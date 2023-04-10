《島嶼幻想曲：戰地馬祖的想像主體與未來》：牛角村建廟過程經歷多次衝突，每個環節都充滿張力

文：林瑋嬪

第八章 從社造到建廟

懷舊的社造

牛角，早期為馬祖早期第一大漁村，由於漁業的衰頹，戰地時期人口大量遷出。一九七○至一九九○年之間，人口從一千三百人降至七百五十人，且房屋破落，處處呈現荒廢的景觀（劉家國，1996a）。「長住馬祖」社造運動以聚落保存作為核心概念，一開始先從曹議員自己的故鄉開始修繕閩東式石屋。在他的號召下，很快結合了一群不限於牛角村的年輕人投入——包括文史工作者、詩人、藝術家，以及來馬服役的年輕建築專家（王花俤，1998；曹楷智、賀廣義，1998, 2000；鄭智仁，2001）。

他們成立「馬祖藝文協會」，舉辦各式各樣的藝文活動，並邀請台灣著名音樂、藝術與舞蹈團體前來。一九九九年曹議員更向縣政府爭取在牛角設立「城鄉工作室」，規劃各類聚落保存方案，如「傳統聚落保存白皮書」與「閩東建築傳統風貌補助辦法」等（鄭智仁，2003）。這群社造菁英為牛角村設計出相當獨特的風貌（圖8.1）。

圖8.1中的建築都被冠以濃烈的懷舊或鄉愁之名，例如「漁寮咖啡」、「牛角茶坊」、「唐詩酒館」與「鄉土學堂」等。即使實際上的運作並不完全按圖行事，但也與之相差不遠。經過翻修整理的聚落，加上議員的公關能力，很快地吸引了相當多台灣媒體前來採訪。牛角村的名稱也經常出現於台灣各大新聞的文藝版面。社造成果為牛角贏得不少國家頒發的獎項。

Photo Credit: 春山出版

然而，這些媒體的報導與獎項的頒贈都來自外部。對於一個村莊的發展而言，更重要的是，這些活動是否能吸引地方居民的參與？事實顯示並非如此。在大部分的活動中，不少村民，尤其是那些年紀較大、對村落事務有相當影響力的耆老，往往處於被動。他們漁民的背景可能導致他們無法、也無意參與這類活動。

社造菁英們苦心投入的老屋修繕工作甚至被他們稱為「做死事」（zuo si lai），很難真正被當地居民接受。因此，後來村裡的老房子仍一棟棟被拆掉，改建為現代的水泥房。牛角村原來遼闊的天際線也被現代新式高樓所遮擋。

無論如何，社造菁英們仍持續往前：在「永續經營」與「文化產業化」的概念接續提出後，他們也合股出資，將修繕後的古屋用於商業經營、開店營業。然而，不擅於商業經營的他們不但很快面臨帳目不清以及產權的問題，而且還出現多家類似性質商店相互競爭的情況，難以擺脫被資本主義侵蝕的困境。

如同台灣其他地方一樣（李丁讚，2004；莊雅仲，2005a, 2005b；楊弘任，2007），社造在牛角的執行也造成新團體與原有的鄰里行政體制並行、乃至相互抵觸的窘境。致使當初的社造推動者紛紛抽身，有的則另組新團體。

大約在社造活動推行的同時，牛角以每戶投票的方式組成了廟宇委員會。其主要目的就是要為牛角蓋一座「大廟」。宗教對馬祖人的重要性漸漸浮出檯面。

馬祖民間信仰

馬祖人的神明屬於閩東信仰體系，與台灣閩南系統相當不同。我們可將牛角崇拜的神明大致分為四類。首先是村人的祖先從大陸帶來的位階較高的神，如五靈公或五顯公，他們與福州一代的五帝信仰（Szonyi 1997: 114）同屬一系。第二是具有特殊能力的神，如掌管生育的臨水夫人（Baptandier 2008）；牛角人在當地婦女生產遇到不順後，才開始設爐祭拜。

第三是海漂的屍體（林美容、陳緯華，2008）或神像，如陳將軍（由「陳大哥」升格）與陳夫人。早期當地人在海上或海邊很常遇到漂浮的屍體或人們遺落的神像，他們將之帶回埋葬或為其搭建草寮避雨。後來這些神靈透過神蹟（如突然大量的魚獲）得到村人的崇拜。最後一類是村落中的地方境主，如白馬尊王與土地公。

以上這些神明都有強烈的閩東淵源，如上述的五靈公、臨水夫人與白馬尊王，但值得注意的是，祂們也蘊含了島嶼的地理特質，特別是海洋——海浪會將漂流在海上的物件帶向人們或岸邊。牛角或馬祖的民間信仰因此匯聚了大陸閩東與島嶼文化特質，呈現一種不同於閩南傳統的信仰叢結。

這些神明在時間的軸線上與當地人的生命緊密連結。例如，臨水夫人是女人求子、也是看顧小孩長大成人的女神。因此當地人在準備結婚前必須舉行大型的謝神儀式——「謝嬭」——感謝臨水夫人的庇佑。五靈公、五顯公或浮屍成神的陳將軍，則是村人生病或遭遇不幸時求助的對象，也是庇佑海上作業漁民平安歸來之神。白馬尊王作為地頭神明，主要掌管地方的死亡。村內若有人過世，必須向他「報亡」（po uong）。人的生、老、病、死生命週期都在這些神明的照管之下。

早期因居民經濟拮据，無法一一為各路神明建廟，神像多半放在民宅中。但若該戶屋宅破舊，村民也會集資為其修繕房屋，讓神明有好的地方可以住。甚至也有因某戶人家建了較大的房子有了較大的空間，而將神像遷移過去的例子。此外，個別人家也可能將曾經發威顯靈、為家人解決重要問題的神明請回家中，為其設爐祭拜。甚至將他們自己的小孩給神明作「義子」（ngie kiang），可見人與神明之間密切的關係。

然而，神明與人的關係並不只限於私人的領域。由於當地人的大陸祖先在早期多半是從捕魚暫歇到落腳定居。因此，來自大陸不同的血緣關係便影響到當地居住地點的選擇，再與神明信仰結合後，馬祖各村隨之形成不同樣貌的「區塊」，各有自己的空間、活動以及神明信仰。以下我將以牛角村為例進一步說明村落內姓氏群體、地域組成與神明信仰的關係。

姓氏群體、地域與神明信仰