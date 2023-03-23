北科大與微軟合辦ChatGPT工作坊迴響熱烈，鼓勵學生以正向且負責的態度善用AI科技輔助學習

台北科技大學管理學院與台灣微軟舉辦ChatGPT實作系列工作坊，內容包含聊天機器人的實作、在行銷上的應用等等，希望能透過課程，來讓生成式AI工具協助教授教學和研究、協助學生製作專題。

搭上生成式AI風潮，北科大的ChatGPT工作坊從3月14日開始、為期1個月，由台灣微軟首席技術長花凱龍、荔枝智慧公司執行長何健偉，帶領旗下工程師團隊規劃4場工作坊，共同培育學生立足AI時代的基本技能。

這4場的工作坊主題包含聊天機器人的簡介與實作、聊天機器人於數位行銷的應用與實作、生成式AI技術與微軟 Azure Open AI服務、Azure Open AI應用與API實作介紹，

北科大希望能藉由課程，讓教授學習如何利用生成式AI工具導入教學與研究，讓學生學習如何將工具導入專題製作課程。這場活動推出不到1天就報名額滿，廣受師生熱烈詢問。

北科大管理學院院長范書愷表示，因應生成式AI時代來臨，大學教授的研究與教學將發生重大變革，善用此工具將能達到事半功倍的效果。而學生將此工具應用在學習及專題實作上，可增進專題實作的品質與內涵，縮短專題製作時間，有效提升實作能力。

教務長：與AI共存為未來趨勢

北科大資訊與財金管理系主任吳牧恩指出，相較一般大學，科技大學非常重視培養學生的專題實作能力，在大三時皆安排為期1年必修的專題實作課程，以厚實學生未來銜接職場的實務知能。學校現在幫助學生在專題實作期間提早接觸生成式AI，培養人機協作能力，有助提升投入職場的工作效能。

北科大教務長黃育賢認為，善用並與AI共存為未來趨勢，北科大過去就有「深度學習」、「深度學習應用開發實務」等既有課程上，今年更將推出結合生成式AI實作的「人工智慧賦能跨域應用微學程」，由管理學院開設，培育學生結合AI新興應用的第二專長，提升未來就業競爭力。

ChatGPT熱潮也讓用AI寫作業、交報告、申請學校的爭議備受關注，黃育賢表示，北科大鼓勵學生以正向且負責的態度善用AI科技輔助學習，在課程教學方面，為妥善評量學生學習表現，期中及期末考試至少應有1次上台報告或筆試等非書面報告方式。在入學招生方面，明（2024）年起將全面採取多資料參採，包括面試、實作、筆試等，著重學生自主準備的綜合表現。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航