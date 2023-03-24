2023/03/24,
生活

【圖表】曾文水庫水情吃緊，從歷史數據看是否比2年前的百年大旱更嚴峻

【圖表】曾文水庫水情吃緊，從歷史數據看是否比2年前的百年大旱更嚴峻
圖為曾文水庫 Photo Credit: 南區水資源局提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

曾文水庫目前蓄水率已經降到12%以下，這令人再次回想到2年前的百年大旱，而這次這次水庫旱災是否跟2年前一樣嚴峻呢？讓我們從歷史數據與圖表來看曾文水庫過去20年的變化。

南台灣由於近期降雨量稀少，導致南部水庫水情吃緊，尤其是曾文水庫在3月23日時，蓄水率已經降到11.3%。曾文水庫從去年9月底開始至今半年間，蓄水率便持續下降。

而現在這個水庫乾旱的情形，會讓人回想到兩年前的這個時間，台灣各地水庫也出現水情吃緊的狀況。今年跟前兩年相比，情況是否更為嚴峻呢？

下圖是曾文水庫2020-2023年間，每日的蓄水率變化。跟2021年3月時比較，目前曾文水庫水情確實跟當年相近，都降到12%以下。

然而，2021年時直到5月後，水情才得到緩解，且最低蓄水率曾降到3.81%。進一步從這資料中也能看出2020、2021、2022這三年，都是在5月時降到最低水位。

至於水位會降到多低，則要看前一年夏季時，水庫可蓄積到多少水量。

以2021年9月來看，當時蓄水率超過90%以上，所以隔年2022年5月蓄水率降到最低時，仍有25%以上的蓄水率。而2020年9月時，當時最高蓄水率只到42.5%，所以隔年2021年5月時最低蓄水率降到3.8%。今年也是相同情形，因為去年9月最高蓄水率僅有54.3%。

若進一步將歷史資料時間拉大到20年來看，也會發現過去10年來每一年夏季，曾文水庫蓄水率能達到100%的天數相對較少。下圖曾文水庫2004年到2023年3月每日的蓄水率變化。

從上圖來看，在2010年之前，每年夏季，甚至到冬季，曾文水庫蓄水率都能到100%，且持續多日。但在2010年至今，多數年份甚至沒有蓄水達100%的日子。

這樣的情形，應該還是與現在全球暖化造成的氣候異常有關。也再次顯示全球暖化對民生造成重大影響。

針對今年截至目前的旱災情形，相關部會表示已經開始抗旱措施，除了減量供水與節水措施外，也將使用伏流水、水井與淡化海水等方式，增加供水，期望能穩定供應到5月底枯水期結束。

而除了曾文水庫，台灣南部與中部的許多水庫，水情也逐漸吃緊。可從以下水庫水情專頁，瞭解各主要水庫木目前的蓄水情形，也可以查看這些水庫的歷史變化。

水庫即時水量不斷更新

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資料來源：經濟部水利署

核稿編輯：楊士範


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