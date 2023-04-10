《受苦的倒影》：我想貼著你的耳朵說——沒有人是「助人工作者」
我們想讓你知道的是
這是一份諮商心理師／資深督導／苦難工作者的日常備忘錄，記錄多年來作者於第一線與受苦之人往來互動的觀察與反思。無論是向社工示傷索愛的少女、揚言自殺的家暴者、未成年的加害者、體制中麻痺的公務員、忘卻初心的校長、被迫道歉的社工……或許都是受苦者，有千絲萬縷的困境，而與受苦之人同行的苦難工作者，需要一番磨練與技藝，才能在將他人拉出黑洞的同時，不致捲入。
文：魏明毅
碎語附錄——我想貼著你的耳朵說：沒有人是助人工作者
我們是助人工作者嗎？
新年第一週，與半年前才新加入兒少緊急安置系統的機構，進行第一次團督。全體成員內在、彼此關係、安置院童的層層混亂狀況，令人極度驚訝不解。對著全然新手的照顧人員與督導，我好奇發問：去年是否安排了外部團督？
「有啊。」
「進行多少次？」
「我們八月開始收案，從八月到十二月，總共十二小時。」
「四次外督討論了什麼？孩子的情況這麼棘手緊急，問過外督老師嗎？」
「有……」
「老師給什麼建議？」
「聽不太懂……」
「聽不懂可以再追問，請老師更仔細說明。」
「其實，也不算是老師講的東西聽不懂，是老師說他臨時新接了其他工作，所以沒辦法每個月來三小時，所以原訂分開四次進行的外督，就濃縮成兩次。」
「所以每次團督六小時？大家負荷得了嗎？前一天和當天肯定有同仁輪夜班。早上八點半下班，接著九點外督，上到下午四點，這樣不會有問題嗎？」
「所以我們幾乎都沒有辦法集中精神……根本不記得老師說了什麼……」
因為苦難工作總在變動之中，古典理論怕是無法以一應萬，專業養成與苦難工作之間，是以辨證為核心的動態關係；因而，督導關係理當像師徒——循著十餘位工作者所構成的團體動力，逐次由外而內或入淺入深、走近走遠，以思索與技藝為本，續而積累足夠且富於變化的力量，工作者因而有機會在此過程由徒成師。這是完成系統性的外部團督所須達成的最低標準。而當中的考驗，是工作者能否在此督導關係裡，得到充權賦能。
理論技藝與實踐之間，需要給者與收者雙方，對「專業知能與倫理行動」的有所渴望；在長期以來的勞動裡，若能不走向耗竭，牽繫著受督者／工作者都能被待之以人，而非僅是督導的經濟資本過道。避免異化是保持能動的核心。
然而這樣的專業與倫理行動，在島上似乎遭遇困難。不同系統領域的團督與課程，普遍成了工作者如禮行儀的形式與額外負荷，促成耗竭的益加形成。
長時間、系統性的師徒訓練型態愈發少見，代之以片斷課程與去意義和脈絡的喘息活動。表面上看似型態多元豐富，卻因缺乏串連與整合、深化，使得訓練內容流於淺層破碎、暫時迴避困境卻無關思索檢視。透過師徒形式所能構築的系統性思辨訓練，以及，針對不同工作者經歷與特質的各自專業風貌養成，因而失去了機會。
學院訓練或證照應考不過是個學徒入口，所有的踏實在職訓練，都是在工作現場由徒成師的必要之路。而此刻，像此類外部團督模式於各地方的轉變，透露出的是師者已然墜回生手，將自己錯位為紅頂商人。整體社安網的困頓或許不在密度問題，而在絕大多數的無知與無止欲念，正隱於權力與階級內裡，苦難工作終將無從被誰救援。
我們是否依然能自稱為助人工作者？
在地知識仍處蒙昧
苦難工作的專業發展，並不以地理城鄉作為已開發或荒原的分隔線。
非都會地區的專業發展，長期深陷於錯節的義理人情、多重政經系統角力，以及知識、訓練的破碎化之中，它們彼此交纏成結，終致專業難以抵達開展；都會區的困境不在理論的可及與否，是後台下各擁山頭所形成的動力，使得多數理論於不經意間，遠離苦難現場而成各式權力與文化資本、象徵資本的展演。遍地是工作者的專業身影，卻不意味能踏實觸及長期高度受縛於社會政經的社會安全網對象。
即使人類群體於政經文化社會有其普同性，有關地方苦難的知識來源，依舊無法單獨依賴問卷訪談、實驗操作或盛行於全球的強勢學思論述。再迷人的理論或概念辭彙、知識，都仰賴其與不同生命現場和地方的來回參照；工作者以及其每日操持的言語工具，並不（也不能）封閉或獨立於所寓居的生活世界。
不論專業或倫理思辨的生成發展，皆起自於對自身知識生產的路徑與其限制的敏銳，以及在過程中，對於形式主義所帶來的儀式與虛度有所警戒。唯有到此誠實之境，人才可能始終地求知若渴，盡可能知所彌補此刻所知與對象困境之間的海溝。
相對於主動尋求諮詢或諮商協助的民眾，台灣有關心理或精神的苦難工作，對象多源於社政、醫療與教育的通報系統，這群進到會談室的人們，正時值身體或心理上的危急時刻。時間帶來治癒亦能加深著苦痛，專業效能的要求，因而必須含括進工作者的倫理意識。早年經歷的漫長探索與經年累月的關係建立、分析，不得不面臨著難以迴避的倫理挑戰。
效能，指的是工作者能意識「問題概念化」的急迫性，以及，能及早完成評析︱困境的核心是什麼、問題叢裡何者是關鍵何者是隨之而起的煙霧、能深刻理解對象與工作者自身狀態和生命情境的異同，以及能推演問題如何被建構與強化、現在與未來可能被促成的是什麼；接而與對象共同擬定並開啟行動改變計畫。於此同時，亦始終能考量時間具有政治性與經濟性，當國家社福預算可能隨國際政治經濟變化而無以為繼時，被攬進社會安全網的對象，仍能因專業系統曾經的短時介入而保有其主體、能動。
跟隨在權力之後的代價
資歷並不必然帶來熱切與效能。
工作者所需克服的，除了起初源於新手所伴隨的緊張，在朝向專業積累的路上，艱難之處在於當熟悉權力氣味與遊戲規則之後，能否依舊保持警覺以避免循祕徑遁入舒適溫室，將與他人交會時所遭遇的困難，輕舟滑過地，將之撥入「案主還沒準備好」「我不是神」「我的訓練只能走到這裡」「我們能做的只是陪伴」。這些言語，須經由不斷來回自我批判與評估的冶煉之後才能給出，而不是由於防衛而自然滑入的平庸。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。