《覺察》：大腦可能有「意識過濾器」，使我們相信覺察到的經驗都是真實的
我們想讓你知道的是
每天早晨醒來時，我們通常不會記得自己有沒有做夢，即便已經有大量以睡眠為主題的研究證實了，在睡眠的某些階段裡，大腦活動其實是非常活躍的。我們睡著的時候，大腦是在「忙什麼」？它製造出那麽多神經活動、能量和資訊流，卻要我們在醒來之後「不知不覺」？
文：丹尼爾・席格（Daniel J. Siegel）
意識的過濾器
意識的過濾器與經驗的組織
我們眼前所遭遇到的問題是，為什麼我們會覺察到能量或訊息的某些片段，卻覺察不到另一些片段？換句話說，為什麼只有某些尖峰點和高原會進入覺察之中，而另外一些尖峰點和高原——非意識中的能量和資訊流——卻不會？這個現象又是如何形成的？
比方說，夢境中的我們是具有某種程度的覺察的，只不過事後我們也許會遺忘它。然而，我們每個人也都有過那種甫從夢境中醒來，仍清晰地記得夢中場景的經驗。如果能當場就把它記錄下來，我們之後也許還有機會回想起夢的內容。
神經科學家羅道弗・里納斯曾經寫道，我們的每一種意識狀態，都可以拿來與夢境相比較。西格蒙德・佛洛伊德（Sigmund Freud）也發表過大量與夢境相關的論述，聲稱「夢是通往無意識的康莊大道」。他認為夢是一種「原始意識」（primary consciousness），而我們清醒時的狀態，則被他歸類為「次級意識」（secondary consciousness），在次級意識中，我們對於自己真實感覺和動機的覺察，某種程度上是受到阻礙的。
里納斯和佛洛伊德的觀點都暗示了，當我們做夢時，任何原本嚴格的自我劃分，在夢境中似乎都會變得模糊。就彷彿我們同時是觀看者與被觀看者，照見著自己在夢中的行動；在這樣的觀點下，藉由檢視夢境，我們可以發現非常多關於自己，甚至是關於現實的資訊。假如我們能在甦醒時記住夢境的內容，我們便能有意識地運用來自夢境的洞見，不過，即使我們對於夢境——以及非意識層面的精神活動——的存在一無所知，它依然影響著我們。
也許你已經留意到，我所用的詞彙是「非意識」（nonconscious），而不是「潛意識」（subconscious）或「無意識」（unconscious）。我刻意地以這樣的方式寫作，是因為我留意到，這些詞彙在許多領域裡——包含精神分析領域，甚至是流行文化之中——都代表了特定的意涵，而這似乎給大眾建立了一個觀念，彷彿在我們的心智底層，存在著某種統一的結構。
事實卻恰恰相反，這些非意識層面的歷程，絕對稱不上有任何統一的結構。因此在我個人的衡量中，非意識是一個更貼切的詞彙，畢竟現實上，每一個時刻裡，都發生著各種各樣——甚至可以說是絕大多數——最終完全不會被我們覺察到的心理活動，而非意識一詞更能傳遞出這樣的氛圍。
每天早晨醒來時，我們通常不會記得自己有沒有做夢，即便已經有大量以睡眠為主題的研究證實了，在睡眠的某些階段裡，大腦活動其實是非常活躍的。我們睡著的時候，大腦是在「忙什麼」？它製造出那麽多神經活動、能量和資訊流，卻要我們在醒來之後「不知不覺」？
還有另一種與夢境相似的體驗，是透過致幻藥物產生的經驗。在這樣的經驗中，我們對自我的定義更加鬆散，可以從更多不同的角度來感知幻覺經驗中的行動。我想人們不會感到意外，在近期許多的研究中，科學家們將受試者服用了裸蓋菇鹼（psilocybin）或MDMA（搖頭丸的主要成分）這類致幻藥物之後的大腦活動，與他們做夢時的某些神經活動特徵進行比較。
在這樣的大腦狀態下，下層邊緣系統（包括海馬迴）的整合功能，與某些上層皮質區域之間的緊密連結，會變得鬆懈。在這種一組區域與另一組區域互相脫離的狀態下，也許使得大腦能夠釋放出更大範圍的神經訊號模式。
這些實驗結果不禁促使我們開始思考這樣的可能性：日常的「清醒大腦狀態」也許事實上，將我們侷限在一組由特定神經活動所構成，被我們認定為真實的經驗之中。這麼說來，我們的清醒狀態之中，可能包含了一組「意識過濾器」，它巧妙地安排著我們會覺察到的經驗，於是乎使我們相信這是唯一真實的視角。
一如威廉・詹姆斯在他的名著《宗教經驗之種種》（Varieties of Religious Experience）中所說的：「我們正常的清醒狀態，也就是所謂的理性意識，只不過是意識的一種特定類型，然而除了這一切之外，被一層薄如蟬翼的面紗隱藏起來的，是各種截然不同形式的意識，我們卻也許終其一生都不曾絲毫懷疑過它們的存在。但是只要施加些許必要的刺激，在觸手可及之處，那些精神型態便能明確、完整地現形，而它們甚至可能各自擁有自己適合的應用之處。沒有任何一種對宇宙的詮釋是最終的，因為這總無可避免地令其他形式的意識受到漠視。」
相關的研究指出，將這些誘發原始意識狀態的物質，運用在醫學上罹患疾病，或者受困於焦慮與憂鬱等心理創傷的病患身上，在幾次療程之後，都能在臨床上觀察到持久的改善。這似乎顯示出，將大腦從它慣性的意識過濾器中解放出來，對於某些症狀來說，是具有療效的。
這些研究結果意味著，當下的意識改變，以及後續如何長期持續經驗到此種覺察的改變，能夠對一個人的生命產生深遠的正面影響。或許，對於面臨死亡課題，或曾經遭遇嚴重創傷，而卡在僵硬或混亂的失能狀態，正經驗著驚恐與無助感的人而言，為他們提供一個新的方法，使他們的大腦感知到一個更寬闊的現實，能夠深度地撫慰他們，使原本受苦的心智重獲自由。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。