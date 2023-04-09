《覺察》：大腦可能有「意識過濾器」，使我們相信覺察到的經驗都是真實的

文：丹尼爾・席格（Daniel J. Siegel）

意識的過濾器

意識的過濾器與經驗的組織

我們眼前所遭遇到的問題是，為什麼我們會覺察到能量或訊息的某些片段，卻覺察不到另一些片段？換句話說，為什麼只有某些尖峰點和高原會進入覺察之中，而另外一些尖峰點和高原——非意識中的能量和資訊流——卻不會？這個現象又是如何形成的？

比方說，夢境中的我們是具有某種程度的覺察的，只不過事後我們也許會遺忘它。然而，我們每個人也都有過那種甫從夢境中醒來，仍清晰地記得夢中場景的經驗。如果能當場就把它記錄下來，我們之後也許還有機會回想起夢的內容。

神經科學家羅道弗・里納斯曾經寫道，我們的每一種意識狀態，都可以拿來與夢境相比較。西格蒙德・佛洛伊德（Sigmund Freud）也發表過大量與夢境相關的論述，聲稱「夢是通往無意識的康莊大道」。他認為夢是一種「原始意識」（primary consciousness），而我們清醒時的狀態，則被他歸類為「次級意識」（secondary consciousness），在次級意識中，我們對於自己真實感覺和動機的覺察，某種程度上是受到阻礙的。

里納斯和佛洛伊德的觀點都暗示了，當我們做夢時，任何原本嚴格的自我劃分，在夢境中似乎都會變得模糊。就彷彿我們同時是觀看者與被觀看者，照見著自己在夢中的行動；在這樣的觀點下，藉由檢視夢境，我們可以發現非常多關於自己，甚至是關於現實的資訊。假如我們能在甦醒時記住夢境的內容，我們便能有意識地運用來自夢境的洞見，不過，即使我們對於夢境——以及非意識層面的精神活動——的存在一無所知，它依然影響著我們。

也許你已經留意到，我所用的詞彙是「非意識」（nonconscious），而不是「潛意識」（subconscious）或「無意識」（unconscious）。我刻意地以這樣的方式寫作，是因為我留意到，這些詞彙在許多領域裡——包含精神分析領域，甚至是流行文化之中——都代表了特定的意涵，而這似乎給大眾建立了一個觀念，彷彿在我們的心智底層，存在著某種統一的結構。

事實卻恰恰相反，這些非意識層面的歷程，絕對稱不上有任何統一的結構。因此在我個人的衡量中，非意識是一個更貼切的詞彙，畢竟現實上，每一個時刻裡，都發生著各種各樣——甚至可以說是絕大多數——最終完全不會被我們覺察到的心理活動，而非意識一詞更能傳遞出這樣的氛圍。

每天早晨醒來時，我們通常不會記得自己有沒有做夢，即便已經有大量以睡眠為主題的研究證實了，在睡眠的某些階段裡，大腦活動其實是非常活躍的。我們睡著的時候，大腦是在「忙什麼」？它製造出那麽多神經活動、能量和資訊流，卻要我們在醒來之後「不知不覺」？

還有另一種與夢境相似的體驗，是透過致幻藥物產生的經驗。在這樣的經驗中，我們對自我的定義更加鬆散，可以從更多不同的角度來感知幻覺經驗中的行動。我想人們不會感到意外，在近期許多的研究中，科學家們將受試者服用了裸蓋菇鹼（psilocybin）或MDMA（搖頭丸的主要成分）這類致幻藥物之後的大腦活動，與他們做夢時的某些神經活動特徵進行比較。

在這樣的大腦狀態下，下層邊緣系統（包括海馬迴）的整合功能，與某些上層皮質區域之間的緊密連結，會變得鬆懈。在這種一組區域與另一組區域互相脫離的狀態下，也許使得大腦能夠釋放出更大範圍的神經訊號模式。

這些實驗結果不禁促使我們開始思考這樣的可能性：日常的「清醒大腦狀態」也許事實上，將我們侷限在一組由特定神經活動所構成，被我們認定為真實的經驗之中。這麼說來，我們的清醒狀態之中，可能包含了一組「意識過濾器」，它巧妙地安排著我們會覺察到的經驗，於是乎使我們相信這是唯一真實的視角。

一如威廉・詹姆斯在他的名著《宗教經驗之種種》（Varieties of Religious Experience）中所說的：「我們正常的清醒狀態，也就是所謂的理性意識，只不過是意識的一種特定類型，然而除了這一切之外，被一層薄如蟬翼的面紗隱藏起來的，是各種截然不同形式的意識，我們卻也許終其一生都不曾絲毫懷疑過它們的存在。但是只要施加些許必要的刺激，在觸手可及之處，那些精神型態便能明確、完整地現形，而它們甚至可能各自擁有自己適合的應用之處。沒有任何一種對宇宙的詮釋是最終的，因為這總無可避免地令其他形式的意識受到漠視。」

相關的研究指出，將這些誘發原始意識狀態的物質，運用在醫學上罹患疾病，或者受困於焦慮與憂鬱等心理創傷的病患身上，在幾次療程之後，都能在臨床上觀察到持久的改善。這似乎顯示出，將大腦從它慣性的意識過濾器中解放出來，對於某些症狀來說，是具有療效的。

這些研究結果意味著，當下的意識改變，以及後續如何長期持續經驗到此種覺察的改變，能夠對一個人的生命產生深遠的正面影響。或許，對於面臨死亡課題，或曾經遭遇嚴重創傷，而卡在僵硬或混亂的失能狀態，正經驗著驚恐與無助感的人而言，為他們提供一個新的方法，使他們的大腦感知到一個更寬闊的現實，能夠深度地撫慰他們，使原本受苦的心智重獲自由。