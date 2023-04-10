《島嶼幻想曲：戰地馬祖的想像主體與未來》：牛角村建廟過程經歷多次衝突，每個環節都充滿張力
我們想讓你知道的是
台灣和馬祖處境相似，身為夾處於強權間的島嶼，每當地緣政治發生變化，都必須快速因應，重新定位，設法增強乃至創造與世界的連結。因此，馬祖的故事，就是台灣的故事；馬祖人的嘗試與努力，值得台灣思索借鏡。
文：林瑋嬪
第八章 從社造到建廟
懷舊的社造
牛角，早期為馬祖早期第一大漁村，由於漁業的衰頹，戰地時期人口大量遷出。一九七○至一九九○年之間，人口從一千三百人降至七百五十人，且房屋破落，處處呈現荒廢的景觀（劉家國，1996a）。「長住馬祖」社造運動以聚落保存作為核心概念，一開始先從曹議員自己的故鄉開始修繕閩東式石屋。在他的號召下，很快結合了一群不限於牛角村的年輕人投入——包括文史工作者、詩人、藝術家，以及來馬服役的年輕建築專家（王花俤，1998；曹楷智、賀廣義，1998, 2000；鄭智仁，2001）。
他們成立「馬祖藝文協會」，舉辦各式各樣的藝文活動，並邀請台灣著名音樂、藝術與舞蹈團體前來。一九九九年曹議員更向縣政府爭取在牛角設立「城鄉工作室」，規劃各類聚落保存方案，如「傳統聚落保存白皮書」與「閩東建築傳統風貌補助辦法」等（鄭智仁，2003）。這群社造菁英為牛角村設計出相當獨特的風貌（圖8.1）。
圖8.1中的建築都被冠以濃烈的懷舊或鄉愁之名，例如「漁寮咖啡」、「牛角茶坊」、「唐詩酒館」與「鄉土學堂」等。即使實際上的運作並不完全按圖行事，但也與之相差不遠。經過翻修整理的聚落，加上議員的公關能力，很快地吸引了相當多台灣媒體前來採訪。牛角村的名稱也經常出現於台灣各大新聞的文藝版面。社造成果為牛角贏得不少國家頒發的獎項。
然而，這些媒體的報導與獎項的頒贈都來自外部。對於一個村莊的發展而言，更重要的是，這些活動是否能吸引地方居民的參與？事實顯示並非如此。在大部分的活動中，不少村民，尤其是那些年紀較大、對村落事務有相當影響力的耆老，往往處於被動。他們漁民的背景可能導致他們無法、也無意參與這類活動。
社造菁英們苦心投入的老屋修繕工作甚至被他們稱為「做死事」（zuo si lai），很難真正被當地居民接受。因此，後來村裡的老房子仍一棟棟被拆掉，改建為現代的水泥房。牛角村原來遼闊的天際線也被現代新式高樓所遮擋。
無論如何，社造菁英們仍持續往前：在「永續經營」與「文化產業化」的概念接續提出後，他們也合股出資，將修繕後的古屋用於商業經營、開店營業。然而，不擅於商業經營的他們不但很快面臨帳目不清以及產權的問題，而且還出現多家類似性質商店相互競爭的情況，難以擺脫被資本主義侵蝕的困境。
如同台灣其他地方一樣（李丁讚，2004；莊雅仲，2005a, 2005b；楊弘任，2007），社造在牛角的執行也造成新團體與原有的鄰里行政體制並行、乃至相互抵觸的窘境。致使當初的社造推動者紛紛抽身，有的則另組新團體。
大約在社造活動推行的同時，牛角以每戶投票的方式組成了廟宇委員會。其主要目的就是要為牛角蓋一座「大廟」。宗教對馬祖人的重要性漸漸浮出檯面。
馬祖民間信仰
馬祖人的神明屬於閩東信仰體系，與台灣閩南系統相當不同。我們可將牛角崇拜的神明大致分為四類。首先是村人的祖先從大陸帶來的位階較高的神，如五靈公或五顯公，他們與福州一代的五帝信仰（Szonyi 1997: 114）同屬一系。第二是具有特殊能力的神，如掌管生育的臨水夫人（Baptandier 2008）；牛角人在當地婦女生產遇到不順後，才開始設爐祭拜。
第三是海漂的屍體（林美容、陳緯華，2008）或神像，如陳將軍（由「陳大哥」升格）與陳夫人。早期當地人在海上或海邊很常遇到漂浮的屍體或人們遺落的神像，他們將之帶回埋葬或為其搭建草寮避雨。後來這些神靈透過神蹟（如突然大量的魚獲）得到村人的崇拜。最後一類是村落中的地方境主，如白馬尊王與土地公。
以上這些神明都有強烈的閩東淵源，如上述的五靈公、臨水夫人與白馬尊王，但值得注意的是，祂們也蘊含了島嶼的地理特質，特別是海洋——海浪會將漂流在海上的物件帶向人們或岸邊。牛角或馬祖的民間信仰因此匯聚了大陸閩東與島嶼文化特質，呈現一種不同於閩南傳統的信仰叢結。
這些神明在時間的軸線上與當地人的生命緊密連結。例如，臨水夫人是女人求子、也是看顧小孩長大成人的女神。因此當地人在準備結婚前必須舉行大型的謝神儀式——「謝嬭」——感謝臨水夫人的庇佑。五靈公、五顯公或浮屍成神的陳將軍，則是村人生病或遭遇不幸時求助的對象，也是庇佑海上作業漁民平安歸來之神。白馬尊王作為地頭神明，主要掌管地方的死亡。村內若有人過世，必須向他「報亡」（po uong）。人的生、老、病、死生命週期都在這些神明的照管之下。
早期因居民經濟拮据，無法一一為各路神明建廟，神像多半放在民宅中。但若該戶屋宅破舊，村民也會集資為其修繕房屋，讓神明有好的地方可以住。甚至也有因某戶人家建了較大的房子有了較大的空間，而將神像遷移過去的例子。此外，個別人家也可能將曾經發威顯靈、為家人解決重要問題的神明請回家中，為其設爐祭拜。甚至將他們自己的小孩給神明作「義子」（ngie kiang），可見人與神明之間密切的關係。
然而，神明與人的關係並不只限於私人的領域。由於當地人的大陸祖先在早期多半是從捕魚暫歇到落腳定居。因此，來自大陸不同的血緣關係便影響到當地居住地點的選擇，再與神明信仰結合後，馬祖各村隨之形成不同樣貌的「區塊」，各有自己的空間、活動以及神明信仰。以下我將以牛角村為例進一步說明村落內姓氏群體、地域組成與神明信仰的關係。
姓氏群體、地域與神明信仰
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！