徵文：經典名作《廣島之戀》，到底從二戰的核爆中說了什麼故事？

文：李達緯

《廣島之戀》呈現二戰廣島（Hiroshima）核爆與1957年發生在廣島的一段愛情故事。圍繞著三名主角：一名赴廣島拍攝和平宣傳電影的的法國女子、一名廣島的在地日本男子與一名德國軍官展開。探討著創傷與愛情、遺忘與記憶、觀看與訴說、認識與瘋狂。

電影的開頭是一連串博物館裡的模型、偽紀錄片與新聞報導裡病體的見證。那些檔案如此逼真，以致人們紛紛落淚，並感嘆命運的摧殘，但我們仍然沒有真正「理解」廣島。

其中，日本男子說了一句：“You saw nothing in Hiroshima.”

因此，進入本片的第一把鑰匙，便是廣島核爆的「不可認識性」：我們無法透過檔案、證據來逼近核爆經驗的真實；於是緊追而來的問題便是：那麼，本片將以如何的形式呈現廣島核爆的經驗？

Photo Credit: 《廣島之戀》

其次我們應該注意的，是法國女子所言：“It goes on...It will begin all over again.”

核爆的經驗拒絕，被如同奧德修斯（Odysseus）的傷疤般對待，被推入時間的背景中。核爆的經驗今日仍然持續，未來亦再度重演。特別的是，法國女子卻十足帶有「背景」的存在：“I lie and I tell the truth.”而且有著“doubtful moral”，引發觀眾好奇其性格的生成「背景」，同時好奇導演如何不用背景來展現「背景」。

最後，“Just as in love this illusion exists, this illusion of being able never to forget, so I was under the illusion that I would never forget Hiroshima.”

愛戀與創傷相同，都是在瘋狂狀態下方能體驗與理解，兩者同樣面臨記憶與遺忘，甚至在本片中同時經歷著記憶與遺忘。

電影的開頭是女聲作為敘事主角，見證核爆的歷史存在，而男聲則是反主角的存在：在廣島我們什麼也沒有看到。稍後我們發現女聲連續至魚水之餘的法國女子，而男聲則連續至日本男子。

核爆經驗中作為被理解對象的男聲行動元代表，在主要敘事中則由法國女子擔任被理解的訥韋爾（Nevers）經驗——在約定私奔那天，法國女子深愛的敵營的德國軍官被射殺，那是法國解放日的前一天，與隨後在地窖中從瘋狂而恢復理智的經驗——的訴說者。從見證、複製的不可認識，到放棄知性理解，一同陷入瘋狂狀態，電影帶領我們走過理解他人之痛苦的歷程。

Photo Credit: 《廣島之戀》

本文試圖提出，電影透過敘事、影像、音樂等方式進行疊合，將時間性的縱深拉平至前景，將一切的經驗於當下展開。然而，電影的主要敘事，卻從法國女子回國前一天的凌晨4點鐘開始，隨著日本男子與法國女子的分合、法國女子的去留抉擇展開。

從白天到夜晚，時間性在主要敘事軸中如此顯眼，隨著班機起飛時間的迫近，累加觀者的懸疑情緒。一來，我們了解到導演並不試圖透過抹除時間標誌來解消時間性，而是從時間出發，證成透過時間觀看的不可認識性。

二來，不斷倒數的時間將當下經驗推至前景，並排拒時間軸上之前或之後的回憶或幻想，以致此刻喧囂得不可忽視。電影並不把我們從直流的時間軸中解散，以致漂泊無定，乃是於當下定錨，將一切的思緒與經驗推至此刻。

我們不再將認識的對象化約為客體，為完整無缺的歷史事件，將之推入過去的時間軸，又試圖以感官的刺激重現當時的經驗、以理性加以認識；走向放下主客對立，理智止步而一同陷入瘋狂狀態，放棄時間性的溯游，重新於當下經驗並理解。

從回憶的重訴開始，法國女子偕同日本男子，召喚回她昔日的訥韋爾經驗。那段經驗在時間軸上較前乃毫無疑問，而當下在廣島引發的記憶，則拒絕以背景或對於任何已完結而塵封於過往的回溯行為加以認知。

正是在廣島，訥韋爾經驗才得以被訴說、被理解。訥韋爾與廣島的疊合，讓法國女子在重訴記憶的當下，於此時此地再一次地經驗創傷。

訥韋爾與廣島，除了同樣有使人駐足欣賞的河流外，那些在訥韋爾的地窖中清醒的無數夜晚，與廣島不眠的夜；地窖中彷彿不會重新升起的太陽（時間性的喪失使德國軍官總不真正離開法國女子），與在廣島不願迎接使兩人分別的日出——都同樣召喚起兩個城市的重疊。

影像上，兩個城市也重疊在一起，尤其是當女子徘徊在廣島街道時，訥韋爾與廣島的街衢影像並置。值得重申的是，這些重疊並不是背景的訥韋爾經驗與前景的廣島經驗的疊合，而是在廣島——正是在廣島才能——重新經歷記憶中的訥韋爾經驗。

最好的證明是在音樂的運用上。同樣從時間性出發，每當法國女子陷入時間軸在前的訥韋爾經驗時，總是有一段顆粒狀的木管音樂，隨後加入鋼琴的一段引子，幫助觀者進入法國女子的記憶。

敘事從時間性的回憶與重訴開始，但其本質上無法通往認識的彼端；然而最後一次的音樂響起時，電影已然放棄視覺的、語言的敘事（觀看的、訴說的不可認識性），透過法國女子與日本男子眼神的交流，他們確實共同經歷了最後一哩的經驗的共感，而打破了回溯的嘗試——在廣島，一切都在當下經歷。