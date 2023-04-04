昆西瓊斯《Q的十二個音符》：如果我讓負面意見阻礙我，音樂史或許就要改寫了
我們想讓你知道的是
全球知名流行音樂製作人Q，打造麥可・傑克森等知名歌手暢銷國際，引領世界流行樂壇。同時他也是小號演奏家、作曲家，更打造史上最暢銷音樂專輯（麥可・傑克森的“Thriller”，全球銷量超過一億張） ，創下最高紀錄。本書堪稱作者以音樂締造傳奇一生的世紀獻禮。
文：昆西．瓊斯（Quincy Jones）
E調 越是不被看好，越要做到最好
我可以舉幾個一開始不被看好，最後卻獲得成功的例子，其中最諷刺的莫過於我與麥可・傑克森（Michael Jackson）合作，為他的前三張專輯《牆外》（Off the Wall）、《顫慄》（Thriller）和《飈》（Bad）擔任製作人。如果我讓負面意見阻礙在我跟自己能夠達到的目標之間，音樂史或許就要改寫了。但正如我所說，過早陷入自滿只會讓你看起來像個傻瓜，現在我將要敘述的這段軼事，讓你自行決定你將能夠從中學到什麼教訓。
六○年代末，我已經完全被電影配樂搞得筋疲力盡。當時我已經完成替三十五部電影配樂，其中有成功，也有失敗。大多數作曲家一年替一到兩部電影配樂，但我從來不會少於這個數字。我曾經一年替八部電影配樂！我只能用蠟燭兩頭燒來形容當時的我。我還記得自己每天經常只睡三個小時，不斷得用冷水去沖我的手以保持清醒。
在裘麗出生之後，我還有三個孩子，包括瑞秋、蒂娜和昆西瓊斯三世，所以一天下來，實際的工作時數並不長。同時，電影配樂師（尤其是黑人電影配樂師）處於好萊塢食物鏈的底端，很容易被其他人取代。我在音樂界的地位隨時處於岌岌可危的情況。稍有任何閃失，我的工作就會不保。最重要的是，我想擺脫必須為電影畫面譜曲的重複模式。我渴望回到唱片行業，想以自己的名義，為其他歌手製作專輯，享受自在創作的過程。不必去想著最後的期限，只想去創作讓我起雞皮疙瘩的作品。
一九六九年，我與克里德・泰勒（Creed Taylor）旗下的Impulse唱片公司簽約！並在七○年代由A&M發行多張專輯，包括最早的融合爵士樂唱片之一《在太空中行走》（Walking in Space）、《Gula Matari》、《體熱》（Body Heat）以及與約翰遜兄弟（The Brothers Johnson）合作的一系列作品等。
七○年代末，西德尼・呂美特邀請我擔任他的新電影《新綠野仙蹤》（The Wiz）的音樂製作人和音樂總監，我又被召回了電影界。原本我並不想要接下這份工作，但自從一九六四年西德尼替我接到替《典當商》（The Pawnbroker）這部電影配樂的第一份工作，我實在無法婉拒這個人情。
過去我與麥可・傑克森曾有過一面之緣，當時他只有十二歲年紀，《新綠野仙蹤》是我們第一次正式合作，他在片中扮演稻草人的角色。當我們開始排練時，麥可正準備透過史詩唱片公司（Epic Records）製作他自己的專輯，他請我幫他物色一個製作人。我當時為《新綠野仙蹤》進行前期製作其實已分身乏術，所以當時並未考慮接下這份工作。
但在我們排練的過程中，我見識到他除了超凡脫俗的天賦之外，麥可還展現出某種我從未見過的絕佳敬業精神。不管是在什麼情況下，他總是做好準備，他會確保每一個舞步、每一句台詞和歌詞都完美無缺，甚至連跟他一起合作的角色台詞，他都記住了。
我記得有一幕戲中，他被要求從他的稻草人身體中取出小紙條。紙條上寫滿了著名哲學家的諺語，他不斷地念錯蘇格拉底的發音。在他連續三天誤把蘇格拉底讀為「蘇哥拉底」卻沒有得到任何糾正，之後，我趁著休息的時候把他拉到一邊，小聲說：「麥可，在它成為習慣之前，我想你應該知道這個名字的發音是『蘇格拉底』」。
他極其謙虛地說：「真的嗎？」
然後我突然問他：「我想嘗試製作你的新唱片。」除了他的敬業精神和才華之外，他接受批評的能力也顯示，他正是我想與之合作的那種歌手。他同意了我的提議。
後來，當麥可告訴他的史詩唱片公司，希望由我替他製作專輯時，他的藝人開發部代表告訴他：「不行。昆西是爵士樂手，他只製作過約翰遜兄弟的專輯。他是爵士編曲家和作曲家。」
有很多年時間，我反覆聽到其他人對我做出這樣的定位。他們不知道我的音樂背景，他們告訴麥可，他可以找肯尼・甘布爾（Kenny Gamble）和里昂・胡夫（Leon Huff）擔任他的製作人。最後他與史詩唱片的經理弗雷迪・迪曼（Freddy DeMann）和羅恩・魏斯納（Ron Weisner）一起邀請我製作他的唱片。
他的唱片公司儘管不同意，但還是交由我來替麥可製作專輯，只是沒有對我抱太大期望，雖然他們點頭答應，卻不願意放手讓我去做。不過在那個時候，一切都不那麼重要了，因為發球權在我手上，我知道我可以滿足他們最低的期望，也可以超越他們的期望。除了唱片公司懷疑我的能力之外，許多人也懷疑成年後的麥可是否可以在單飛的情況下取得成功。
麥可和他的兄弟組成的「傑克森五人組」（Jackson 5）是眾所周知的，但是我想要幫助他擺脫以往的形象，還有超越他原有的音樂風格，看看他能把他的音樂延伸到多遠。我當時在奧斯卡頒獎典禮上聽到他為《金鼠王》這部電影演唱〈小班的歌〉（Ben），我知道他並沒有拿出最佳的表現。
最重要的是，我想幫助他發展其音樂天分，深入挖掘，而不去限制他在音樂這條路上的能走多遠。他有天分，也有幹勁。他更做足了功課，只是需要一些指導。除了從各個方面測試他的音樂天分，以及運用我多年來學到的一切助他一臂之力，比如降調小三度，讓他在高低音域方面有更多靈活性的運用，在節奏上我也做了些調整變化。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。