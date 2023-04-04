昆西瓊斯《Q的十二個音符》：如果我讓負面意見阻礙我，音樂史或許就要改寫了

文：昆西．瓊斯（Quincy Jones）

E調 越是不被看好，越要做到最好

我可以舉幾個一開始不被看好，最後卻獲得成功的例子，其中最諷刺的莫過於我與麥可・傑克森（Michael Jackson）合作，為他的前三張專輯《牆外》（Off the Wall）、《顫慄》（Thriller）和《飈》（Bad）擔任製作人。如果我讓負面意見阻礙在我跟自己能夠達到的目標之間，音樂史或許就要改寫了。但正如我所說，過早陷入自滿只會讓你看起來像個傻瓜，現在我將要敘述的這段軼事，讓你自行決定你將能夠從中學到什麼教訓。

六○年代末，我已經完全被電影配樂搞得筋疲力盡。當時我已經完成替三十五部電影配樂，其中有成功，也有失敗。大多數作曲家一年替一到兩部電影配樂，但我從來不會少於這個數字。我曾經一年替八部電影配樂！我只能用蠟燭兩頭燒來形容當時的我。我還記得自己每天經常只睡三個小時，不斷得用冷水去沖我的手以保持清醒。

在裘麗出生之後，我還有三個孩子，包括瑞秋、蒂娜和昆西瓊斯三世，所以一天下來，實際的工作時數並不長。同時，電影配樂師（尤其是黑人電影配樂師）處於好萊塢食物鏈的底端，很容易被其他人取代。我在音樂界的地位隨時處於岌岌可危的情況。稍有任何閃失，我的工作就會不保。最重要的是，我想擺脫必須為電影畫面譜曲的重複模式。我渴望回到唱片行業，想以自己的名義，為其他歌手製作專輯，享受自在創作的過程。不必去想著最後的期限，只想去創作讓我起雞皮疙瘩的作品。

一九六九年，我與克里德・泰勒（Creed Taylor）旗下的Impulse唱片公司簽約！並在七○年代由A&M發行多張專輯，包括最早的融合爵士樂唱片之一《在太空中行走》（Walking in Space）、《Gula Matari》、《體熱》（Body Heat）以及與約翰遜兄弟（The Brothers Johnson）合作的一系列作品等。

七○年代末，西德尼・呂美特邀請我擔任他的新電影《新綠野仙蹤》（The Wiz）的音樂製作人和音樂總監，我又被召回了電影界。原本我並不想要接下這份工作，但自從一九六四年西德尼替我接到替《典當商》（The Pawnbroker）這部電影配樂的第一份工作，我實在無法婉拒這個人情。

過去我與麥可・傑克森曾有過一面之緣，當時他只有十二歲年紀，《新綠野仙蹤》是我們第一次正式合作，他在片中扮演稻草人的角色。當我們開始排練時，麥可正準備透過史詩唱片公司（Epic Records）製作他自己的專輯，他請我幫他物色一個製作人。我當時為《新綠野仙蹤》進行前期製作其實已分身乏術，所以當時並未考慮接下這份工作。

但在我們排練的過程中，我見識到他除了超凡脫俗的天賦之外，麥可還展現出某種我從未見過的絕佳敬業精神。不管是在什麼情況下，他總是做好準備，他會確保每一個舞步、每一句台詞和歌詞都完美無缺，甚至連跟他一起合作的角色台詞，他都記住了。

我記得有一幕戲中，他被要求從他的稻草人身體中取出小紙條。紙條上寫滿了著名哲學家的諺語，他不斷地念錯蘇格拉底的發音。在他連續三天誤把蘇格拉底讀為「蘇哥拉底」卻沒有得到任何糾正，之後，我趁著休息的時候把他拉到一邊，小聲說：「麥可，在它成為習慣之前，我想你應該知道這個名字的發音是『蘇格拉底』」。

他極其謙虛地說：「真的嗎？」

然後我突然問他：「我想嘗試製作你的新唱片。」除了他的敬業精神和才華之外，他接受批評的能力也顯示，他正是我想與之合作的那種歌手。他同意了我的提議。

後來，當麥可告訴他的史詩唱片公司，希望由我替他製作專輯時，他的藝人開發部代表告訴他：「不行。昆西是爵士樂手，他只製作過約翰遜兄弟的專輯。他是爵士編曲家和作曲家。」

有很多年時間，我反覆聽到其他人對我做出這樣的定位。他們不知道我的音樂背景，他們告訴麥可，他可以找肯尼・甘布爾（Kenny Gamble）和里昂・胡夫（Leon Huff）擔任他的製作人。最後他與史詩唱片的經理弗雷迪・迪曼（Freddy DeMann）和羅恩・魏斯納（Ron Weisner）一起邀請我製作他的唱片。

他的唱片公司儘管不同意，但還是交由我來替麥可製作專輯，只是沒有對我抱太大期望，雖然他們點頭答應，卻不願意放手讓我去做。不過在那個時候，一切都不那麼重要了，因為發球權在我手上，我知道我可以滿足他們最低的期望，也可以超越他們的期望。除了唱片公司懷疑我的能力之外，許多人也懷疑成年後的麥可是否可以在單飛的情況下取得成功。

麥可和他的兄弟組成的「傑克森五人組」（Jackson 5）是眾所周知的，但是我想要幫助他擺脫以往的形象，還有超越他原有的音樂風格，看看他能把他的音樂延伸到多遠。我當時在奧斯卡頒獎典禮上聽到他為《金鼠王》這部電影演唱〈小班的歌〉（Ben），我知道他並沒有拿出最佳的表現。

最重要的是，我想幫助他發展其音樂天分，深入挖掘，而不去限制他在音樂這條路上的能走多遠。他有天分，也有幹勁。他更做足了功課，只是需要一些指導。除了從各個方面測試他的音樂天分，以及運用我多年來學到的一切助他一臂之力，比如降調小三度，讓他在高低音域方面有更多靈活性的運用，在節奏上我也做了些調整變化。