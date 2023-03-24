2023/03/24,
印太

擔任觀光客坐騎25年後的泰國大象，背部因長期壓迫而變形

擔任觀光客坐騎25年後的泰國大象，背部因長期壓迫而變形
翻攝自：Ｗildlife Friends Foundatio

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泰國野生動物之友基金會（WFFT）本月出示一張照片，那是一頭71歲的母象Pai Lin，由於長達25年都在擔任一次會有六名乘客的觀光坐騎，她的背脊已嚴重歪斜。WFFT的創始人維克告訴《CNN》，Pai Lin的前僱主覺得牠移動速度太慢而將其遺棄，因而在2006年來到大象庇護所。

在東南亞國家旅行時，許多人都有嘗試過「騎大象」這個活動，不過動保人士表示，這會對大象身體造成長期負面傷害，而除了成為觀光坐騎，大象也在伐木行業受到虐待和剝削，有過勞死或營養不良的情況。

泰國野生動物之友基金會（WFFT）本月出示一張照片，那是一頭71歲的母象Pai Lin，由於長達25年都在擔任一次會有六名乘客的觀光坐騎，她的背脊已嚴重歪斜。WFFT創辦人維克（Edwin Wiek）告訴《CNN》，Pai Lin的前僱主覺得她移動速度太慢而將其遺棄，因而在2006年來到大象庇護所。

在觀光景點工作的大象，背上會被安上「Howdah」，那是用繩子綁在背上的鑄鐵座椅；WFFT表示，這種長期對大象身體的持續壓力，會使牠們的背部組織和骨骼退化，並對其脊椎造成不可逆的損傷。

WFFT發言人瓊斯（Amy Jones）表示，Pai Lin的一生非常辛苦，多年來一直被用於坐騎、乞討和替伐木業工作，除了脊椎明顯變形，身上還有許多因壓迫而留下的疤痕。

瓊斯也表示，Pai Lin被WFFT救出送達基金會時，既驚恐又脫水和體重過輕，並因患有呼吸道感染而流鼻涕和眼液。WFFT項目總監也說明：「雖然大象以其力量和體型聞名，但牠們的背部並非天生能承受重量。」

目前在東南亞國家中，新加坡動物園已於2015年停止提供騎大象的服務，在2018年也不再有大象的特技表演，然而在泰國，目前騎大象仍是相當受歡迎的觀光活動，也沒有法律可禁止這樣的行為。

目前Pai Lin和其他22頭獲救的大象一起生活在WFFT位於泰國西部碧差汶府的大象保護區，那裡有提供24小時的獸醫護理、專門補給品和營養豐富的食物。

WFFT位於泰國西部碧差汶府的大象保護區

說到Pai Lin現在的生活，WFFT發言人瓊斯表示：「對於一位老女士而言，她仍然很愛玩，對生活充滿熱情。她在按照自己的方式過著自由自在的生活。」

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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