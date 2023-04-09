《覺察》：若是真的想要療癒痛苦，我們需要的是走向痛苦，而非遠離它
我們想讓你知道的是
這情況就像是被狗咬：當牠的牙齒緊咬著你的手掌不放時，如果你試著把手抽開，牠會咬得更緊，而你會傷得更重。但是如果你把手往狗的喉嚨的方向推，牠就會鬆口；你的手將不至於傷得那麼嚴重，你的身體可以更容易地修復。
文：丹尼爾・席格（Daniel J. Siegel）
生活在覺察與臨在中所帶來的挑戰與機會
今天一早，我去看我的牙周病醫師，接受一項需要手術的重大治療。我心想，這是一個好機會，去檢驗自己能否確實地實踐覺察之輪。
將我們一路以來所討論過的種種內容回顧了一番後，我決定在醫師準備動手替我麻醉時，開始練習覺察之輪。第一劑麻醉藥下針時，我在腦海中想像著輪心和輪框。
我想像，無論什麼樣的疼痛浮現在我的覺察中，它都是輪框上各種可能性之中的一點。如果我能駕馭輪心，運用可能性平原這個聖殿作為我內在平靜的泉源，也許我就能以寬闊的狀態去經歷刺痛感的尖峰點，就像我們在第一部裡提到的比喻，現在要接收這匙鹽巴的，是一個裝滿了清水的巨大容器——潛能之海。
而如果這個方法不管用的話，那我的容器就會像是一個濃縮咖啡杯，我會被推上疼痛的尖峰點，杯裡的水將會鹹到難以下嚥，而我則會迷失在代表口腔感覺的輪框點上。我準備好讓它見真章了。
我沒有對牙醫說任何話，此刻我的嘴巴裡架滿了器材，我對他豎起大拇指，表示我已經準備好，他可以動工了。接著，我開始運用我的心靈之眼，描繪出各種可能與輪心相連的輪框點。這就是用圖像來譬喻一個概念的好用之處。其中一個可能會出現的輪框點，是口腔裡尖銳的感官感覺，而我歡迎它。
我能夠抱著一種開放的、「放馬過來」的姿態，在任何事物浮現時，都試著不將它推開，也不緊抓著它不放。我能夠站在可能性平原這個中立、遼闊的空間裡，歡迎一切。
我進入輪心，靜靜等待。在那個片刻，我的內在一片寧靜。遠遠地，我感覺到口腔裡有些擾動。我想到，如果在別的情況下，我也許會聚焦在針頭帶來的尖銳刺痛感，緊張到注意不到周圍任何其他狀況，因而被刺痛感淹沒。不過呢，今天的我，駕馭著輪心、安住在可能性平原中，帶著這樣的心態，我覺得自己頗能處之泰然。
隨著手術的進行，我一邊以非常緩慢的速度，演練著覺察之輪。時不時，牙醫師會跟我打個招呼，確認我不是昏了過去，因為他說我看起來太冷靜了。等到我回家以後，我更進一步地反思了我們在這趟旅程上一起探索過的種種概念與練習方法，此時的我，儘管一邊休息、一邊用手壓著冰敷袋，好讓它貼緊我酸痛的嘴巴，我仍舊能清楚地體會到，覺察之輪帶來的好處——當然它還是有些潛在的缺點。為你寫下這段話的現在，壓在臉頰上的冰敷袋確實讓打字變得有點困難，但是一切似乎都進行得十分順利。
在這個例子裡，我們看到覺察之輪帶來的益處是，它並不排除疼痛，而是將疼痛安置在整個情境脈絡中，支持我們找到減輕焦慮和恐懼的方法，獲得清晰和平靜的感受。我想起了那份收集了上萬人經驗的研究報告，還有無數個主動回報因為練習覺察之輪而減輕了身體疼痛的人們。
我也想起，關於正念的科學研究同樣發現到，無論是主觀身體感覺或大腦中的疼痛訊號，都會因為正念練習而出現減輕的現象。我們一起探討過的許多研究也都指出了心智鍛鍊的其他好處，包括提升免疫系統、減少發炎現象、增加復原能力，還有最佳化端粒酶的表現，就像伊莉莎白・布雷克本與伊麗莎・艾波在她們的研究中提到的，端粒酶能修補和維護染色體末端，而這對細胞的健康至關重要。
這是一則牙醫手術之後的好消息，也是一則對於整個人生而言的好消息。身兼科學家與靜心教練身分的喬・卡巴金（Jon Kabat-Zinn）甚至發現，在紫外線治療期間聆聽正念冥想的語音導引，能使牛皮癬痊癒的速度提高四倍。
這些證據都支持了這個概念：包含了集中的注意力、開放的覺察、善良的意圖這些元素，能夠幫助我們建立技巧、鍛鍊心智的練習，確確實實能夠促進身體的健康。絕非誇大，這些都是經過科學實證的現實。這豈不是太棒了嗎？
有那麼多心智、身體和關係各層面的益處，這種現象背後的一種可能性是，那些練習的核心都具備了使人接觸到可能性平原的機制。當伊麗莎・艾波和我，還有兩位實習生蘇珊・帕克（Suzanne Parker）與班・尼爾森（Ben Nelson），一起試著在某本科學教科書的某個章節裡，解釋臨在的科學時，我們發現，當我們嘗試說明「心智可以改變身體的分子，包括端粒酶的水準」這類科學已經證實的現象背後的機制時，提供3-P式的觀點、說明可能性平原的存在，確實有助於讀者的理解。
在這場手術之後，我希望，這些我們一起探索過的、我已經在做、你也可能會決定付諸實踐的練習，將能夠支持我們的身體，無論在生命中遇上什麼樣的挑戰，都能擁有更好的復原能力。這就是臨在的力量，以及發自可能性平原的生活方式所帶給你的允諾。進入輪心，學會如何讓生活從可能性平原出發，是一條幫助我們通往健康與韌性的康莊大道。
臨在地生活，不僅為我們帶來了增進幸福健康的機會，有時候也會帶來一些可能阻礙幸福健康的挑戰。在生命發展的過程中，機會來臨的階段，常常也是脆弱浮現的時刻。這類反觀自照型的練習，也潛在著負面的風險，它們不常被提及，不過我們還是可以透過這次牙醫治療的經驗，來反思這個面向。
包含覺察之輪，冥想練習的其中一個風險是「靈性逃避」（spiritual bypass），它意指一個將目標放在轉化自己、取得靈性成長，活出一個更有意義與連結的生命的人，卻逃避那些需要被看清、被理解、被療癒的痛苦，導致成長無法真正發生。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。